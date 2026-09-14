Bilal Erdoğan Diyarbakır’da A Haber'e konuştu: Geleceğimizi kardeşlikle inşa edebiliriz
Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Başkanı Bilal Erdoğan, TGTV İcra Kurulu üyeleri ve vakfa üye sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a geldi. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz'ın sorularını yanıtlayan Bilal Erdoğan Terörsüz Türkiye süreci ve bölgedeki güven ortamına ilişkin konuştu. Erdoğan, "Bu kardeşlik iklimi bu kadar tarihi olarak varken, geleceğimizi de öyle inşa edebiliriz ve bu çocuklarımız da o geleceğin içine büyümüş olurlar. " dedi.
Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Başkanı Bilal Erdoğan, beraberinde TGTV İcra Kurulu üyeleri ve vakfa üye sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileriyle çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a geldi.
ÖĞRENCİLERE BAŞARILAR DİLEDİ
Kentte iki okulu ziyaret eden Erdoğan, öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi. Daha sonra merkez Sur ilçesindeki Gazi Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Erdoğan, vatandaşlarla ve çocuklarla görüştü.
SUR ÇARŞISINDA CANLILIK VE TURİZM VURGUSU
Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki esnaf ziyareti sırasında mikrofon uzatan A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, Bilal Erdoğan'a kente hoş geldiniz diyerek şehri nasıl bulduğunu sordu.
Sur içindeki hareketlilikten duyduğu memnuniyeti dile getiren Necmeddin Bilal Erdoğan A Haber'e yaptığı açıklamada "Gayet hareketli Sur içi çarşı. Bu sene ciddi anlamda yerli ve yabancı turistin de geldiğini duymak çok sevindirici. Diyarbakır bizim bütün Anadolu'daki tarihi zenginliği, güzelliği en üst düzeyde olan illerimizden bir tanesi, kadim şehrimiz. Dolayısıyla biz de bu vesileyle buradaki bu hareketliliği görünce mutlu olduk" ifadelerini kullandı.
Muhabir Sinan Yılmaz'ın vatandaşların gösterdiği yoğun ilgiye dikkat çekmesi üzerine Erdoğan, "Sağ olsunlar, sağ olsunlar" karşılığını verdi.
1.400 YILLIK KARDEŞLİKLE GELECEĞİ İNŞA EDECEĞİZ
Bölgede son dönemde sağlanan güven ortamına ve terörsüz Türkiye sürecine değinen Sinan Yılmaz'ın, Sur'dan verilmek istenen mesajı sorması üzerine Bilal Erdoğan, eğitimin ilk gününde çocukların geleceği için kente geldiklerini belirterek, "Biz bugün okulların ilk gününde geldik. Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı olarak bünyemizdeki sivil toplum kuruluşlarını da davet ettik, birlikte geldik, kalabalık bir heyetle geldik. Bu bütün süreç, bu çocuklarımızın geleceği için. Ona vurgu yapmak istedik. Biz geleceği konuşalım. Çocuklarımızın nasıl bir Türkiye'de yaşayacaklarını konuşalım. İşte bugün hem Ulu Cami'ye namaz için uğradığımızda hem ondan sonra sahabe kabristanlığına gittiğimizde, aslında 1400 yıla yakındır bu topraklarda kardeş kardeş yaşadığımızı da hatırlamış oluyoruz. Beraber omuz omuza Alparslan'ın arkasında, Selahaddin Eyyubi'nin arkasında savaştığımızı da hatırlamış oluyoruz. Bu kardeşlik iklimi bu kadar tarihi olarak varken, geleceğimizi de öyle inşa edebiliriz ve bu çocuklarımız da o geleceğin içine büyümüş olurlar. Bunu herkesin bir sorumluluk olarak üzerine alıp, bununla ilgili gerekeni yapması gerekiyor. Onun için biz de bugün çocuklarımızın yanında, Diyarbakır'da olmak istedik" sözleriyle kardeşlik ve sorumluluk mesajı verdi.
ESNAF, GENÇLER VE STK'LARLA YOĞUN TEMAS
Canlı bağlantının devamında Sur sokaklarındaki coşkuyu aktaran muhabir Sinan Yılmaz, "Yediden yetmişe, kadın, çoluk çocuk, genç herkes Necmettin Bilal Erdoğan'a yoğun bir ilgi gösteriyor. Gün içerisinde birçok programı vardı; iki okulda öğrencilerle bir araya geldi, yeni eğitim-öğretim yılını öğrencilerle beraber geçirdi" diyerek ziyaretin kapsamını paylaştı.