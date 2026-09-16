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FETÖ hükümlüsü Marmaris'te yakalandı: 14 yıl 2 ay hapis

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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FETÖ hükümlüsü Marmaris'te yakalandı: 14 yıl 2 ay hapis

Muğla’da, “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” suçundan kesinleşmiş 14 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü G.G. yakalandı.

Muğla'da hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan kesinleşmiş 14 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

14 YIL 2 AY HAPİS CEZASI

Bu kapsamda, Ankara Ağır Ceza İlamat Bürosunca "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan 14 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan ve Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komando Taburundaki görevinden ihraç edilen eski uzman çavuş G.G, Marmaris ilçesinde yakalandı.

Hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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