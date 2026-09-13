“Hayalet Baron” lakaplı İslam Yakut'un 9 yıllık firarının nasıl sona erdiği ortaya çıktı. Sahte kimliklerle izini kaybettiren Yakut'a ulaşmak için polis ekipleri 1225 saatlik kamera kaydını mercek altına aldı. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, nefes kesen operasyonun perde arkasını anlattı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü operasyonla yakalanan, uluslararası uyuşturucu ağının kilit isimlerinden biri olduğu belirtilen ve "Hayalet Baron" lakabıyla bilinen İslam Yakut'a yönelik operasyonun perde arkası ortaya çıktı. 2017 yılından bu yana aranan ve yıllarca farklı kimliklerle izini kaybettiren Yakut'un yakalanması için polis ekipleri 1225 saatlik güvenlik kamerası kaydını mercek altına aldı. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, Yakut'un cezaevinden firarından sahte kimlikle sürdürdüğü yaşamına, kriptolu haberleşme bağlantılarından uyuşturucu ağının uluslararası güzergahına kadar operasyonun dikkat çeken ayrıntılarını anlattı. 9 YILLIK FİRARİ OLAN "HAYALET BARON" NASIL YAKALANDI? MEHMET KARATAŞ CANLI YAYINDA ANLATTI CEZAEVİNDEN ÜNİVERSİTE BAHANESİYLE ÇIKTI, GERİ DÖNMEDİ Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve MİT'in koordineli çalışmalarıyla izi sürülen Yakut'un firar sürecinin ayrıntılarını paylaşan Karataş, "Aslında filmleri aratmayan bir hikayesi var. Açık cezaevi infaz kurumundayken özel bir üniversite için sınavlara giriyor ve iç mimarlık bölümünü yüzde 50 bursla kazanıyor. Üniversite bahanesiyle cezaevinden çıkıyor ancak bir daha geri dönmüyor. 2017 yılından bu yana hakkında arama kaydı bulunan bu şahıs, farklı kimlik ve adresler kullanarak kaçıyordu. Sarıyer'de yakalandığında bile üzerinde 'Denis Georgiev' isimli sahte bir Bulgar kimliği taşıyordu" ifadelerini kullandı.

1225 SAATLİK KAMERA İNCELEMESİ VE KRİPTO TAKİP Yakut'un yıllar süren firarının sona ermesini sağlayan çalışmanın ayrıntılarını anlatan Karataş, polis ekiplerinin Beşiktaş'tan Sarıyer'e kadar uzanan bölgede 1225 saatlik güvenlik kamerası kaydını incelediğini belirtti. Karataş, "İstanbul polisi, Narkotik ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Beşiktaş'tan Sarıyer'e kadar tam 1225 saatlik güvenlik kamerası incelemesi gerçekleştirdi. Firari dönemde kriptolu haberleşme uygulamaları üzerinden uluslararası bağlantılarını sürdürüyordu. İstihbarat birimleri bu kriptolu bağlantıları ve ele geçirilen dijital materyallerdeki izleri adım adım takip ederek bu 9 yıllık firar serüvenine son verdi" sözleriyle operasyonun perde arkasını aktardı.

"LİMANLAR KRALI"NIN KÜRESEL ZEHİR AĞI Yakut'un bağlantılı olduğu uyuşturucu ağının uluslararası boyutuna ilişkin bilgiler veren Karataş, "Bu kişi yeraltı dünyasında 'limanlar kralı' veya 'hayalet baron' olarak biliniyor ve bugüne kadar 2 tondan fazla uyuşturucu maddenin sorumlusu olarak aranıyordu. Afganistan'dan İran'a, oradan Avrupa'ya ve Türkiye'ye uzanan bir güzergah çizmişlerdi. Hatta 2024 yılında çökertilen ve ortağı Aydın Razaki'nin yakalandığı operasyonda, İran'dan İngiltere'ye pirinç çuvalları içerisinde tam 1 ton 200 kilogram uyuşturucu sevk etmeye çalışırken yakalanmışlardı" ifadelerini kullandı.