Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta sonu Samsun'da gençlerle bir araya gelerek unutulmaz bir buluşmaya daha imza attı.Türkiye'nin dört bir yanına gerçekleştirdiği her il ziyaretinde gençlerle kucaklaşmayı bir gelenek haline getiren Başkan Erdoğan'ın samimi, içten ve kimi zaman tebessüm ettiren bu buluşmaları, gençlikle kurduğu sarsılmaz bağı bir kez daha gözler önüne seriyor.

Sokaktaki gençler, Türkiye'de genç olmayı, geleceğe dair beklentilerini ve Başkan Erdoğan'a ilişkin düşüncelerini anlattı. Gençler, Türkiye'de genç olmanın en güzel yanları arasında özgürce yaşayabilmeyi ve ülkeyi gezebilmeyi gösterdi. Türkiye'yi dünyaya tanıtmak için ise Türk mutfağı, Kapadokya, savunma sanayii ve kültürel miras gibi başlıkları öne çıkardılar. Türkiye'nin geleceğini "umut" , "gençlik" ve "yükseliş" sözleriyle tanımlayan gençler, Başkan Erdoğan'a yönelik mesajlarını da paylaştı.

Türkiye'nin istikbalini gençlerin omuzlarında yükselten Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gençliğe olan inancını her fırsatta dile getiriyor. Ziyaret ettiği illerde gençlere seslenen Başkan Erdoğan, "Büyük devletin evlatları büyük düşünecek. Size gençler küçük düşünmek asla yakışmaz. Eğer hayalleriniz büyük olursa, unutmayın uygulamanız da büyük olacaktır. Sizler de tarih yazacak, tarihin akışını değiştirecek yaştasınız" ifadelerini kullanarak Türkiye'nin yarınlarına olan sarsılmaz güvenini vurguladı. Gençler ise Başkan Erdoğan'ın gençliğe verdiği değeri, Türkiye'nin özgüvenini ve geleceğe umutla bakışını her platformda dile getirdi.

SAMSUN'DA DUYGU DOLU ANLAR: "ALLAH'A BUNUN HESABINI NASIL VERİRİM?"

Hemen hemen her il ziyaretinde gençlerle salonları dolduran Başkan Erdoğan'ın Samsun buluşmasında hem duygusal hem de unutulmaz anlar yaşandı. Salonda söz alan bedensel engelli Emre Vural isimli genç, "Sevgili gençler, az önce Nişantaşı Kavşağı'nda annemle birlikte yürürken bu ülkenin Cumhurbaşkanı engelli bir vatandaşı görüp otobüsünü durdurup, aşağı inip 'Bir isteğin var mı?' diyen bir lidere sahibiz. Bu liderin arkasından yürüyün, omuzundan yük alın ve sabah akşam dua edin" sözleriyle salondakilere seslendi.

Bu sözlerin ardından salonda büyük bir alkış tufanı koparken Başkan Erdoğan, "Emre, ben şimdi otobüsten aşağı inmemiş olsam Allah'a bunun hesabını nasıl veririm? Yıllardır Samsun'a her gelişimde seni görüyorum" diyerek genç kardeşine duyduğu derin muhabbeti ifade etti.