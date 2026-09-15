Vanlı Kara Haydar’ın “altın şovu” bilirkişi raporuna takıldı: 97 parça takıdan 78’i sahte çıktı

"Altın olmayanlar" arasında 21 burma bilezik, 37 desenli bilezik, külçeler, 2 metrelik zincir, kemer ve Hint kolye de yer aldı.

Ahaber.com.tr'nin ulaştığı rapora göre düğünün ardından Tançalan'ın eline geçtiği belirtilen ve yapılan aramada ele geçirilen 97 parça takı tek tek incelendi. 97 parçanın yalnızca 19'unun altın olduğu belirlenirken, 76 parça için bilirkişi raporunda "altın olmadığı" tespitine yer verildi. İki parça ise gümüş ve gümüş renkli çıktı.

Soruşturma kapsamında yapılan aramada ele geçirilen ve düğünde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda takı bilirkişiye gönderildi. Dosyaya giren raporda 97 parça ürünün gramı, ayarı ve niteliği tek tek incelendi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasında Tançalan çiftinin milyonluk para trafiğinin yanı sıra kamuoyuna "servet gösterisi" olarak yansıyan düğün de mercek altına alındı.

97 PARÇANIN SADECE 19'U ALTIN

Bilirkişi incelemesine göre 97 parçanın yalnızca 19'u 8, 14 veya 22 ayar altın olarak tespit edildi. 76 parça için ise rapora açıkça "altın olmayan" ibaresi düşüldü.

Geriye kalan iki parçadan birinin gümüş renkli bileklik, diğerinin ise üzerinde "925 ayar" ibaresi bulunan gümüş kolye olduğu belirlendi. Böylece incelemeye gönderilen 97 parçanın 78'inin altın olmadığı ortaya çıktı.