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Başkan Erdoğan'ın gençlerle kuvvetli ve samimi bağı: Gençliği anlayan, güvenen ve onlarla yol yürüyen lider

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın farklı illerde gençlerle gerçekleştirdiği buluşmalardan renkli ve dikkat çeken anlar "Editörün Notu"nda bir araya getirildi. Samsun'dan Konya'ya, Trabzon'dan farklı kentlere uzanan buluşmalarda gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, günlük hayatından aile yaşamına ve geçmişteki cezaevi günlerine ilişkin anılarını da paylaştı. Gençlerle yaşanan samimi diyaloglar ve tebessüm ettiren anlar A Haber ekranlarına taşındı.

Başkan Erdoğan'ın gençlerle kuvvetli ve samimi bağı: Gençliği anlayan, güvenen ve onlarla yol yürüyen lider 1

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta sonu Samsun'da gençlerle bir araya gelerek unutulmaz bir buluşmaya daha imza attı.Türkiye'nin dört bir yanına gerçekleştirdiği her il ziyaretinde gençlerle kucaklaşmayı bir gelenek haline getiren Başkan Erdoğan'ın samimi, içten ve kimi zaman tebessüm ettiren bu buluşmaları, gençlikle kurduğu sarsılmaz bağı bir kez daha gözler önüne seriyor.

EDİTÖRÜN NOTU | BAŞKAN ERDOĞAN'IN GENÇLERLE KUVVETLİ BAĞI

Türkiye Yüzyılı'nın mimarı gençlerle Erdoğan arasındaki o kuvvetli köprüyü anlatan "Editörün Notu", A Haber ekranlarında izleyicilerle buluştu.

Başkan Erdoğan'ın gençlerle kuvvetli ve samimi bağı: Gençliği anlayan, güvenen ve onlarla yol yürüyen lider 2

GENÇLERİN GÖZÜNDEN TÜRKİYE VE BAŞKAN ERDOĞAN

Sokaktaki gençler, Türkiye'de genç olmayı, geleceğe dair beklentilerini ve Başkan Erdoğan'a ilişkin düşüncelerini anlattı. Gençler, Türkiye'de genç olmanın en güzel yanları arasında özgürce yaşayabilmeyi ve ülkeyi gezebilmeyi gösterdi. Türkiye'yi dünyaya tanıtmak için ise Türk mutfağı, Kapadokya, savunma sanayii ve kültürel miras gibi başlıkları öne çıkardılar. Türkiye'nin geleceğini "umut", "gençlik" ve "yükseliş" sözleriyle tanımlayan gençler, Başkan Erdoğan'a yönelik mesajlarını da paylaştı.

Başkan Erdoğan'ın gençlerle kuvvetli ve samimi bağı: Gençliği anlayan, güvenen ve onlarla yol yürüyen lider 3

"BÜYÜK DEVLETİN EVLATLARI BÜYÜK DÜŞÜNECEK"

Türkiye'nin istikbalini gençlerin omuzlarında yükselten Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gençliğe olan inancını her fırsatta dile getiriyor. Ziyaret ettiği illerde gençlere seslenen Başkan Erdoğan, "Büyük devletin evlatları büyük düşünecek. Size gençler küçük düşünmek asla yakışmaz. Eğer hayalleriniz büyük olursa, unutmayın uygulamanız da büyük olacaktır. Sizler de tarih yazacak, tarihin akışını değiştirecek yaştasınız" ifadelerini kullanarak Türkiye'nin yarınlarına olan sarsılmaz güvenini vurguladı. Gençler ise Başkan Erdoğan'ın gençliğe verdiği değeri, Türkiye'nin özgüvenini ve geleceğe umutla bakışını her platformda dile getirdi.

Başkan Erdoğan'ın gençlerle kuvvetli ve samimi bağı: Gençliği anlayan, güvenen ve onlarla yol yürüyen lider 4

SAMSUN'DA DUYGU DOLU ANLAR: "ALLAH'A BUNUN HESABINI NASIL VERİRİM?"

Hemen hemen her il ziyaretinde gençlerle salonları dolduran Başkan Erdoğan'ın Samsun buluşmasında hem duygusal hem de unutulmaz anlar yaşandı. Salonda söz alan bedensel engelli Emre Vural isimli genç, "Sevgili gençler, az önce Nişantaşı Kavşağı'nda annemle birlikte yürürken bu ülkenin Cumhurbaşkanı engelli bir vatandaşı görüp otobüsünü durdurup, aşağı inip 'Bir isteğin var mı?' diyen bir lidere sahibiz. Bu liderin arkasından yürüyün, omuzundan yük alın ve sabah akşam dua edin" sözleriyle salondakilere seslendi.

Bu sözlerin ardından salonda büyük bir alkış tufanı koparken Başkan Erdoğan, "Emre, ben şimdi otobüsten aşağı inmemiş olsam Allah'a bunun hesabını nasıl veririm? Yıllardır Samsun'a her gelişimde seni görüyorum" diyerek genç kardeşine duyduğu derin muhabbeti ifade etti.

Başkan Erdoğan'ın gençlerle kuvvetli ve samimi bağı: Gençliği anlayan, güvenen ve onlarla yol yürüyen lider 5

TORUNLARINDAN DİZİLERE: ERDOĞAN'DAN GENÇLERE SAMİMİ CEVAPLAR

Gençlerin içten ve merak dolu sorularını her zaman en samimi şekilde yanıtlayan Başkan Erdoğan, torunlarıyla olan ilişkisinden günlük hayatına kadar merak edilenleri paylaştı. Bir öğrencinin torunlarına oyuncak alırken çekilen görüntüleri hatırlatması üzerine Başkan Erdoğan, "Torunlar ikna edilmekten öte sevilir. Onlar bal parmaktır. Dün akşam bile telefonda bana torunum, 'Dede hani bana canavar oyuncak alacaktın?' dedi. Bir dede olarak onları mutlu etmek beni de ayrıca mutlu ediyor" şeklinde konuştu. Bir gencin dizi ve film izleyip izleyemediğini sorması üzerine ise yoğun çalışma temposunu özetleyen Başkan Erdoğan, "Doğrusunu konuşayım, dizi film izleme imkanım hiç yok" dedi. Gençlerin seçim akşamı gelenekselleşen balkon konuşmasına davet edilme talebine ise Erdoğan, "O balkon hepimizi almaz ki, hanımları temsilen hanımı ve üst düzey yöneticileri alıyoruz" diyerek salondakileri kahkahaya boğdu.

Başkan Erdoğan'ın gençlerle kuvvetli ve samimi bağı: Gençliği anlayan, güvenen ve onlarla yol yürüyen lider 6

"CENNET ANNELERİN AYAKLARI ALTINDADIR"

Gençlerle olan buluşmalarında hayat tecrübelerini ve nasihatlerini de aktaran Başkan Erdoğan, el öptürmemesiyle ilgili soruya da duygu dolu bir anısıyla cevap verdi. Gençlere annelerinin, babalarının ve öğretmenlerinin elini öpmeleri tavsiyesinde bulunan Erdoğan, "Ben annemin özellikle ayaklarının altını öperdim. Annem müsaade etmezdi, derdim ki 'Anneciğim, Peygamberimiz cennet annelerin ayakları altındadır buyuruyor. Senin ayağının altında cennetin kokusu var, ben o kokuyu almak istiyorum.' Annem de o güzel Rize lehçesiyle 'Oğlum git başımdan' derdi. Ben böyle yetiştim. Sizler de anne babanızın ve hocalarınızın elini öpün, onların üzerinizde hakkı var" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'a şiir yazıp yazmadığı sorusuna ise, "Şiir yazmıyorum ama şiir okumaya devam ediyorum. Eşimle ise şiir gibi bir yaşamımız var" yanıtını verdi.

Başkan Erdoğan'ın gençlerle kuvvetli ve samimi bağı: Gençliği anlayan, güvenen ve onlarla yol yürüyen lider 7

YAMAÇ PARAŞÜTÜ TALEBİNE BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ESPRİLİ YANIT

Konya'daki gençlik buluşmasında yamaç paraşütü sporcusu Ayşe Kaya'nın Konya'ya iniş ve kalkış pisti yapılması talebi salonda neşeli anlara sahne oldu. Sporun riskli olduğunu vurgulayan ve genç sporcu için endişelenen Başkan Erdoğan, "Böyle güzel bir kızımızı niye tehlikeye atalım? Bence sen bunu bir daha gözden geçir" esprisini yaptı. Genç sporcunun Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir" sözünü hatırlatması üzerine ise Erdoğan, "Kızım Gazi o paraşütle uçmayı söylemedi. Yine de Bakanımızla bu konuyu konuşalım" dedi.

Başkan Erdoğan'ın gençlerle kuvvetli ve samimi bağı: Gençliği anlayan, güvenen ve onlarla yol yürüyen lider 8

BAŞKAN ERDOĞAN'IN ADAŞI SALONDA GÜLÜMSETTİ

Trabzon'daki buluşmada ise adı ve soyadı "Recep Tayyip Erdoğan" olan, babasının adı da "Ahmet" olan bir üniversite öğrencisiyle yaşanan diyalog izleyenleri güldürdü. Halı saha rezervasyonu yaparken adını söylediğinde telefonun yüzüne kapandığını anlatan adaşı gence Başkan Erdoğan, "Bayağı benzerlik var, biraz daha konuşursak duvara kafayı vuracağız" sözleriyle takıldı.

Kişisel telefon numarasını değiştirip değiştirmediğini soran bir gence ise Erdoğan, "İşletenlerin sayısı arttığı zaman mecbur kalıp özel kalemin uyarısıyla telefon numarasını değiştiriyoruz" ifadeleriyle samimi bir itirafta bulundu.

Başkan Erdoğan'ın gençlerle kuvvetli ve samimi bağı: Gençliği anlayan, güvenen ve onlarla yol yürüyen lider 9

CEZAEVİ GÜNLERİ VE BİTMEYEN MEKTUPLAR

Gençlerin geçmişe dönük sorularını da yanıtsız bırakmayan Başkan Erdoğan, Pınarhisar Cezaevi yıllarına ilişkin bir soru üzerine, o dönemin en unutulmaz hatırasını şu sözlerle paylaştı: "Oranın maceraları ayrıdır. Ancak en önemli hayatım şuydu; tüm günümü gelen ziyaretçilerimle geçirir, gece de sabah namazına kadar bana Türkiye'nin dört bir yanından gelen mektupların cevabını yazardım."

Başkan Erdoğan'ın gençlerle kuvvetli ve samimi bağı: Gençliği anlayan, güvenen ve onlarla yol yürüyen lider 10

Gittiği her şehirde gençlerle türküler söyleyen, onların enerjisiyle tazelenen ve Türkiye'nin aydınlık geleceğini genç nesille birlikte inşa eden Başkan Erdoğan'ın gençlerle arasındaki bu sevgi ve muhabbet bağı, Türkiye Yüzyılı yürüyüşünün en güçlü teminatı olmaya devam ediyor.

Başkan Erdoğan'ın gençlerle kuvvetli ve samimi bağı: Gençliği anlayan, güvenen ve onlarla yol yürüyen lider 11
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