1.400 YILLIK KARDEŞLİKLE GELECEĞİ İNŞA EDECEĞİZ

Bölgede son dönemde sağlanan güven ortamına ve terörsüz Türkiye sürecine değinen Sinan Yılmaz'ın, Sur'dan verilmek istenen mesajı sorması üzerine Bilal Erdoğan, eğitimin ilk gününde çocukların geleceği için kente geldiklerini belirterek, "Biz bugün okulların ilk gününde geldik. Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı olarak bünyemizdeki sivil toplum kuruluşlarını da davet ettik, birlikte geldik, kalabalık bir heyetle geldik. Bu bütün süreç, bu çocuklarımızın geleceği için. Ona vurgu yapmak istedik. Biz geleceği konuşalım. Çocuklarımızın nasıl bir Türkiye'de yaşayacaklarını konuşalım. İşte bugün hem Ulu Cami'ye namaz için uğradığımızda hem ondan sonra sahabe kabristanlığına gittiğimizde, aslında 1400 yıla yakındır bu topraklarda kardeş kardeş yaşadığımızı da hatırlamış oluyoruz. Beraber omuz omuza Alparslan'ın arkasında, Selahaddin Eyyubi'nin arkasında savaştığımızı da hatırlamış oluyoruz. Bu kardeşlik iklimi bu kadar tarihi olarak varken, geleceğimizi de öyle inşa edebiliriz ve bu çocuklarımız da o geleceğin içine büyümüş olurlar. Bunu herkesin bir sorumluluk olarak üzerine alıp, bununla ilgili gerekeni yapması gerekiyor. Onun için biz de bugün çocuklarımızın yanında, Diyarbakır'da olmak istedik" sözleriyle kardeşlik ve sorumluluk mesajı verdi.