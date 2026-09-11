Ekrem İmamoğlu hakkında siyasi yasak kararı! Gerekçesi de belli oldu
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Ekrem İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. İmamoğlu hakkında siyasi yasak kararı verildi.
Ekrem İmamoğlu'nun, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada karar çıktı.
Mahkeme, yargılama sonunda İmamoğlu'na 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. İmamoğlu hakkında ayrıca siyasi yasak uygulanmasına hükmedildi.
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