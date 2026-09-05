Hatay’ın Samandağ ilçesinde kendisinden 2 gün boyunca haber alınamayan 28 yaşındaki A.A., jandarma ekiplerinin arama çalışması sonucu Titus Tüneli içerisinde baygın halde bulundu. Hastaneye kaldırılan A.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ailesi büyük korku yaşadı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşanan kayıp vakası, ekiplerin titiz çalışmasıyla mutlu sonla noktalandı. A.A., aracını Kapısuyu Mahallesi'ndeki bir restoranın önüne park etti. Ancak genç adamdan bir süre sonra haber alınamadı.

Yakınlarının tüm aramalarına rağmen A.A.'ya ulaşılamayınca jandarmaya kayıp ihbarında bulunuldu. İhbarın ardından Samandağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı.

2 GÜN SONRA KORKUTAN MANZARA!

Ekiplerin çalışmaları sırasında A.A.'nın izine Titus Tüneli içerisinde rastlandı. Genç adam kayalıkların arasında baygın halde bulundu.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan A.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAYINBİRADERİ O ANLARI ANLATTI

A.A.'nın kayınbiraderi Hasan Emre Yılmaz, yaşadıkları korku dolu süreci anlattı.

Yılmaz, "Dün akşam saatlerinde kayınbiraderime ulaşamadık. Aramalarımıza rağmen telefonlara cevap vermedi. Bunun üzerine jandarmaya kayıp ihbarında bulunduk" dedi.

A.A.'nın kayalıkların arasında baygın halde bulunduğunu belirten Yılmaz, "Jandarma ekiplerimiz, kayıp yakınımızı kayalıkların arasında baygın halde buldu. Durumu iyi, şu anda hastanede tedavi altında" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, arama çalışmalarında görev alan ekiplere teşekkür ederek, "Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.