Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Hakim ve cumhuriyet savcılarımızın atamalarında yeni bir sisteme geçiyoruz. Hakimler ve Savcılar Kurulumuzun bugün aldığı kararla, atamalarda hizmet puanı ve puan sıralaması temel ölçüt olacak. Terfi ve teftiş sonuçları ile liyakat ve mesleğe uygunluk göstergeleri puanlamaya yansıtılacak, doğu-batı ayrımı kalkacak, nesnel ve ölçülebilir kriterler ön plana çıkacak" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakim ve savcı atamalarında yeni bir sisteme geçildiğini duyurdu. Bakan Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun bugün aldığı kararın ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın adalete daha etkin ve hızlı erişmesi için yargıda köklü bir dönüşüm başlatıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 'Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı kılma hedefiyle reformlarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz, vatandaşlarımızın hakkına makul sürede kavuştuğu, daha etkin ve daha güven veren bir yargı sistemidir. İl programlarımız kapsamında ziyaret ettiğimiz adliyelerimizde hâkim ve cumhuriyet savcılarımızla bir araya geldik. Vatandaşlarımızın en önemli beklentilerinden biri olan yargılamaların makul sürede tamamlanması konusundaki hassasiyeti kendileriyle paylaştık. 12'nci Yargı Paketimizle yargılama süreçlerini hızlandıran, uyuşmazlıkların daha kısa sürede sonuçlandırılmasına imkân sağlayan düzenlemeleri hayata geçirdik. Şimdi aynı hedef doğrultusunda, hakim ve cumhuriyet savcılarımızın atamalarında yeni bir sisteme geçiyoruz. Hakimler ve Savcılar Kurulumuzun bugün aldığı kararla, atamalarda hizmet puanı ve puan sıralaması temel ölçüt olacak. Terfi ve teftiş sonuçları ile liyakat ve mesleğe uygunluk göstergeleri puanlamaya yansıtılacak, doğu-batı ayrımı kalkacak, nesnel ve ölçülebilir kriterler ön plana çıkacak" ifadelerini kullandı.

Yeni sistemin 2027 Yılı Ana Kararnamesi ile uygulanmaya başlayacağını kaydeden Bakan Gürlek, "Emeğin, liyakatin ve mesleki başarının daha güçlü karşılık bulduğu, hakkaniyetin ve öngörülebilirliğin daha da güçlendiği bir atama sistemi hayata geçmiş olacak. Daha hızlı işleyen, daha isabetli kararlar üreten ve vatandaşlarımızın adalete güvenini güçlendiren bir yargı sistemi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Yargının daha etkin ve verimli işlemesine katkı sağlayacak bu yeni sistemin vatandaşlarımıza ve yargı camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

ATAMALARDA HİZMET PUANI DÖNEMİ

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu, 16 Eylül 2026 tarihli kararıyla hakim ve cumhuriyet savcılarının yer değiştirme suretiyle atamalarına ilişkin yeni sistemin esaslarını belirledi. Kararda, mevcut sistemde görev mahallerinin bölgelere ayrıldığı ve her bölge için asgari hizmet sürelerinin öngörüldüğü hatırlatıldı. Ancak aynı bölgede bulunan görev yerleri arasında tercih edilme durumu, iş ve dosya yoğunluğu, coğrafi ve ekonomik koşullar, sağlık, sosyal ve kültürel imkanlar, ulaşım olanakları ve gelişmişlik düzeyi açısından önemli farklılıklar bulunabildiğine dikkat çekildi. Bu nedenle mevcut bölge ve hizmet süresi yapısı korunurken atamalarda kullanılan kriterlerin daha nesnel, güncel ve ölçülebilir verilere dayandırılması amacıyla hizmet puanı sistemine geçilmesi kararlaştırıldı.

Kararın ilk maddesine göre hakim ve cumhuriyet savcılarının yer değiştirme suretiyle atamalarında atamaya esas hizmet puanına dayalı sistem uygulanacak. Hizmet puanı, hakim veya cumhuriyet savcısının her bir görev mahallinde geçirdiği fiili hizmet gün sayısının, o görev yeri için belirlenen katsayıyla çarpılması sonucu elde edilen puanların toplanmasıyla hesaplanacak.

HER GÖREV YERİNİN AYRI KATSAYISI OLACAK

Yeni sistemin önemli unsurlarından biri "mahal katsayısı" olacak. Her görev mahalli için tercih edilme durumu, iş ve dosya yoğunluğu, coğrafi ve ekonomik koşullar, sağlık, sosyal ve kültürel imkanlar, ulaşım olanakları, gelişmişlik düzeyi ve önemli merkezlere yakınlık gibi kriterler dikkate alınarak kademeli bir mahal katsayısı belirlenecek.

Kararın gerekçesine göre katsayılar, daha az tercih edilen görev yerlerinin daha fazla puan sağlamasına imkan verecek şekilde oluşturulacak. Katsayılar güncel ve doğrulanabilir veriler kullanılarak belirli aralıklarla gözden geçirilecek ve gerektiğinde güncellenecek.

TERFİ, TEFTİŞ VE LİYAKAT DE PUANA YANSIYACAK

Atamaya esas hizmet puanı tek kriter olmayacak. Terfi ve teftiş sonuçları ile disiplin hükümlerinden kaynaklanan liyakat ve mesleğe uygunluk göstergeleri de belirli ölçüde puanlamaya yansıtılacak. Söz konusu göstergelerin hizmet puanına nasıl etki edeceğine ilişkin esaslar ayrıca belirlenecek. Kararın 6'ncı maddesiyle birlikte atamalarda puan sıralamasının temel ölçüt olarak kullanılması hükme bağlandı. Böylece yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda oluşturulan hizmet puanı ve puan sıralaması sistemin temel unsurlarından biri olacak.

Kararda puan sıralamasının uygulanmayacağı durumlar da tek tek belirlendi. Kura ve mazerete dayalı atamalar ile Yargıtay Cumhuriyet savcılığı ve tetkik hakimliği, Danıştay savcılığı ve tetkik hakimliği, Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemeleri, Cumhuriyet başsavcılığı, başsavcı vekilliği ve mahkeme başkanlığı görevlerine yapılacak atamalar puan sıralaması esasından muaf olacak.

Deprem, su baskını, yangın, salgın hastalık ve benzeri afet veya acil durumlarda da yargı hizmetlerinin etkin ve kesintisiz yürütülebilmesi amacıyla, zorunluluğun gerektirdiği kapsamla sınırlı olmak üzere puan sıralaması dışında atama yapılabilecek. Hakim ve cumhuriyet savcısı ihtiyacının olağan atama yöntemleriyle karşılanamadığı diğer zorunlu hizmet gerekleri de bu kapsama girecek.

Hizmet puanının belirlenmesinde kullanılacak fiili çalışma süresinin nasıl hesaplanacağı da kararda yer aldı. Aylıksız izin, uzun süreli rapor kullanımı, yabancı dil eğitimi, askerlik hizmeti, avukatlık ve başka kurumlarda geçirilen süreler fiili hizmet süresine dahil edilmeyecek. Hesaplamada meslekte fiilen geçirilen süreler dikkate alınacak.

GEÇİCİ GÖREVLENDİRMEDE FİİLEN ÇALIŞILAN YER DİKKATE ALINACAK

Geçici veya meslek içi eğitim nedeniyle yapılan görevlendirmelerde ise kadronun bulunduğu görev yerinin katsayısı yerine, görevlendirme süresince fiilen görev yapılan mahallin katsayısı esas alınacak. HSK, Adalet Bakanlığı, yüksek mahkemeler ve hakimlik ve savcılık mesleğinden sayılan diğer idari görevlerde bulunanlar ile yetkili makamlar tarafından kurum veya ülke adına yurt dışında görevlendirilenlerin hizmet puanı hesaplanırken en düşük mahal katsayısı kullanılacak.

Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinde görev yapan hakim ve cumhuriyet savcılarının hizmet puanında ise görev yaptıkları mahkemelerin bulunduğu il merkezi adliyesine karşılık gelen mahal katsayısı esas alınacak.

HAKİM VE SAVCILAR PUANLARINI SİSTEMDEN GÖREBİLECEK

Yeni sistemle hakim ve cumhuriyet savcıları kendi kişisel hizmet puanlarına erişebilecek. Puanın hesaplanmasında kullanılan mahal katsayısı ve fiili hizmet süresi verileri de sistem üzerinden görülebilecek. Maddi hata veya eksik kayıt bulunması halinde belirlenen usul ve süre içerisinde düzeltme talebinde bulunulabilecek. Bu talepler atama değerlendirmesi yapılmadan önce karara bağlanacak.

Kararın 8'inci maddesine göre puanlama sisteminin hayata geçirilebilmesi için gerekli teknik ve idari altyapı oluşturulacak ve puanlamaya esas veriler dijital ortama aktarılacak. Hizmet puanına dayalı yeni atama sistemi, 2027 Yılı Ana Kararnamesi ile birlikte uygulanmaya başlanacak. Kararda düzenlenmeyen konularda ise hakim ve Cumhuriyet savcıları hakkında uygulanan atama ve nakil yönetmelikleri ile diğer ilgili mevzuat hükümleri geçerli olacak. HSK Genel Kurulu, yeni sisteme ilişkin kararı oy birliğiyle aldı.

