Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" büyümeye devam ediyor. Yuva kuracak gençlere destek amacıyla yürütülen projede iş birliği yapılan kurum ve kuruluşların sayısı 1403'e ulaştı. Genç çiftlere beyaz eşya ve çeyiz alışverişinden nikah ve düğün salonlarına kadar çeşitli destekler sunuluyor.

Aile yapısını güçlendirmek, gençleri sosyal risklerden korumak ve evlilik yolundaki çiftlerin harcamalarını en aza indirmek amacıyla kurulan "Aile ve Gençlik Fonu" kapsamında başlatılan "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" tüm hızıyla sürüyor. Bakanlık koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında yerel ve ulusal düzeyde yapılan anlaşmalarla gençlerin evlilik sürecindeki masraflarının hafifletilmesi hedefleniyor. EVLİLİK HAZIRLIĞINDAKİ ÇİFTLERE DEV DESTEK ANLAŞMALI FİRMA SAYISI 1191'E YÜKSELDİ Bakanlık koordinasyonunda yürütülen iş birlikleri kapsamında yerel ölçekteki firma sayısı 1132'den 1147'ye yükseldi. 44 ulusal firmanın da projeye dahil olmasıyla gençlere özel indirim sağlayan toplam işletme sayısı 1191'e ulaştı. Yapılan protokoller doğrultusunda çiftler; çeyizden mobilyaya, elektronikten ev tekstiline kadar pek çok kalemde mevcut indirimlere ek olarak veya doğrudan satış fiyatı üzerinden yüzde 5 ile yüzde 40 arasında değişen indirimlerden faydalanabiliyor.

1403 KURUMDAN BÜYÜK DAYANIŞMA: BELEDİYELERDEN ÜCRETSİZ SALON VE ÇEYİZ DESTEĞİ Dev destek ağı yalnızca özel sektör firmalarıyla sınırlı kalmadı. Projeye 44 ulusal ve 1147 yerel firmanın yanı sıra 22 sivil toplum kuruluşu ile 190 yerel yönetim de dahil oldu. Böylece evlenecek gençlerin yanında yer alan toplam kurum ve kuruluş sayısı 1403'e ulaştı. İş birliği protokolüne imza atan 190 belediye, genç çiftlere ücretsiz nikâh işlemleri, ücretsiz düğün salonu tahsisi ve çeyiz yardımı gibi çeşitli destekler sunmaya başladı.

BAŞVURULAR E-DEVLET VE İNTERNET ÜZERİNDEN ALINIYOR Desteklerden yararlanmak isteyen gençlerin kendilerine tanımlanacak indirim kodlarını e-Devlet Kapısı üzerinden alabileceği bildirildi. Kampanyaların detaylarına ve indirim kodu işlemlerine ise "ailegenclikfonu.aile.gov.tr" resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.