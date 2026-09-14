KIZINI 1 MİLYON TL'YE SATTIĞI İDDİASI

Olay, 10 Eylül 2026 tarihinde saat 22.00 sıralarında Divriği ilçesine bağlı Göndüren köyünde meydana geldi. Diyarbakır'dan bölgeye mevsimlik işçi olarak gelen Elif Balıkçı, 2025 doğumlu kızı Büşra Balıkçı'nın kaybolduğunu fark ederek ihbarda bulundu. İhbar üzerine Divriği Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Anne Elif Balıkçı, ilk beyanında çocuğun babası Yusuf Balıkçı'nın bankaya olan 1 milyon TL borcu nedeniyle kızını satmış olabileceğini öne sürdü. Anne, fotoğraflı ve canlı teşhiste ise çocuğu alan kişinin Divriği'de veteriner olarak görev yapan Mehmet Çetin olduğunu iddia etti.