Herkes uyurken onlar iş başında! Fırıncıların gün doğmadan başlayan ekmek mesaisi
Ağrı’nın Patnos ilçesinde fırıncılar, vatandaşlar güne başlamadan işlerinin başına geçiyor. Günün ilk saatlerinde tandırın başına geçen emekçiler, hamurun hazırlanmasından pişirme aşamasına kadar yoğun bir mesai harcayarak sofralara sıcak ekmek ulaştırıyor.
Ağrı'nın Patnos ilçesinde Patnos'ta fırıncıların mesaisi gün doğmadan başlıyor.
Sabahın erken saatlerinde işlerinin başına geçen ustalar, önce hamur hazırlığı yapıyor. Yoğurma ve dinlendirme işlemlerinin ardından ekmekler tandıra hazırlanıyor.
Günün büyük bölümünü fırında geçiren emekçiler, vatandaşların sofralarına sıcak ekmek ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.
SAAT 06.00'DA BAŞLAYAN MESAİ
Fırıncı Maşallah Duman, çalışma düzenlerinin sabahın erken saatlerinde başladığını belirtti.
Duman, "Saat 06.00 gibi işimizin başına geçiyoruz. Hamurun doğramasını yaptıktan yaklaşık 3 saat sonra tekrar yoğurma işlemini gerçekleştiriyoruz. Daha sonra hamuru kasalarda bekletiyoruz, ardından tandıra hazırlayıp ekmekleri tandıra vuruyoruz" dedi.
Günlük üretim miktarına ilişkin bilgi veren Duman, yaklaşık 1000 ila 1500 arasında ekmek sattıklarını söyledi.