Sapkın propagandaya yargı freni! Çok sayıda hesaba erişim engeli
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Mersin 3. ve 4. Sulh Ceza Hâkimlikleri, LGBT propagandası yaptığı ve devam eden adli soruşturmaları hedef aldığı belirtilen çok sayıda sosyal medya hesabı ve internet adresi hakkında erişimin engellenmesine karar verdi. 126 hesabın yer aldığı listeye A Haber.com.tr ulaştı. 14 Eylül 2026 tarihli kararlarda, uygulamanın 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında; kişilerin can ve mal güvenliği, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması ile suç işlenmesinin önlenmesi gerekçeleriyle gerçekleştirildiği belirtilirken, kararın uygulanması için Siber Güvenlik Başkanlığı'na gönderildiği bildirildi.
Mersin'de sosyal medya hesaplarına yönelik dikkat çeken bir erişim engeli kararı çıktı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nün başvurusu üzerine mahkeme, çok sayıda X, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube ve internet adresine erişimin engellenmesine hükmetti.
MAHKEME GEREKÇEYİ AÇIKLADI
Kararda, erişim engelinin 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesine dayandığı belirtildi. Hâkimlik, talebe konu içeriklerin incelenmesinin ardından kararın verilmesinin gerektiği kanaatine vardı.
Mahkeme kararında gerekçe açık şekilde şöyle ifade edildi:
"Kişilerin mal ve can güvenliğinin korunması, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla erişim engelinin 5651 Sayılı Kanunu'nun 8. Maddesinin A. Bendine istinaden verilmesinin gerektiği..."
Hâkimlik, yalnızca belirli içeriklerin engellenmesinin yeterli olmayacağı değerlendirmesinde de bulundu. Kararda, ilgili içeriklere erişimin engellenmesi yoluyla ihlalin önlenemeyeceği belirtilerek, talepte bulunan sayfaların tamamına yönelik erişim engeli uygulanmasına karar verildi.
Kararda bu husus, "ilgili içeriklere erişimin engellenmesi yoluyla ihlalin önlenemeyeceği" ifadeleriyle kayda geçirildi.
ÇOK SAYIDA HESAP VE ADRES KARAR KAPSAMINDA
Kararın devamında Instagram'da farklı LGBTİ, kuir ve kadın platformlarıyla bağlantılı çok sayıda hesap; Facebook ve TikTok'ta da çeşitli kullanıcı ve oluşumlara ait adresler karar kapsamına alındı.
KARAR SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞI'NA GÖNDERİLDİ
Hâkimlik, erişim engeli kararının uygulanmak üzere Siber Güvenlik Başkanlığı'na gönderilmesine hükmetti.
Kararda ayrıca başvurunun kabul edildiği belirtilerek, "URL adresleri ile ulaşılan içeriklere 5651 sayılı kanunun 8/A. maddesi uyarınca ERİŞİMİN ENGELLENMESİNE" karar verildi.
Mersin 3. Sulh Ceza Hâkimliği'nin 2026/9999 D. İş sayılı dosyasında verilen 14 Eylül 2026 tarihli karara karşı itiraz yolu da açık bırakıldı.
Kararın sonunda, 5651 sayılı Kanun ile ilgili CMK hükümleri uyarınca iki hafta içinde Mersin Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne itiraz edilebileceği belirtildi.
İŞTE ERİŞİM ENGELİ GETİRİLEN O HESAPLAR:
https://x.com/barbarosaltug
https://x.com/snyzbgl
https://x.com/gumustasozlem
https://x.com/umutsendikasi_
https://x.com/petrocelli1871
https://x.com/gdevirecek111
https://x.com/oakarsucelik
https://x.com/tiplgbtiburo
https://x.com/benimbenkardi
https://x.com/KaosGLHaber
https://x.com/evrenselgzt
https://x.com/adaletsosyalizm
https://x.com/yildiztaryeni
https://x.com/mahalledelgbti
https://x.com/mor_dayanisma
https://x.com/ozgurgenckadin4
https://x.com/tiplgbtiburo
https://x.com/Ecesowicked
https://x.com/firatfistik
https://x.com/BarisAkademik
https://x.com/kadin_savunmasi
https://x.com/Alikev_org
https://x.com/TravmaDernek
https://x.com/aforgutu
https://x.com/aralikfeminist_
https://x.com/HAKinsiyatifi
https://x.com/mlsaturkey
https://www.instagram.com/kuirfest
https://www.instagram.com/queercyprus
https://www.instagram.com/kuirbkus_
https://www.instagram.com/kozgunkuir
https://www.instagram.com/etu_kuir
https://www.instagram.com/kuir.mahzen
https://www.instagram.com/kuirtipogrenci
https://www.instagram.com/kuiradu
https://www.instagram.com/kuiradyan
https://www.instagram.com/kuiryildiz
https://www.instagram.com/kuirkonya
https://www.instagram.com/kuireski
https://www.instagram.com/kuirmarmara
https://www.instagram.com/kuirgaming
https://www.instagram.com/kuiraybu
https://www.instagram.com/hacettepekuirdayanismasi
https://www.instagram.com/baskentkuir
https://www.instagram.com/trabzonkuirtoplulugu
https://www.instagram.com/kuirtipogrencileri
https://www.instagram.com/eskikuir
https://www.instagram.com/gaymekanlgbtarayis
https://www.instagram.com/mor_dayanisma
https://www.instagram.com/bodrumkadinplatformu_
https://www.instagram.com/demoskolektif
https://www.instagram.com/mefesitlik
https://www.instagram.com/mentesekadinplatformu
https://www.instagram.com/kadinsavunmasi
https://www.instagram.com/maugender
https://www.instagram.com/listagdernegi
https://www.instagram.com/sakaryalgbtidayanismasi
https://www.instagram.com/lgbtifarkindalik
https://www.instagram.com/istanbul_lambda_ana_hesap
https://www.instagram.com/ankarabarolgbTIhaklarimerkezi
https://www.instagram.com/gmagturkiye
https://www.instagram.com/turklgbttoplulugu
https://www.instagram.com/equalityturkiye
https://www.instagram.com/izmir.pride1
https://www.instagram.com/pride.ankara
https://www.instagram.com/direnis_in_renkleri10
https://www.instagram.com/genc_kapatilamaz_izmirr.35
https://www.instagram.com/transonurhaftasi
https://www.facebook.com/komunistlgbt
https://www.facebook.com/queercyprus
https://www.facebook.com/profile.php?id=100067701393905
https://www.facebook.com/profile.php?id=100067529886452
https://www.facebook.com/profile.php?id=100090580525501
https://www.tiktok.com/@luxoynuyom_
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https://www.tiktok.com/@dasycoss
https://www.tiktok.com/@hazel_ziyagil
https://www.tiktok.com/@remyener
https://www.tiktok.com/@iamdevinx
https://www.tiktok.com/@elisgunesu
https://www.tiktok.com/@ruyaseriin
https://www.tiktok.com/@ecrinpatos
https://www.tiktok.com/@darcyism
https://www.tiktok.com/@gmagturkiye
https://www.tiktok.com/@cesurkacav096
https://www.tiktok.com/@obircorumluu
https://www.tiktok.com/@bornoz
https://www.tiktok.com/@asywc2s0
https://www.tiktok.com/@ardaishow
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