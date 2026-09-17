Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) açılışı yapılacak Muratağa-Atlılar-Sandallar Şehitler Müzesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu. Yılmaz, 14 Ağustos 1974'te Muratağa, Atlılar ve Sandallar'da hayatını kaybeden 126 Kıbrıs Türkü'nün hatırasının yaşatılacağını belirterek, "Kıbrıs Türkü'nün hafızasına ve şehitlerimizin emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz." dedi.

Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından TİKA tarafından KKTC'de hayata geçirilen Muratağa-Atlılar-Sandallar Şehitler Müzesi'ne ilişkin videolu paylaşım yaptı.

Şehit yakınlarının da konuşmalarının yer aldığı videoya ilişkin değerlendirmede bulunan Yılmaz, müzenin açılışının yarın gerçekleştirileceğini belirtti.

Yılmaz, 14 Ağustos 1974'te Muratağa, Atlılar ve Sandallar'da katledilen 126 Kıbrıs Türkü'nün aziz hatıralarını yaşatmanın ve yaşananları gelecek nesillere aktarmanın amaçlandığını ifade etti.

"UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ"

Müzenin TİKA tarafından hayata geçirildiğini belirten Yılmaz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Unutmadık, unutturmayacağız. 14 Ağustos 1974'te Muratağa, Atlılar ve Sandallar'da katledilen 126 Kıbrıs Türkü'nün aziz hatıralarını yaşatmak ve yaşananları gelecek nesillere aktarmak amacıyla TİKA'mız tarafından hayata geçirilen Muratağa-Atlılar-Sandallar Şehitler Müzesi'ni yarın açıyoruz."

Unutmadık, unutturmayacağız!



14 Ağustos 1974'te Muratağa, Atlılar ve Sandallar'da katledilen 126 Kıbrıs Türkü'nün aziz hatıralarını yaşatmak ve yaşananları gelecek nesillere aktarmak amacıyla TİKA'mız tarafından hayata geçirilen Muratağa–Atlılar–Sandallar Şehitler Müzesi'ni… pic.twitter.com/QU6c2QG5ki — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) September 17, 2026

"ŞEHİTLERİMİZİN EMANETİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Yılmaz, Kıbrıs Türk halkının tarihsel hafızasının korunmasının önemine dikkat çekerek, "Kıbrıs Türkü'nün hafızasına ve şehitlerimizin emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

TİKA'nın KKTC'deki çalışmalarında müzenin yenileme ve çevre düzenlemesi de yer alıyor. TİKA, müzenin 1974'te üç köyde yaşananların hafızalarda tutulmasına katkı sağlayacak bir bellek mekanı olarak değerlendirildiğini bildirmişti.