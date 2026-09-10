Elif'in annesi Esin Yılmaz, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak kızının kayboluşuna ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. Kızının arkadaş çevresinden şüphelendiğini belirten Yılmaz, Elif'in kaybolmasında bu kişilerin rolü olabileceğini öne sürdü.

Aradan geçen 5 yılın ardından dosya yeniden gündeme gelirken, genç kızın bindiği takside çantasını bırakması, taksi şoförlerinin çelişkili ifadeleri ve "konumculuk" yöntemiyle dolandırıcılık iddiaları soruşturmadaki soru işaretlerini artırdı. Dosyada cinayet ihtimali de araştırılıyor.

Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Elif Merve Yılmaz, 25 Ocak 2021'de evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

Bayram'ın iddiasına göre Elif, burada arkadaşlarıyla mangal yapacaklarını söyledi. Genç kızın ayrıca evli bir çift tarafından darbedildiğini anlattığı öne sürüldü.

Taksi şoförü Bayram, olay günü Elif'i evinin önünden aldığını söyledi. Yolculuk sırasında genç kızın telefonda görüştüğü kişiye Diyarbakır'a gideceğini söylediğini aktaran Bayram, Elif'i aynı gün ikinci kez başka bir bölgeye götürdüğünü de anlattı.

Elif'in kaybolduğu gün yaptığı taksi yolculukları, dosyanın önemli başlıklarından biri oldu. O gün genç kızı taşıyan iki taksi şoförünün ifadeleri soruşturmadaki gelişmeler açısından dikkat çekti.

SON TAKSİ YOLUCULUĞUNDA YAŞANANLAR

Diğer taksi şoförü Ersin Solak ise Elif'i Ceyda ve Mikail isimli arkadaşlarının yanından aldığını ve Seyranbağları'ndaki bir adrese götürdüğünü belirtti. Solak, yaklaşık 15 dakika bekledikten sonra Elif'i yeniden aracına aldığını ve bu kez Ulus'a götürdüğünü ifade etti.

Solak'ın anlatımına göre yolculuk sırasında uzun boylu ve zayıf bir erkek Elif'in yanına geldi. Genç kızın para çekerek bu kişiye verdiğini söyleyen Solak, ardından ikisinin birlikte taksiye bindiğini öne sürdü.

İddiaya göre söz konusu kişi, Şengül Hamamı civarında araçtan indi ve Acıçeşme Sokak yönüne doğru ilerledi. Elif'in bu noktadan sonraki akıbeti ise belirlenemedi.