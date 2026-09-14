Kayıp Büşra bebek soruşturmasında sıcak gelişme! Anne ifadesini değiştirdi: "Babası öldürdü"
Sivas’ta Büşra bebeğin kaybolmasıyla ilgili soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Soruşturmada seyri değiştiren olay anne Elif Balıkçı’nın savcılık ifadesi oldu.
Sivas'ın Divriği ilçesi Göndüren köyünde Büşra bebeğin kaybolmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı. Kayıp çocuğun annesi Elif Balıkçı'nın verdiği farklı ifadeler üzerine soruşturma genişletilirken, son beyanının ardından bölgede yer gösterme işlemi yapılmasına karar verildi.
KIZINI 1 MİLYON TL'YE SATTIĞI İDDİASI
Olay, 10 Eylül 2026 tarihinde saat 22.00 sıralarında Divriği ilçesine bağlı Göndüren köyünde meydana geldi. Diyarbakır'dan bölgeye mevsimlik işçi olarak gelen Elif Balıkçı, 2025 doğumlu kızı Büşra Balıkçı'nın kaybolduğunu fark ederek ihbarda bulundu. İhbar üzerine Divriği Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Anne Elif Balıkçı, ilk beyanında çocuğun babası Yusuf Balıkçı'nın bankaya olan 1 milyon TL borcu nedeniyle kızını satmış olabileceğini öne sürdü. Anne, fotoğraflı ve canlı teşhiste ise çocuğu alan kişinin Divriği'de veteriner olarak görev yapan Mehmet Çetin olduğunu iddia etti.
9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Annenin beyanlarının ardından soruşturma genişletildi. Anne Elif Balıkçı, baba Yusuf Balıkçı, bazı akrabaları, jandarmaya ilk ihbarı yapan kişi, veteriner Mehmet Çetin ve köy muhtarını arayarak şüphe uyandıracak şekilde sorular sorduğu belirlenen Mehmet Dinç'in de aralarında bulunduğu toplam 9 şüpheli gözaltına alındı.