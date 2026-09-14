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Dışişleri'nden Yunanistan'ın küstah açıklamalarına sert tepki

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Dışişleri'nden Yunanistan'ın küstah açıklamalarına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı tarafından Yunanistan'ın açıklamalarına tepki gösterilerek "Yunan makamlarının, Yunanistan’ın Anadolu’yu işgal ve istila çabasında olduğu döneme dair mesnetsiz açıklamalarını reddediyor, Yunan yetkilileri ciddiyete ve aklıselime davet ediyoruz." denildi.

Bakanlığın açıklamasının devamında şu ifadeler yer aldı:

Yunan makamlarının, Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal ve istila çabasında olduğu döneme dair mesnetsiz açıklamalarını reddediyor, Yunan yetkilileri ciddiyete ve aklıselime davet ediyoruz.

Bu vesileyle, Yunanistan'ın bu dönemde Anadolu'da sivil halka karşı toplu katliamlar ve yıkımlar gerçekleştirdiğini, söz konusu suçları ve tazminat ödemeyi Lozan Barış Antlaşması'nın 59. maddesi uyarınca kabul ettiğini hatırlatıyoruz.

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