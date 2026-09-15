-°C
CANLI YAYIN

Sapkın propagandaya yargı freni! Çok sayıda hesaba erişim engeli

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Sapkın propagandaya yargı freni! Çok sayıda hesaba erişim engeli

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Mersin 3. ve 4. Sulh Ceza Hâkimlikleri, LGBT propagandası yaptığı ve devam eden adli soruşturmaları hedef aldığı belirtilen çok sayıda sosyal medya hesabı ve internet adresi hakkında erişimin engellenmesine karar verdi. 126 hesabın yer aldığı listeye A Haber.com.tr ulaştı. 14 Eylül 2026 tarihli kararlarda, uygulamanın 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında; kişilerin can ve mal güvenliği, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması ile suç işlenmesinin önlenmesi gerekçeleriyle gerçekleştirildiği belirtilirken, kararın uygulanması için Siber Güvenlik Başkanlığı'na gönderildiği bildirildi.

Mersin'de sosyal medya hesaplarına yönelik dikkat çeken bir erişim engeli kararı çıktı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nün başvurusu üzerine mahkeme, çok sayıda X, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube ve internet adresine erişimin engellenmesine hükmetti.

MAHKEME GEREKÇEYİ AÇIKLADI

Kararda, erişim engelinin 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesine dayandığı belirtildi. Hâkimlik, talebe konu içeriklerin incelenmesinin ardından kararın verilmesinin gerektiği kanaatine vardı.

Mahkeme kararında gerekçe açık şekilde şöyle ifade edildi:

"Kişilerin mal ve can güvenliğinin korunması, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla erişim engelinin 5651 Sayılı Kanunu'nun 8. Maddesinin A. Bendine istinaden verilmesinin gerektiği..."

Hâkimlik, yalnızca belirli içeriklerin engellenmesinin yeterli olmayacağı değerlendirmesinde de bulundu. Kararda, ilgili içeriklere erişimin engellenmesi yoluyla ihlalin önlenemeyeceği belirtilerek, talepte bulunan sayfaların tamamına yönelik erişim engeli uygulanmasına karar verildi.

Kararda bu husus, "ilgili içeriklere erişimin engellenmesi yoluyla ihlalin önlenemeyeceği" ifadeleriyle kayda geçirildi.

Sapkın propagandaya yargı freni! Çok sayıda hesaba erişim engeli - 1

ÇOK SAYIDA HESAP VE ADRES KARAR KAPSAMINDA

Kararın devamında Instagram'da farklı LGBTİ, kuir ve kadın platformlarıyla bağlantılı çok sayıda hesap; Facebook ve TikTok'ta da çeşitli kullanıcı ve oluşumlara ait adresler karar kapsamına alındı.

KARAR SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞI'NA GÖNDERİLDİ

Hâkimlik, erişim engeli kararının uygulanmak üzere Siber Güvenlik Başkanlığı'na gönderilmesine hükmetti.

Kararda ayrıca başvurunun kabul edildiği belirtilerek, "URL adresleri ile ulaşılan içeriklere 5651 sayılı kanunun 8/A. maddesi uyarınca ERİŞİMİN ENGELLENMESİNE" karar verildi.

Mersin 3. Sulh Ceza Hâkimliği'nin 2026/9999 D. İş sayılı dosyasında verilen 14 Eylül 2026 tarihli karara karşı itiraz yolu da açık bırakıldı.

Kararın sonunda, 5651 sayılı Kanun ile ilgili CMK hükümleri uyarınca iki hafta içinde Mersin Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne itiraz edilebileceği belirtildi.

Sapkın propagandaya yargı freni! Çok sayıda hesaba erişim engeli - 2

İŞTE ERİŞİM ENGELİ GETİRİLEN O HESAPLAR:

https://x.com/barbarosaltug

https://x.com/snyzbgl

https://x.com/gumustasozlem

https://x.com/umutsendikasi_

https://x.com/petrocelli1871

https://x.com/gdevirecek111

https://x.com/oakarsucelik

https://x.com/tiplgbtiburo

https://x.com/benimbenkardi

https://x.com/KaosGLHaber

https://x.com/evrenselgzt

https://x.com/adaletsosyalizm

https://x.com/yildiztaryeni

https://x.com/mahalledelgbti

https://x.com/mor_dayanisma

https://x.com/ozgurgenckadin4

https://x.com/tiplgbtiburo

https://x.com/Ecesowicked

https://x.com/firatfistik

https://x.com/BarisAkademik

https://x.com/kadin_savunmasi

https://x.com/Alikev_org

https://x.com/TravmaDernek

https://x.com/aforgutu

https://x.com/aralikfeminist_

https://x.com/HAKinsiyatifi

https://x.com/mlsaturkey

https://www.instagram.com/kuirfest

https://www.instagram.com/queercyprus

https://www.instagram.com/kuirbkus_

https://www.instagram.com/kozgunkuir

https://www.instagram.com/etu_kuir

https://www.instagram.com/kuir.mahzen

https://www.instagram.com/kuirtipogrenci

https://www.instagram.com/kuiradu

https://www.instagram.com/kuiradyan

https://www.instagram.com/kuiryildiz

https://www.instagram.com/kuirkonya

https://www.instagram.com/kuireski

https://www.instagram.com/kuirmarmara

https://www.instagram.com/kuirgaming

https://www.instagram.com/kuiraybu

https://www.instagram.com/hacettepekuirdayanismasi

https://www.instagram.com/baskentkuir

https://www.instagram.com/trabzonkuirtoplulugu

https://www.instagram.com/kuirtipogrencileri

https://www.instagram.com/eskikuir

https://www.instagram.com/gaymekanlgbtarayis

https://www.instagram.com/mor_dayanisma

https://www.instagram.com/bodrumkadinplatformu_

https://www.instagram.com/demoskolektif

https://www.instagram.com/mefesitlik

https://www.instagram.com/mentesekadinplatformu

https://www.instagram.com/kadinsavunmasi

https://www.instagram.com/maugender

https://www.instagram.com/listagdernegi

https://www.instagram.com/sakaryalgbtidayanismasi

https://www.instagram.com/lgbtifarkindalik

https://www.instagram.com/istanbul_lambda_ana_hesap

https://www.instagram.com/ankarabarolgbTIhaklarimerkezi

https://www.instagram.com/gmagturkiye

https://www.instagram.com/turklgbttoplulugu

https://www.instagram.com/equalityturkiye

https://www.instagram.com/izmir.pride1

https://www.instagram.com/pride.ankara

https://www.instagram.com/direnis_in_renkleri10

https://www.instagram.com/genc_kapatilamaz_izmirr.35

https://www.instagram.com/transonurhaftasi

Sapkın propagandaya yargı freni! Çok sayıda hesaba erişim engeli - 3

https://www.facebook.com/komunistlgbt

https://www.facebook.com/queercyprus

https://www.facebook.com/profile.php?id=100067701393905

https://www.facebook.com/profile.php?id=100067529886452

https://www.facebook.com/profile.php?id=100090580525501

https://www.tiktok.com/@luxoynuyom_

https://www.tiktok.com/@cigkofteyiseveriim

https://www.tiktok.com/@aysegul.div

https://www.tiktok.com/@dasycoss

https://www.tiktok.com/@hazel_ziyagil

https://www.tiktok.com/@remyener

https://www.tiktok.com/@iamdevinx

https://www.tiktok.com/@elisgunesu

https://www.tiktok.com/@ruyaseriin

https://www.tiktok.com/@ecrinpatos

https://www.tiktok.com/@darcyism

https://www.tiktok.com/@gmagturkiye

https://www.tiktok.com/@cesurkacav096

https://www.tiktok.com/@obircorumluu

https://www.tiktok.com/@bornoz

https://www.tiktok.com/@asywc2s0

https://www.tiktok.com/@ardaishow

https://www.tiktok.com/@pigi_love0

https://www.tiktok.com/@akdenisli

https://www.tiktok.com/@wlwtime

https://www.tiktok.com/@notyetese

https://www.tiktok.com/@lgbt.dostu

https://www.tiktok.com/@lgbt06single

https://www.tiktok.com/@lgbttr

https://www.tiktok.com/@aydansnrq

https://www.tiktok.com/@prettiboy21

https://www.tiktok.com/@cemreayyay

https://www.tiktok.com/@chiara.baj

https://www.tiktok.com/@lgbt_turkiye

https://www.tiktok.com/@loveinrainbow0

https://www.tiktok.com/@siktigiminhomofobikleri

https://www.tiktok.com/@lgbtikizleri

https://www.tiktok.com/@taksim.gay

https://www.tiktok.com/@gay.turkish

https://www.mordayanisma.org/linkler/

https://docs.google.com/forms/d/1_b5qoS

https://www.youtube.com/channel/UCsEMlev86411oIVhs3S8nKg

Milyonluk düğün soruşturmasında çember daraldı! "Vanlı Kara Haydar"ın eşi Çağla Öz'ün kaçış anına ATV Haber ulaştı
Sonraki Haber
Milyonluk düğün soruşturmasında çember daraldı! "Vanlı Kara Haydar"ın eşi Çağla Öz'ün kaçış anına ATV Haber ulaştı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın