Vanlı Kara Haydar'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı! Bu kez deste deste paralarla birlikte
Van’da “Vanlı Kara Haydar” lakabıyla bilinen Mehmet Fatih Tançalan’ın, çok sayıda döviz destesinin yer aldığı görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Tançalan’ın farklı döviz cinslerinden oluşan para balyalarıyla birlikte bulunduğu görülüyor.
Yeni görüntüler, Tançalan hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" soruşturmasını yeniden gündeme taşıdı.
Soruşturma kapsamında Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Mehmet Fatih Tançalan'ı Van'ın Muradiye ilçesindeki evinde 8 Eylül'de gözaltına almıştı. Emniyete götürülen Tançalan'ın sosyal medyaya yansıyan görüntüleri ile düğününde takıldığı belirtilen yüksek miktardaki altınlara ilişkin mali araştırma süreci başlatılmış, Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) inceleme talep edilmişti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanmıştı.
EŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Tançalan'ın düğününde eşi Çağla Öz Tançalan'a takılan ziynet eşyaları ve paralar, 12 Eylül'de Muradiye'de bir ev ve eklentisinde yapılan aramada ele geçirilmiş, evin sahibi gözaltına alınmıştı. İki gün önce İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Çağla Öz Tançalan da dün Van'a getirilmişti. Çağla Öz Tançalan, kayınvalidesi, kuzeni ve altınların bulunduğu evin sahibi adliyeye sevk edildi.