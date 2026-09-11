Seferihisar Belediyesine rüşvet operasyonu: Belediye personeli ve müteahhitler gözaltında

İzmir'in Seferihisar ilçe Belediyesine yönelik rüşvet ve usulsüzlük operasyonunda aralarında belediye personeli ve müteahhitlerin de bulunduğu 43 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan ekipler, firari 5 zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.