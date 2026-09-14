Silivri açıklarında "Alsu" isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan "Tuğberk İmamoğlu" gemisindeki 10 kişilik kayıp mürettebata ulaşmak için yürütülen çalışmalar devam ederken geminin yakınlarında bir erkek cesedi bulundu. Cesedin, geminin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu belirlendi.

Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında, 2 Eylül'de meydana gelen kazanın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca başlatılan arama-kurtarma çalışmaları havadan ve denizden yapılıyor. Silivri açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince denizden çıkarılan ve uzun süre suda kaldığı için ilk incelemede kimliği belirlenemeyen cansız bedenin, bölgede batan 'Tuğberk İmamoğlu' isimli geminin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu tespit edildi. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan detaylı inceleme sonucunda acı gerçek ortaya çıktı.

ENKAZIN 3 DENİZ MİLİ GÜNEYİNDE BULUNDU



Dün meydana gelen gelişmeleri telefon bağlantısıyla aktaran A Haber muhabiri Merve Köleoğlu, "Bugün yani 14 Eylül saat 13.15 sıralarında Silivri açıklarından gelen bir ihbar üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Denizde bir erkek cesedi görüldüğü ihbarının ardından bölgeye ulaşan ekipler, cesedi denizden çıkardı ve incelemelerin yapılması için Silivri Limanı'na getirdi. Ancak burada özellikle cesedin bulunduğu nokta dikkat çekiyor. Çünkü ceset, 2 Eylül'de yaşanan deniz kazasının ardından batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin enkazının yaklaşık 3 deniz mili güneyinde bulundu" şeklinde konuşmuştu.

KİMLİK TESPİTİ İÇİN ADLİ İNCELEME BAŞLATILDI



Cesedin kimliğine ilişkin ilk değerlendirmeleri paylaşan Köleoğlu, "Bulunan erkek cesedi akıllara ilk olarak, kazanın ardından batan Tuğberk İmamoğlu gemisindeki kayıp 10 mürettebattan biri olabilir mi sorusunu getirdi. Fakat bunun şu aşamada yalnızca bir ihtimal olduğunun altını çizmek gerekiyor. Çünkü henüz cesedin kimliği resmi olarak belirlenmiş değil. Edindiğimiz bilgilere göre, cesedin uzun süredir denizde olduğu değerlendiriliyor ve ciddi derecede bozulma meydana geldiği belirtiliyor. Bu nedenle yapılan ilk incelemelerde kimlik tespiti gerçekleştirilemedi. Şimdi yapılacak ayrıntılı adli inceleme ve kimlik tespit çalışmalarının sonucunu beklemek durumundayız" ifadelerini kullanmıştı.

Arama çalışmalarının geçmişine de değinen A Haber muhabiri Merve Köleoğlu, "Hatırlayalım dilerseniz, 2 Eylül'deki kazanın ardından kaybolan denizcilerin bulunabilmesi için bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları yürütülmüştü. Dolayısıyla bugün bulunan erkek cesedinin o kazada kaybolan denizcilerden birine ait olup olmadığı, yapılacak olan kimlik tespitinin ardından netlik kazanacak. Şu an için elimizde resmi makamlarca doğrulanmış bir kimlik bilgisi mevcut değil. A Haber ekibi olarak Silivri'ye doğru yola çıktık, gelişmeleri yerinden takip edeceğiz. " sözleriyle aktarmıştı.

KİMLİK BELİRLENDİ

Bugün edinilen bilgiye göre, geminin battığı bölgenin yakınlarında bulunan cesedin, geminin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu belirlendi.

OLAY

Yaklaşık 18 mil açıkta meydana gelen kazada, Kocaeli'den Aliağa'ya giden "Alsu" isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye seyreden "Tuğberk İmamoğlu" adlı gemi çarpışmış, kazanın ardından "Tuğberk İmamoğlu" batmıştı.

Kazanın 4'üncü gününde Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait kurtarma gemisi TCG Akın'ın gelişmiş sonar sistemleri ve uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) desteğiyle enkazın yeri tespit edilmiş, bu bölgede dalış ile tarama faaliyetleri yoğunlaştırılmıştı.