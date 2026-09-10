İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının dünkü duruşmasına, rüşvet çarkını ve uygulanan baskıları ifşa eden sanıkların açıklamaları damga vurdu. İş insanı Serbülend Danış, İBB Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü ile iştiraklerinden yaklaşık 500 milyonluk alacağını tahsil edebilmek için 10 milyon lira rüşvet verdiğini ve CHP’li Baki Aydöner ve kardeşinin 50 milyon lira değerindeki iki arsasına çöktüğünü anlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirakleri ve Yol Bakım Onarım Müdürlüğü'nü kapsayan "Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasının son duruşmasında rüşvet çarkı, arsa çökme iddiaları ve sanıklara yönelik kapalı kapılar ardındaki tehditler deşifre edildi. Danış Asfalt şirketinin sahibi iş insanı Serbülend Danış Danış Asfalt şirketinin sahibi iş insanı Serbülend Danış rüşvet sistemini anlattı. Soruşturma aşamasındaki ifadesinde İBB Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü ile iştiraklerinden aldığı ihalelerin biriken hak edişlerini alabilmek için rüşvet çarkına zorlandığını belirten Danış, 500 milyon liralık alacağını tahsil edebilmek için 10 milyon lira rüşvet vermek ve 50 milyon liralık 2 arsasını devretmek zorunda kaldığını söylemişti.

Eski CHP PM Üyesi Baki Aydöner ZORLA ELİMDEN ALDILAR

Duruşmada eski CHP PM Üyesi Baki Aydöner ve kardeşi Bulut Aydöner'in alacaklarını tahsil ettirme bahanesiyle iki arsasına zorla el koyduklarını anlatan Danış, "Baki ve Bulut Aydöner, 2 adet arsamı zorla elimden aldılar, beni mağdur ettiler. Alacağımı tahsil ettirmek bahanesiyle benden zorla maddi çıkar elde ettiler. Sanıkların 'siyasete girmek için temas kurdu' iddiaları suçtan kurtulmak için uydurulmuş yalandır. Baki Aydöner'in 'Sadece il binasında görüştük' iddiası da yalandır. Böyle bir şey varsa kamera kaydını sunsunlar" diyerek sanıklar hakkında tazminat davası açacağını duyurdu.