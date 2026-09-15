Vanlı Kara Haydar’ın “altın şovu” bilirkişi raporuna takıldı: 97 parça takıdan 78’i sahte çıktı
Kamuoyunda "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen Fatih Tançalan'ın "görkemli" düğününde sergilenen ve yapılan aramalarda ele geçirilen takılarla ilgili bilirkişi raporuna ahaber.com.tr ulaştı. Rapora göre 97 parça takıdan 78'inin altın olmadığı ortaya çıktı.
Van Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" soruşturmasında "Vanlı Kara Haydar" lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'ın "görkemli" düğününde sergilenen takılara ilişkin bilirkişi raporu dosyaya girdi.
Ahaber.com.tr'nin ulaştığı rapora göre düğünün ardından Tançalan'ın eline geçtiği belirtilen ve yapılan aramada ele geçirilen 97 parça takı tek tek incelendi. 97 parçanın yalnızca 19'unun altın olduğu belirlenirken, 76 parça için bilirkişi raporunda "altın olmadığı" tespitine yer verildi. İki parça ise gümüş ve gümüş renkli çıktı.
"Altın olmayanlar" arasında 21 burma bilezik, 37 desenli bilezik, külçeler, 2 metrelik zincir, kemer ve Hint kolye de yer aldı.
Van Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasında Tançalan çiftinin milyonluk para trafiğinin yanı sıra kamuoyuna "servet gösterisi" olarak yansıyan düğün de mercek altına alındı.
Soruşturma kapsamında yapılan aramada ele geçirilen ve düğünde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda takı bilirkişiye gönderildi. Dosyaya giren raporda 97 parça ürünün gramı, ayarı ve niteliği tek tek incelendi.
Ortaya çıkan tablo, düğündeki görüntülerle dikkat çeken "altın şovu"nun önemli bölümünün gerçek altından oluşmadığını ortaya koydu.
97 PARÇANIN SADECE 19'U ALTIN
Bilirkişi incelemesine göre 97 parçanın yalnızca 19'u 8, 14 veya 22 ayar altın olarak tespit edildi. 76 parça için ise rapora açıkça "altın olmayan" ibaresi düşüldü.
Geriye kalan iki parçadan birinin gümüş renkli bileklik, diğerinin ise üzerinde "925 ayar" ibaresi bulunan gümüş kolye olduğu belirlendi. Böylece incelemeye gönderilen 97 parçanın 78'inin altın olmadığı ortaya çıktı.
58 BİLEZİK ALTIN ÇIKMADI
Bilirkişi raporunun en dikkat çeken tespitlerinden biri bileziklerde yapıldı.
Rapora göre 21 adet, toplam 388,6 gram ağırlığındaki burma bileziğin altın olmadığı, 37 adet, toplam 611 gram ağırlığındaki desenli bileziğin de altın olmadığı belirlendi.
Böylece düğünde altın görüntüsüyle sergilendiği değerlendirilen 58 bileziğin bilirkişi incelemesinde altın olmadığı tespit edildi.
"KÜLÇE"LER DE ALTIN DEĞİL
Sadece bilezikler değil, üzerlerinde altın gramajını ve milyem değerini çağrıştıran ibarelerin bulunduğu çok sayıda "külçe" de bilirkişi incelemesine takıldı.
Rapora göre "1 gram 22 ayar örnektir" ibareli 3 ürün, "0,50 gram 22 ayar örnektir" ibareli 4 ürün, "2,5 gram 995.0 milyem örnektir" ibareli 3 ürün, "50 gram 995.0 milyem örnektir" ibareli bir ürün ve "5 gram örnektir" ibareli bir ürünün altın olmadığı belirlendi.