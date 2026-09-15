Milyonluk düğün soruşturmasında çember daraldı! "Vanlı Kara Haydar"ın eşi Çağla Öz'ün kaçış anına ATV Haber ulaştı
Sosyal medyada "Vanlı Kara Haydar" olarak tanınan fenomen iş insanı Mehmet Fatih Tançalan’ın eşi Çağla Öz hakkında yürütülen milyonluk düğün soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. İstanbul’da gözaltına alınarak Van’a götürülen Çağla Öz’ün kaçış anına ilişkin görüntülere ATV Haber ulaştı.
Kamuoyunda "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen iş insanı Mehmet Fatih Tançalan'ın görkemli ve milyonluk düğünüyle ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma genişletildi. Yürütülen kapsamlı incelemeler doğrultusunda Tançalan'ın ardından eşi Çağla Öz hakkında da adli işlem başlatıldı.
ÇAĞLA ÖZ TUTUKLANDI
Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Çağla Öz tutuklandı. Öte yandan Çağla Öz'ün annesi Nilgün Oya adli kontrolle serbest bırakıldı.
İŞTE ÇAĞLA ÖZ'ÜN KAÇIŞ GÖRÜNTÜLERİ
Soruşturmada tansiyon yükselirken çarpıcı bir detay ortaya çıktı. ATV Haber'den Özlem Aktay, Çağla Öz'ün yakalanmadan hemen önceki kaçış görüntülerine ulaştı. Operasyon öncesinde yaşanan panik ve kaçış anları, kameralara saniye saniye yansıdı.