Dışişleri'nden Yunanistan'ın küstah açıklamalarına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı tarafından Yunanistan'ın açıklamalarına tepki gösterilerek "Yunan makamlarının, Yunanistan’ın Anadolu’yu işgal ve istila çabasında olduğu döneme dair mesnetsiz açıklamalarını reddediyor, Yunan yetkilileri ciddiyete ve aklıselime davet ediyoruz." denildi.