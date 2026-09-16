Kurtlar Vadisi'nin yıllar önce işlediği olaylar yeniden gündemde: Arşivden çıkan kehanetler
FETÖ'nün kumpas davaları sürecinde Silivri Cezaevi'nde şüpheli şekilde hayatını kaybeden MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada senaristlerin ifade vermesiyle Türk televizyon tarihinin fenomen yapımı Kurtlar Vadisi yeniden mercek altına alındı. Sabah Gazetesi yazarı Mevlüt Tezel de köşesinde kaleme aldığı çarpıcı yazısında, dizinin sıradan bir mafya hikâyesinden ibaret olmadığını, toplumu dizayn etmeye yönelik, adeta istihbarat sızdıran bir "Vadileaks bülteni" işlevi gördüğünü arşiv kayıtlarıyla gözler önüne serdi.
Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada "Kurtlar Vadisi" dizisinin senaristleri adliyedeydi. Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'la birlikte ifade veren Raci Şaşmaz, senaryoda yer alan ve FETÖ'nün subliminal mesajlarını barındırdığı öne sürülen sahnelere ilişkin tatmin edici bir açıklama yapamadı.
MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu soruşturması ve FETÖ kumpaslarıyla yeniden gündeme gelen "Kurtlar Vadisi" dizisi hakkında çarpıcı bir arşiv analizi ortaya çıktı.
"YAPACAĞIMIZ DARBE ÖKSÜZ OLUR"
2009: Kurtlar Vadisi Gladio'da darbe planı işlendi. FETÖ elebaşı hain Fetullah Gülen'e "İmam" denip, "Bizim yapacağımız darbe ÖKSÜZ olur" ifadeleri kullanıldı.
FG PLAKALI ARAÇ
2010: Dizinin 4 Şubat 2010 tarihli 79. bölümünde ise "34 FG 7061" plakalı aracın görüntülendiği kayıtlara geçti.
Plakadaki "FG" harflerinin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i, "7061" sayısının ise tersten okunduğunda darbe gecesini (16.07) simgelediği iddia edildi.
KAŞİFOĞLU'NUN İNFAZI
2011: Kurtlar Vadisi Pusu'nun 10 Kasım 2011'de yayınlanan 136. bölümünde Kazım Kaşifoğlu karakteri için infaz emri verildi. Bu sahneden yalnızca iki gün sonra, 12 Kasım 2011'de MİT'çi Kaşif Kozinoğlu Silivri'de şüpheli bir şekilde can verdi. 8 Aralık 2011'de yayınlanan 139. bölümde "Kaşifoğlu" karakterinin iğneyle öldürüldüğü anlatıldı.