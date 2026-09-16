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Kurtlar Vadisi'nin yıllar önce işlediği olaylar yeniden gündemde: Arşivden çıkan kehanetler

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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FETÖ'nün kumpas davaları sürecinde Silivri Cezaevi'nde şüpheli şekilde hayatını kaybeden MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada senaristlerin ifade vermesiyle Türk televizyon tarihinin fenomen yapımı Kurtlar Vadisi yeniden mercek altına alındı. Sabah Gazetesi yazarı Mevlüt Tezel de köşesinde kaleme aldığı çarpıcı yazısında, dizinin sıradan bir mafya hikâyesinden ibaret olmadığını, toplumu dizayn etmeye yönelik, adeta istihbarat sızdıran bir "Vadileaks bülteni" işlevi gördüğünü arşiv kayıtlarıyla gözler önüne serdi.

Kurtlar Vadisi'nin yıllar önce işlediği olaylar yeniden gündemde: Arşivden çıkan kehanetler 1

Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada "Kurtlar Vadisi" dizisinin senaristleri adliyedeydi. Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'la birlikte ifade veren Raci Şaşmaz, senaryoda yer alan ve FETÖ'nün subliminal mesajlarını barındırdığı öne sürülen sahnelere ilişkin tatmin edici bir açıklama yapamadı.

Kurtlar Vadisi'nin yıllar önce işlediği olaylar yeniden gündemde: Arşivden çıkan kehanetler 2

MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu soruşturması ve FETÖ kumpaslarıyla yeniden gündeme gelen "Kurtlar Vadisi" dizisi hakkında çarpıcı bir arşiv analizi ortaya çıktı.

Kurtlar Vadisi'nin yıllar önce işlediği olaylar yeniden gündemde: Arşivden çıkan kehanetler 3

"YAPACAĞIMIZ DARBE ÖKSÜZ OLUR"

2009: Kurtlar Vadisi Gladio'da darbe planı işlendi. FETÖ elebaşı hain Fetullah Gülen'e "İmam" denip, "Bizim yapacağımız darbe ÖKSÜZ olur" ifadeleri kullanıldı.

Kurtlar Vadisi'nin yıllar önce işlediği olaylar yeniden gündemde: Arşivden çıkan kehanetler 4

FG PLAKALI ARAÇ

2010: Dizinin 4 Şubat 2010 tarihli 79. bölümünde ise "34 FG 7061" plakalı aracın görüntülendiği kayıtlara geçti.

Plakadaki "FG" harflerinin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i, "7061" sayısının ise tersten okunduğunda darbe gecesini (16.07) simgelediği iddia edildi.

Kurtlar Vadisi'nin yıllar önce işlediği olaylar yeniden gündemde: Arşivden çıkan kehanetler 5

KAŞİFOĞLU'NUN İNFAZI

2011: Kurtlar Vadisi Pusu'nun 10 Kasım 2011'de yayınlanan 136. bölümünde Kazım Kaşifoğlu karakteri için infaz emri verildi. Bu sahneden yalnızca iki gün sonra, 12 Kasım 2011'de MİT'çi Kaşif Kozinoğlu Silivri'de şüpheli bir şekilde can verdi. 8 Aralık 2011'de yayınlanan 139. bölümde "Kaşifoğlu" karakterinin iğneyle öldürüldüğü anlatıldı.

Kurtlar Vadisi'nin yıllar önce işlediği olaylar yeniden gündemde: Arşivden çıkan kehanetler 6

"MUHTEREM BEY"

Dizide FETÖ'nün 17/25 Aralık ihaneti öncesi Başkan Erdoğan'a yönelik tehdit içerikli subliminal mesajlar yer aldı. 17/25 Aralık sonrasında kaleme alınan senaryolarda elebaşı Fetullah Gülen'den "Muhterem Bey" olarak bahsedildi.

2014: Kurtlar Vadisi Pusu'da kainat iblisi Fetullah Gülen'e "Muhterem Bey" karakteri ile yer verildi.

Kurtlar Vadisi'nin yıllar önce işlediği olaylar yeniden gündemde: Arşivden çıkan kehanetler 7

MEZARLIK DETAYI

2012: 17 Mayıs 2012'de yayınlanan 159. bölümdeki bir mezarlık sahnesinde üzerinde "ERDOĞAN" yazan mezar taşının ekrana getirildiği tespit edildi.

Kurtlar Vadisi'nin yıllar önce işlediği olaylar yeniden gündemde: Arşivden çıkan kehanetler 8

15 TEMMUZ'U ÖNCEDEN BİLİYORLAR MIYDI?

PANA Film'in 15 Temmuz'dan önce "Kurtlar Vadisi Darbe" dizisi üzerinde çalışmalar yaptığı ortaya çıktı. Bu durum, kamuoyunda ve sosyal medyada "Kurtlar Vadisi ekibi darbeyi önceden biliyor muydu?" sorgulamasına yol açtı.

2016: 15 Temmuz'dan 4 ay önce "kurtlarvadisidarbe.com" ve "kurtlarvadisidarbe.net" sitelerinin domainlerini alan Pana Film, darbe girişiminden 2 ay önce de patent başvurusunda bulundu.

Dizinin 9 Haziran 2016'daki finalindeki köprü sahnesi de oldukça dikkat çekici.

PUSU'NUN FİNALİNDEKİ KÖPRÜ SAHNESİ

Gölge isimli karakter, Boğaz Köprüsü'nden İstanbul'u izleyip "3 köprüyü birden havaya uçuracağım, Asya ile Avrupa'yı birbirinden ayırma zamanı geldi" ifadelerini kullanıyor.

Kurtlar Vadisi'nin yıllar önce işlediği olaylar yeniden gündemde: Arşivden çıkan kehanetler 9

Sabah Gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, köşe arşivini açarak dikkat çeken bir dosyayı kaleme aldı. Tezel, "Yakından Kumanda" köşesindeki yıllara dayanan takipleriyle dizinin sadece bir reyting projesi olmadığını; FETÖ'nün 1 dolarlık parolasından Ecevit raporuna, 15 Temmuz köprü sahnesinden canlı bomba kurgularına kadar birçok olayı önceden ekranlara taşıyan derin bir "icraat ve algı manifestosu" olduğunu savundu.

Kurtlar Vadisi'nin yıllar önce işlediği olaylar yeniden gündemde: Arşivden çıkan kehanetler 10

İşte Tezel'in yazısından detaylar:

Merhum Kaşif Kozinoğlu soruşturmasıyla yıllar sonra yeniden gündeme gelen Kurtlar Vadisi dizisini en yakından takip edip en fazla yorum yazan gazeteci olduğumu rahatlıkla söyleyebilirim. Dizinin beni cezbeden özelliğinin "kâhinliği" olduğunu defalarca Günaydın'daki köşemde dile getirdim. Örneğin, 13 Eylül 2012'de dizi için "Gelecekten haber veren haber bülteni" benzetmesini yapmıştım. Ancak ortaya çıkan son gelişmeler gösterdi ki, Kurtlar Vadisi sadece reyting kaygılarıyla kaleme alınmış bir mafya dizisinden ibaret değil. Çok daha derin anlamlar içeren, hatta neredeyse "aba altından sopa gösteren" ve toplumu dizayn etmeye, farklı algılar yaratmaya yönelik bir manifesto, bir icraatlar dizisi... Şimdi koltuğunuza yaslanın ve Yakından Kumanda arşivinin rehberliğinde okuyana küçük dilini yutturacak "Vadi kehanetleriyle ilgili gerçeklerden" haberdar olun:

Kurtlar Vadisi'nin yıllar önce işlediği olaylar yeniden gündemde: Arşivden çıkan kehanetler 11

(5 Ocak 2011 - Yakından Kumanda) Boşuna "Vadileaks" demiyorum... Kurtlar Vadisi'ni her hafta büyük bir dikkatle izlememin en büyük nedenlerinden biri, sıradan bir dizi değil, adeta 'gelecekten haber veren' bir haber bülteni olması. Daha önce bu köşede pek çok örneğini verdim. Kurtlar Vadisi'nde işlenen bir olay, ortaya atılan bir iddia, en fazla bir ay içinde gerçekleşiyor. Bir kez daha öyle oldu. İki haftadır Vadi'de devletin istihbarat görevlilerinin sigara kaçakçılığı ve sahte bandrol işinin içinde oldukları iddia ediliyordu. İki hafta önce söz konusu iddianın büyük tartışma yaratacağından bu köşede uzun uzun söz etmiştim.

Kurtlar Vadisi'nin yıllar önce işlediği olaylar yeniden gündemde: Arşivden çıkan kehanetler 12

Ve gördüm ki, Vadi'nin haberi bir kez daha 'senaryodan ibaret' kalmadı, en azından 'iddia' olarak gazete manşetlerini süsledi. Milliyet gazetesinin önceki gün manşete taşıdığı haberine göre Doğubayazıt'tan kaçak olarak giren 30 bin paket kaçak sigaranın izini süren Kaçakçılık ve Organize Suçlar birimi şaşırtıcı bilgilere ulaştı. Buna göre kaçak sokulan koliler, Ağrı Garnizonu'nda görevli bazı subaylara geliyordu. Haberde 27 muvazzafın ifadesinin alınarak cumhuriyet savcılığına iletileceği belirtiliyordu. Demem o ki, geçenlerde 'Vadileaks' diye adlandırdığım dizideki özel bilgiler ve kehanetler, Kurtlar Vadisi aracılığıyla "sızmaya" devam ediyor...

Kurtlar Vadisi'nin yıllar önce işlediği olaylar yeniden gündemde: Arşivden çıkan kehanetler 13

İSRAİL İLİŞKİSİ

(26 Eylül 2010 - Yakından Kumanda) Kurtlar, sezona büyük yankı uyandıracak bir "iddia" ile girdiler. Bugüne kadar kimsenin yazmaya, çizmeye, hatta ima etmeye bile cesaret edemeyeceği bir konuyu gündeme taşıdılar. Kurtlar'ın iddiasına göre; Dörtyol'da polislerin öldürülmesi ve daha sonra başlatılan provokasyonlar tamamen İsrail'in planı... PKK ile ortak hareket eden İsrail, bölgeyi karıştırmak ve barışa giden yolu mayınlamak için Hatay Dörtyol'da MOSSAD ajanları ile polise pusu kuruyor. Ancak ajanlar eylemlerinden sonra polis tarafından yakalanıp Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülüyor.

Kurtlar Vadisi'nin yıllar önce işlediği olaylar yeniden gündemde: Arşivden çıkan kehanetler 14

İsrail, olayı örtbas edebilmek için, akıllara durgunluk veren bir plan daha yapıyor. Bir provokatör, halkı galeyana getiriyor. İstihbarat elemanı kimliği taşıyan MOSSAD üyesi, kargaşadan yararlanarak, İsrail ajanlarını karakoldan kaçırtıp Adana'daki Amerikan üssünde (Tabii ki İncirlik) saklanmalarını sağlıyor. İddia gerçekten de dudak uçuklatacak cinsten... Vadi'nin gündeme taşıdığı bir başka iddia ise çok daha dehşet verici. İsrail, Türkiye'deki Amerikan üslerinde bulunan nükleer bombalardan bazılarını çalmış ve bunları PKK'ya vermek üzere... Eğer plan, İsrail'in umduğu gibi gelişirse, PKK bölgedeki ilk nükleer eylemine girişecek. Ve bu eylem, bugüne kadar çözüm için yapılan barışçı çabaları sekteye uğratıp, Güneydoğu'yu kan gölüne çevirecek. Bırrr... Bunları "dizi senaryosu" olarak izlemek bile insanın kanını dondurmaya yetiyor. Hele ki "gelecekten haber veren" bir dizi olmasıyla ünlü Kurtlar Vadisi'nde... Ne diyeyim? Allah korusun...

Kurtlar Vadisi'nin yıllar önce işlediği olaylar yeniden gündemde: Arşivden çıkan kehanetler 15

Bu arada "Kurtlar Vadisi: Filistin" filminin zorlu sahnelerini banyo aşamasında esrarengiz şekilde kaybeden yapımcı Pana Film, "Kurtlar Vadisi: Pusu"nun master bandını da gözü gibi korumalı. Zira fincancı katırlarını ürkütmeye gelmez! Bu hafta yayın bandı atv'ye bankaların kullandığı zırhlı araçlarla gelirse, şaşırmam!

Kurtlar Vadisi'nin yıllar önce işlediği olaylar yeniden gündemde: Arşivden çıkan kehanetler 16

GİZLİ ÖRGÜT VURGUSU

(30 Temmuz 2008 - Yakından Kumanda) Bir kez daha Kurtlar Vadisi dizisinin "haberci" kimliğine vurgu yapacağım: Dizinin senaryosu, Ergenekon soruşturması başlamadan 6 ay önce yazılmıştı. Türkiye'yi bir çetenin idare etmeye hazırlandığı, kaotik eylemlere girişmek için kollarını sıvadığı, Uğur Mumcu cinayetinden Hrant Dink suikastına, Kahramanmaraş olaylarından Gazi Mahallesi'ndeki provokasyonlara kadar tüm eylemlerde bu gizli örgütlenmenin parmağının olduğu işaret edilmişti.

Kurtlar Vadisi'nin yıllar önce işlediği olaylar yeniden gündemde: Arşivden çıkan kehanetler 17

Kurtlar Vadisi: Pusu neredeyse sezon başından bu yana büyük kentlerin varoşlarında bombalı eylemler için hazırlık yapıldığını haber veriyordu. Ve... Dizinin son bölümlerinde varoş eylemleri gündeme gelmişti. İskender Büyük, taşeron olarak kullandığı PKK'nın şehir sorumlusu Muro'ya kenar mahallelerde bombalı eylemler yaptırmak istemiş, ancak Muro bunu kabul etmeyip durumu nispeten daha zayıf eylemlerle geçiştirmeye çalışmış, bunun üzerine İskender Büyük onun kalemini kırıp, Emniyet'e ihbar etmişti. Kurtlar Vadisi: Pusu neredeyse sezon başından bu yana büyük kentlerin varoşlarında bombalı eylemler için hazırlık yapıldığını haber veriyordu... Belli ki, Kurtlar Vadisi: Pusu'yu yine sıradan bir dizi gibi değil, gelecekten haber veren bir "bülten" gibi izlemeye devam edeceğiz.

Kurtlar Vadisi'nin yıllar önce işlediği olaylar yeniden gündemde: Arşivden çıkan kehanetler 18

ECEVİT KEHANETİ

(23 Şubat 2011 - Yakından Kumanda) Kurtlar Vadisi'nin gelecekten haber veren bir ana haber bülteni gibi çalıştığını bu sütunlarda defalarca yazdım. Vadi'ciler beni bir kez daha yanıltmadılar. Bu hafta Polat, Zaza'nın yeğeni İmdat'ı hastanede ziyaret etti. Boğazına çok düşkün olan İmdat, aç bırakıldığına hükmederek, damarına bağlı serum hortumunu söküp emmeye başlamıştı. Polat, "Aç mısın yeğenim?" diye sorunca İmdat, o kendine has konuşmasıyla "Beni burada aç bıraktılar ağabey. Ecevit gibi kompleye (komplo demek istiyor) kurban gideceğim" dedi. Dizininin yayınlandığı günün ertesinde Adli Tıp'ın şok raporu gündemin zirvesine oturdu. Rapor, Ecevit'in tedavisinin eksik yapıldığına işaret ediyordu!..

Kurtlar Vadisi'nin yıllar önce işlediği olaylar yeniden gündemde: Arşivden çıkan kehanetler 19

'1 DOLAR' AYRINTISI

(28 Temmuz 2016 - Yakından Kumanda) Kurtlar Vadisi: Pusu için bu sütunlarda defalarca "Bu bir dizi değil, gelecekten haber veren bir fantastik haber bülteni" diye yazdım. Zira dizide konu edilen ve izlediğinde herkesin "uçuk" bulduğu pek çok senaryo, en geç bir-iki yıl içinde gerçek olmuştu. (Örnekleri, Yakından Kumanda arşivinde duruyor) Bu "özel" durum bir kez daha önüme çıktı. Hani FETÖ örgütünün darbe planlayıcılarının üzerinde çıkan F serisinden 1 dolarlar var ya, Kurtlar Vadisi tam iki yıl önce 202'nci bölümünde bu konuyu etraflıca dile getirmişti. Safiye, konsey başkanının kasasında bulduğu 1 doları, "Yurtdışındaki hocanın şifresi" diye ifade etmişti. Şimdi bir tek dileğim var: İnşallah bundan böyle Kurtlar Vadisi senaristleri konu sıkıntısı çeker!

Kurtlar Vadisi'nin yıllar önce işlediği olaylar yeniden gündemde: Arşivden çıkan kehanetler 20

(26 Ağustos 2016 - Yakından Kumanda) Çekecekleri Kurtlar Vadisi: Darbe filminin internet isim hakkını ta mayıs ayında almışlar. Terör eylemlerinin tümünün arkasındaki ismin Fetullah Gülen olduğunu aylar önce ima etmişler. Suç örgütünün parolasının '1 Dolar' olduğunu da herkesten önce ekranlara getirmişler.

Kurtlar Vadisi'nin yıllar önce işlediği olaylar yeniden gündemde: Arşivden çıkan kehanetler 21

GAZİANTEP SALDIRISI

(24 Ağustos 2016 - Yakından Kumanda) Evet, bir kez daha konumuz, Kurtlar Vadisi ve onun geleceği gösteren sihirli küresi! Gaziantep'te kına gecesine yapılan saldırıyı, 13-14 yaşlarında bir çocuğun gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Kanlı terör örgütü DAEŞ'in çocukların beynini yıkayarak onları canlı bomba olarak kullanmaları da ilk kez Kurtlar Vadisi: Pusu dizisinde geçen sezon konu edilmişti. Kod adı Küçük Komutan olan 13 yaşındaki bir çocuk, örgüt tarafından adeta robotlaştırılarak Galata Kulesi'ndeki bir etkinlikte kendini patlatmak üzere İstanbul'a gönderilmişti. Ancak Polat Alemdar ve arkadaşları onu son anda eylemden vazgeçirmeyi başarmışlardı. Ne yazık ki, Polat ve ekibi o gün Gaziantep'te değildi.

Kurtlar Vadisi'nin yıllar önce işlediği olaylar yeniden gündemde: Arşivden çıkan kehanetler 22

BU NEYİN LİSTESİ?

(12 Şubat 2012 - Yakından Kumanda) Kurtlar Vadisi yine çok konuşulacak bir bölüme imza attı. Derin devletin uzantısı olan yüksek mevkideki bir adam, elindeki listeyi kontrol ediyordu. Daha sonra bu liste için "İşte yola birlikte çıktıklarımızın listesi. Bunları temizlemeden içim rahat etmeyecek. Hangisi hain, hangisi değil öğreneceğiz" dedi.

Kurtlar Vadisi'nin yıllar önce işlediği olaylar yeniden gündemde: Arşivden çıkan kehanetler 23

Liste yakın plan görüntüye geldiği için isimler açıkça belli oluyordu. Avcı Müdür (Kim olduğunu tahmin etmek güç olmasa gerek), Beyefendi (Dizide Süleyman Demirel'in kopyası), Haşim Ağa (Dizi karakterlerinden biri), Topçu Paşa, Müsteşar Burhan, Gazeteci Gökalp, Sabri Müdür, Kara (Yeşil'in dizideki kodlanmış hali. Yanına artı işareti konulmuştu), Mustafa Delibaş, Hande Dirgen, Kazım Yaman, Seyfettin Usta, Fatih Karaca, Ragıp Demir... Özellikle, listenin sondan ikinci sırasındaki isim medya açısından dikkat çekiciydi. Fatih Karaca...

Kurtlar Vadisi'nin yıllar önce işlediği olaylar yeniden gündemde: Arşivden çıkan kehanetler 24

Bu isimde çok kişi olabilir. Ama benim tanıdığım en ünlü Fatih Karaca, RTÜK'ün eski başkanlarından, halihazırda Kanaltürk, Bugün TV ve Bugün Gazetesi'ni kontrol eden İpek Medya Grubu'nun CEO'su olan kişi... Bakalım Karaca'dan bu bölüme nasıl bir tepki gelecek?

Kurtlar Vadisi'nin yıllar önce işlediği olaylar yeniden gündemde: Arşivden çıkan kehanetler 25

BUNLAR SENARYODAN İBARET OLABİLİR Mİ?

İŞTE özel arşivim bunları söylüyor. 15 Temmuz'dan bir yıl önce de dizinin karakterleri o zamanki ismiyle Boğaziçi Köprüsü'ne bakıp, "Artık Asya ila Avrupa'nın bağlantısını koparma vakti geldi. Booom! Belki de yeni Babil Kulesi'ni buraya dikeriz" demişlerdi. İskender Büyük'ün içinden indiği otomobilin 34 RTE 321 şeklindeki plakası da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atfedilen bir "geri sayım" olarak yorumlanmıştı.