Bursa’da terör propagandasına ağır darbe! 14 şüpheli gözaltında
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Bursa’da terörle mücadele kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddia edilen 14 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Bursa'da güvenlik güçlerinin terör örgütlerinin propaganda faaliyetlerine yönelik çalışmaları sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden PKK propagandası yapıldığı iddia edilen paylaşımları mercek altına aldı.
ADRESLERİNE OPERASYON DÜZENLENDİ
Yürütülen çalışmalar sonucunda kimlikleri belirlenen 14 şüphelinin adreslerine operasyon düzenlendi. Güvenlik güçleri tarafından adreslerde arama yapılırken, şüpheliler gözaltına alındı.
14 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 şüpheli, adli işlemlerinin gerçekleştirilmesi için adliyeye sevk edildi.
Terör örgütlerinin propaganda faaliyetlerine yönelik soruşturmanın sürdüğü bildirildi.