İstanbul'da haftanın üçüncü iş gününde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu etkili oldu. Hafif yağmurun da etkisiyle kent genelindeki ana arter ve bağlantı yollarında araç yoğunluğu arttı. Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 83'e kadar yükselirken, kent genelinde bu oran yüzde 71 olarak ölçüldü.

Özellikle Anadolu Yakası'nda birçok noktada araçlar ilerlemekte güçlük çekti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki trafik Fikirtepe'ye, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki yoğunluk Ümraniye'ye, Avrasya Tüneli'ndeki trafik ise Yenisahra'ya kadar uzandı.

D-100 kara yolunun Edirne istikametinde Kartal ile Kadıköy arasında bazı bölümlerde trafik durma noktasına gelirken, Ankara istikametinde Göztepe, Ataşehir ve Maltepe'de yoğunluk yaşandı.

TEM VE ŞİLE OTOYOLU'NDA YOĞUNLUK

TEM Otoyolu'nun Edirne istikametinde Sancaktepe ile Ataşehir arasında araçlar ağır ilerledi. Ankara istikametinde ise Ataşehir-Sancaktepe ile Sultanbeyli arasındaki güzergâhta yoğunluk görüldü.

Şile Otoyolu'nda da Ümraniye ve Çekmeköy'ün bazı kesimlerinde her iki yönde trafik yoğunluğu oluştu.

AVRUPA YAKASI'NDA DA TRAFİK ARTTI

Avrupa Yakası'nda ise TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde Esenyurt, Avcılar, Gaziosmanpaşa ve Kağıthane'de yoğunluk gözlendi.

D-100 kara yolunun Ankara istikametinde Şişli, Fatih, Zeytinburnu, Bakırköy, Avcılar ve Beylikdüzü mevkilerinde; Edirne istikametinde ise Bahçelievler'de trafik yoğunluğu yaşandı.

KENT GENELİNDE YOĞUNLUK YÜZDE 71

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Haritası verilerine göre Anadolu Yakası'nda yüzde 83'e ulaşan trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 63 olarak ölçüldü. Kent genelindeki trafik yoğunluğu ise yüzde 71'e çıktı.