İzmir'in Seferihisar Belediyesine yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Bu kapsamda adliyeye sevk edilen 47 şüpheliden 29'u tutuklandı. Ayrıca 1 şüpheli savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 17'si ise mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturması kapsamında 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

(Foto: DHA) İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 11 Eylül Cuma günü düzenlenen operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı. Diğer 1 şüphelinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

(Foto: AA) İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA, GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA VE RUHSAT İŞLEMLERİNDE USULSÜZLÜK

Soruşturma kapsamında şüphelilerin 'rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma, imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük, kamu taşınmazının usulsüz satışı, delil yok etme', suç örgütüyle bağlantılı eylemlerin olduğu yer aldı.