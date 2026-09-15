Sapkın propagandaya yargı freni! Çok sayıda hesaba erişim engeli

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Mersin 3. ve 4. Sulh Ceza Hâkimlikleri, LGBT propagandası yaptığı ve devam eden adli soruşturmaları hedef aldığı belirtilen çok sayıda sosyal medya hesabı ve internet adresi hakkında erişimin engellenmesine karar verdi. 126 hesabın yer aldığı listeye A Haber.com.tr ulaştı. 14 Eylül 2026 tarihli kararlarda, uygulamanın 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında; kişilerin can ve mal güvenliği, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması ile suç işlenmesinin önlenmesi gerekçeleriyle gerçekleştirildiği belirtilirken, kararın uygulanması için Siber Güvenlik Başkanlığı'na gönderildiği bildirildi.