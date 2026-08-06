Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde düzenlenen denetimlerde saklama şartlarına uygun olmayan 703 kilogram et, tavuk ve sakatat ürünü imha edildi.

Şahinbey Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordineli olarak denetim gerçekleştirdi.

Yapılan kontrollerde, saklama şartlarına uygun olmadığı belirlenen toplam 703 kilogram et, tavuk ve sakatat ürünü ele geçirildi. Ürünler imha edilirken, ilgili işletme hakkında da cezai işlem uygulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, halk sağlığının her şeyden önce geldiğini belirterek, "Halkımızın sağlığı kırmızı çizgimiz. Zabıta ekiplerimizin, Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile gerçekleştirdiği denetimlerde, saklama şartlarına uygun olmayan 703 kilogram et, tavuk ve sakatat ürünü imha ederek, ilgili işletme hakkında da gerekli cezai işlem uyguladı. Denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.