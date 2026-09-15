Milyonluk düğün soruşturmasında çember daraldı! "Vanlı Kara Haydar"ın eşi Çağla Öz'ün kaçış anına ATV Haber ulaştı

Kamuoyunda "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen iş insanı Mehmet Fatih Tançalan'ın görkemli ve milyonluk düğünüyle ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma genişletildi. Yürütülen kapsamlı incelemeler doğrultusunda Tançalan'ın ardından eşi Çağla Öz hakkında da adli işlem başlatıldı.