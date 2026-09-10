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5 yıllık kayıpta yeni iddia! Elif Merve'nin arkadaşı Sude, taksici Ersin'i anlattı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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5 yıllık kayıpta yeni iddia! Elif Merve'nin arkadaşı Sude, taksici Ersin'i anlattı

2021'de 16 yaşındayken kaybolan Elif Merve Yılmaz'ın dosyası, 5 yıl sonra yeniden gündemde. Taksici Ersin'in çelişkili ifadeleri ve ailenin "konumculuk" iddiaları soru işaretlerini artırırken, Merve'nin arkadaşı Sude, canlı yayında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Elif Merve Yılmaz, 25 Ocak 2021'de evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

Aradan geçen 5 yılın ardından dosya yeniden gündeme gelirken, genç kızın bindiği takside çantasını bırakması, taksi şoförlerinin çelişkili ifadeleri ve "konumculuk" yöntemiyle dolandırıcılık iddiaları soruşturmadaki soru işaretlerini artırdı. Dosyada cinayet ihtimali de araştırılıyor.

Elif'in annesi Esin Yılmaz, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak kızının kayboluşuna ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. Kızının arkadaş çevresinden şüphelendiğini belirten Yılmaz, Elif'in kaybolmasında bu kişilerin rolü olabileceğini öne sürdü.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

ELİF'İN KAYBOLDUĞU GÜN NELER YAŞANDI?

Elif'in kaybolduğu gün yaptığı taksi yolculukları, dosyanın önemli başlıklarından biri oldu. O gün genç kızı taşıyan iki taksi şoförünün ifadeleri soruşturmadaki gelişmeler açısından dikkat çekti.

Taksi şoförü Bayram, olay günü Elif'i evinin önünden aldığını söyledi. Yolculuk sırasında genç kızın telefonda görüştüğü kişiye Diyarbakır'a gideceğini söylediğini aktaran Bayram, Elif'i aynı gün ikinci kez başka bir bölgeye götürdüğünü de anlattı.

Bayram'ın iddiasına göre Elif, burada arkadaşlarıyla mangal yapacaklarını söyledi. Genç kızın ayrıca evli bir çift tarafından darbedildiğini anlattığı öne sürüldü.

5 yıllık kayıpta yeni iddia! Elif Merve'nin arkadaşı Sude, taksici Ersin'i anlattı - 1

SON TAKSİ YOLUCULUĞUNDA YAŞANANLAR

Diğer taksi şoförü Ersin Solak ise Elif'i Ceyda ve Mikail isimli arkadaşlarının yanından aldığını ve Seyranbağları'ndaki bir adrese götürdüğünü belirtti. Solak, yaklaşık 15 dakika bekledikten sonra Elif'i yeniden aracına aldığını ve bu kez Ulus'a götürdüğünü ifade etti.

Solak'ın anlatımına göre yolculuk sırasında uzun boylu ve zayıf bir erkek Elif'in yanına geldi. Genç kızın para çekerek bu kişiye verdiğini söyleyen Solak, ardından ikisinin birlikte taksiye bindiğini öne sürdü.

İddiaya göre söz konusu kişi, Şengül Hamamı civarında araçtan indi ve Acıçeşme Sokak yönüne doğru ilerledi. Elif'in bu noktadan sonraki akıbeti ise belirlenemedi.

Elif Merve Yılmaz kayboldu, kilit isimler canlı yayında.Elif Merve Yılmaz kayboldu, kilit isimler canlı yayında.

ELİF'İN ÇANTASINI KİM ALDI?

Elif'in o gece çantasını takside bıraktığı ve geleceğini söyleyerek taksi ücretini ödemeden araçtan ayrıldığı belirtildi.

Taksi şoförü Ersin, çantayı Bilge isimli kişiye kendi elleriyle teslim ettiğini ve bu konuda polise ifade verdiğini öne sürdü. Ancak Bilge, çantayı taksiciden almadığını söyledi.

Çantanın kim tarafından ve nasıl teslim edildiğine ilişkin farklı anlatımlar, dosyadaki soru işaretlerinin artmasına neden oldu.

5 yıllık kayıpta yeni iddia! Elif Merve'nin arkadaşı Sude, taksici Ersin'i anlattı - 2

"KONUMCULUK" İDDİASI

Elif'in arkadaş çevresi de dosyada araştırılan konular arasında yer aldı.

Anne Esin Yılmaz, kızının arkadaşları olduğu belirtilen Mikail, Bahar ve Ceyda'nın erkeklerle birlikte olma vaadiyle kişileri kandırdığını ve "konumculuk" yöntemiyle para aldığını iddia etti.

Dosyada adı geçen Bilge ise Elif'i yakından tanımadığını, kendisini yalnızca bir kez Mikail ve Ceyda'nın evinde gördüğünü söyledi. Bilge'nin anlatımına göre, kendilerini yönlendiren kişinin Mikail olduğu öne sürüldü.

5 yıllık kayıpta yeni iddia! Elif Merve'nin arkadaşı Sude, taksici Ersin'i anlattı - 3

ERSİN SOLAK HAKKINDA YENİ İDDİALAR

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında dosyaya ilişkin yeni iddialar da gündeme geldi. Sude Hanım, Ersin Solak'ın Elif'i yalnızca işi gereği değil, özel olarak da sık sık götürüp getirdiğini öne sürdü.

"MERVE'Yİ HER YERE TAKSİCİ ERSİN GÖTÜRÜRDÜ"

Sude, "Merve'yi her yere taksici Ersin götürürdü" diyerek Ersin'in genç kızla sık sık görüştüğünü iddia etti. Ayrıca Solak'ın Mikail'den korktuğunu savunan Sude, daha önce kendisinin de tehdit edildiğini söyledi.

Sude, Elif'in Ersin'i arayarak kendilerini götürmesini istediğini de anlattı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Hakkındaki iddialara canlı yayında yanıt veren Ersin Solak, suçlamaları kabul etmedi. Elif'in evinin yerini dahi bilmediğini söyleyen Solak, genç kızın bulunduğu adres ve konumların kendisine kızlar tarafından gönderildiğini savundu.

Elif Merve Yılmaz'ın 5 yıldır süren kayboluşunda taksi şoförlerinin ifadeleri, çantanın akıbeti ve arkadaş çevresine ilişkin iddialar soruşturmanın dikkat çeken başlıkları arasında bulunuyor.

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