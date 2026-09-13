Mersin Limanı'nda dev uyuşturucu operasyonu! Gemide zulalanmış 350 kilogram kokain ele geçirildi
Mersin Limanı'na Güney Amerika'dan gelen bir kargo gemisine düzenlenen operasyonda 12 büyük paket içerisinde yaklaşık 350 kilogram kokain ele geçirildi. Gemide yapılan aramalarda dalış ekipmanları ve su altı deniz scooteri malzemeleri de bulundu. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçu kapsamında 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre Mersin Limanı'nda bulunan bir kargo gemisine düzenlenen operasyonda yaklaşık 350 kilogram kokain ele geçirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalara İstanbul ve Mersin emniyet birimleri katıldı.
Güney Amerika'dan yola çıkarak Mersin Limanı'na gelen bir gemide yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu bilgisinin elde edilmesinin ardından ekipler harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda söz konusu kargo gemisinin Mersin Limanı'na ulaştığı ve halen limanda bulunduğu tespit edildi.
12 BÜYÜK PAKETTE 350 KİLOGRAM KOKAİN
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gemide arama yapıldı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:
"Mersin Limanı'nda bulunan gemi içerisinde yapılan aramada zulalanmış halde, 12 büyük paket içerisinde yaklaşık 350 kg kokain uyuşturucu maddesi ile birlikte dalış ekipmanları ve sualtı deniz scooteri malzemeleri ele geçirildi."
9 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM
Operasyon kapsamında tedbir uygulanan 9 şüpheli hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtilerek şunlar kaydedildi:
"Gençlerimizin geleceğini korumak, ailelerimizin huzurunu sağlamak için uyuşturucuya yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyor, ülkemizin dört bir yanında operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Kahraman Polislerimizi, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, Mersin ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüklerimizi, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."