Gülistan Doku soruşturmasında 7 ilde düzenlenen 6. dalga operasyonun ardından gözaltına alınan şüpheliden 2'si daha tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 38’e yükseldi.

Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme yaşandı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda emniyet koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında 6. dalga operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'inin işlemleri dün tamamlanmıştı.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından zanlılardan 4'ü tutuklanma, 1'i ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.

Hakimlik, savcılığın talebine uyarak 4 zanlının tutuklanmasına, 1'inin adli kontrolle serbest bırakılmasına karar vermişti.

İKİ TUTUKLAMA DAHA

Gülistan Doku soruşturmasında bu sabah saatlerinde 2 kişi daha tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylelikle Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 38'e yükseldi.

Gözaltındaki diğer 4 şüpheliden 2'si adli kontrol 2'si ise savcılık kararıyla serbest bırakıldı.