Mersin Limanı'nda dev uyuşturucu operasyonu! Gemide zulalanmış 350 kilogram kokain ele geçirildi

Mersin Limanı'na Güney Amerika'dan gelen bir kargo gemisine düzenlenen operasyonda 12 büyük paket içerisinde yaklaşık 350 kilogram kokain ele geçirildi. Gemide yapılan aramalarda dalış ekipmanları ve su altı deniz scooteri malzemeleri de bulundu. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçu kapsamında 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.