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Ekrem İmamoğlu hakkında siyasi yasak kararı! Gerekçesi de belli oldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ekrem İmamoğlu hakkında siyasi yasak kararı! Gerekçesi de belli oldu

Ekrem İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. İmamoğlu hakkında siyasi yasak kararı verildi.

Ekrem İmamoğlu'nun, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada karar çıktı.

Mahkeme, yargılama sonunda İmamoğlu'na 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. İmamoğlu hakkında ayrıca siyasi yasak uygulanmasına hükmedildi.

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