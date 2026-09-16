(5 Ocak 2011 - Yakından Kumanda) Boşuna "Vadileaks" demiyorum... Kurtlar Vadisi'ni her hafta büyük bir dikkatle izlememin en büyük nedenlerinden biri, sıradan bir dizi değil, adeta 'gelecekten haber veren' bir haber bülteni olması. Daha önce bu köşede pek çok örneğini verdim. Kurtlar Vadisi'nde işlenen bir olay, ortaya atılan bir iddia, en fazla bir ay içinde gerçekleşiyor. Bir kez daha öyle oldu. İki haftadır Vadi'de devletin istihbarat görevlilerinin sigara kaçakçılığı ve sahte bandrol işinin içinde oldukları iddia ediliyordu. İki hafta önce söz konusu iddianın büyük tartışma yaratacağından bu köşede uzun uzun söz etmiştim.

Ve gördüm ki, Vadi'nin haberi bir kez daha 'senaryodan ibaret' kalmadı, en azından 'iddia' olarak gazete manşetlerini süsledi. Milliyet gazetesinin önceki gün manşete taşıdığı haberine göre Doğubayazıt'tan kaçak olarak giren 30 bin paket kaçak sigaranın izini süren Kaçakçılık ve Organize Suçlar birimi şaşırtıcı bilgilere ulaştı. Buna göre kaçak sokulan koliler, Ağrı Garnizonu'nda görevli bazı subaylara geliyordu. Haberde 27 muvazzafın ifadesinin alınarak cumhuriyet savcılığına iletileceği belirtiliyordu. Demem o ki, geçenlerde 'Vadileaks' diye adlandırdığım dizideki özel bilgiler ve kehanetler, Kurtlar Vadisi aracılığıyla "sızmaya" devam ediyor...

İSRAİL İLİŞKİSİ (26 Eylül 2010 - Yakından Kumanda) Kurtlar, sezona büyük yankı uyandıracak bir "iddia" ile girdiler. Bugüne kadar kimsenin yazmaya, çizmeye, hatta ima etmeye bile cesaret edemeyeceği bir konuyu gündeme taşıdılar. Kurtlar'ın iddiasına göre; Dörtyol'da polislerin öldürülmesi ve daha sonra başlatılan provokasyonlar tamamen İsrail'in planı... PKK ile ortak hareket eden İsrail, bölgeyi karıştırmak ve barışa giden yolu mayınlamak için Hatay Dörtyol'da MOSSAD ajanları ile polise pusu kuruyor. Ancak ajanlar eylemlerinden sonra polis tarafından yakalanıp Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülüyor.

İsrail, olayı örtbas edebilmek için, akıllara durgunluk veren bir plan daha yapıyor. Bir provokatör, halkı galeyana getiriyor. İstihbarat elemanı kimliği taşıyan MOSSAD üyesi, kargaşadan yararlanarak, İsrail ajanlarını karakoldan kaçırtıp Adana'daki Amerikan üssünde (Tabii ki İncirlik) saklanmalarını sağlıyor. İddia gerçekten de dudak uçuklatacak cinsten... Vadi'nin gündeme taşıdığı bir başka iddia ise çok daha dehşet verici. İsrail, Türkiye'deki Amerikan üslerinde bulunan nükleer bombalardan bazılarını çalmış ve bunları PKK'ya vermek üzere... Eğer plan, İsrail'in umduğu gibi gelişirse, PKK bölgedeki ilk nükleer eylemine girişecek. Ve bu eylem, bugüne kadar çözüm için yapılan barışçı çabaları sekteye uğratıp, Güneydoğu'yu kan gölüne çevirecek. Bırrr... Bunları "dizi senaryosu" olarak izlemek bile insanın kanını dondurmaya yetiyor. Hele ki "gelecekten haber veren" bir dizi olmasıyla ünlü Kurtlar Vadisi'nde... Ne diyeyim? Allah korusun...