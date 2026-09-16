Sütte yeni dönem başladı! Artık bu ifadeler kullanılamayacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Gıda güvenilirliğinin temini, tüketicinin yanıltılmasının engellenmesi ve gıda işletmeleri arasında haksız rekabetin önlenmesi amacıyla Türk Gıda Kodeksi İçme Sütleri Tebliği’nde önemli değişiklikler yaptık.” diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda güvenilirliğinin temini, tüketicinin yanıltılmasının engellenmesi ve gıda işletmeleri arasında haksız rekabetin önlenmesi amacıyla Türk Gıda Kodeksi İçme Sütleri Tebliği'nde önemli değişikliklere gidildiğini duyurdu. Bakan Yumaklı, yaptığı açıklamada, Türk Gıda Kodeksi İçme Sütleri Tebliği'ndeki değişikliğin Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Fotoğraf: AA Düzenlemeyle "süt bazlı içecek" tanımının Tebliğ'den çıkarıldığını belirten Yumaklı, şu bilgileri aktardı: "Süt bazlı içecek, 'miktar olarak son üründe en az yüzde elli oranında içme sütü içeren içeceği' şeklinde tanımlanıyordu. Ancak piyasada süt bazlı içecek olarak isimlendirilen herhangi bir ürün bulunmuyor. Süt içeren piyasaya arz edilmiş ürünler ya çeşnili/aromalı içme sütü veya süt içeren içecek olarak tanımlanıyor. Bu sebeple tanımı Tebliğ'den çıkarttık. Tüketicilerin yanıltılmasının önlenmesi amacıyla içme sütlerinin yağlılık sınıflandırılması ile ilgili önemli değişiklik de yaptık. Daha önce yağlılık sınıflandırılmasında tam yağlı, yarım yağlı, yağsız sınıflarına uymayan ve etikete yağ miktarı '% … yağlı' şeklinde yazılarak piyasaya arz edilen ara yağ sınıflandırmaları ortadan kaldırıldı. Yeni Tebliğ ile tam yağlı, yağlı, yarım yağlı ve yağsız şeklinde düzenleme yapıldı. Yeni sınıflandırmayla içme sütlerinin yağ sınıflandırması tüketiciler açısından daha anlaşılır hâle getirildi. Bu sınıflandırma haricinde içme sütlerinde yağ sınıflandırması yapılması yasaklandı. Böylece tüketicinin yanıltılmasına sebep olabilecek çok farklı yağ oranlarıyla piyasaya içme sütü arz edilemeyecek."

Fotoğraf: AA

ÇEŞNİ VE ŞEKER ORANLARINDA DÜZENLEME YAPILDI Bakan Yumaklı, ayrıca çeşnili içme sütlerinde kullanılacak toplam çeşni oranına, kütlece en az yüzde 1 olacak şekilde ilk kez bir alt sınır getirildiğini vurguladı. İçme sütlerine ilave edilebilecek şeker oranının kütlece en fazla yüzde 5, ürünün toplam şeker oranının ise yüzde 9,5 olacak şekilde ilk kez sınırlandırıldığının altını çizen Yumaklı, şunları kaydetti: