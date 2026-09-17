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Başkan Erdoğan ile Trump New York’ta görüşecek

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Erdoğan ile Trump New York’ta görüşecek

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Thomas Barrack, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın New York'ta görüşeceğini belirtti.

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın önümüzdeki hafta New York'ta bir araya geleceğini açıkladı. İki liderin görüşmesi, 22 Eylül'de genel görüşmeleri başlayacak 81'inci Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında gerçekleştirilecek.

BAŞKAN ERDOĞAN İLE TRUMP NEW YORK'TA GÖRÜŞECEK


190 ÜLKEDEN ÜST DÜZEY KATILIM

Her yıl dünya liderlerini ABD'nin New York kentinde bir araya getiren BM Genel Kurulu görüşmelerinin 81'incisi, 22 Eylül'de "Güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek: Herkes için sonuç veren bir BM" temasıyla başlayacak. Yüksek düzeyli hafta olarak bilinen ve liderlerin konuşmalarına ev sahipliği yapacak BM 81. Genel Kurulunda 190 ülkeden üst düzey katılım bekleniyor.

NATO ZİRVESİ İÇİN ANKARA'YA GELDİ

Başkan Erdoğan ve Trump, son olarak Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde bir araya gelmişti. 7 Temmuz'da Beştepe'deki görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, Türkiye ile ilişkilerin hiç olmadığı kadar iyi olduğunu söylemişti.

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#Recep Tayyip Erdoğan #Donald Trump
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