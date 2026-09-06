TEK SEFERLİK VİDEO, BABASINA GÖNDERDİĞİ MESAJ VE ÖRTBAS SUÇLAMASI

FBI dosyasındaki bir diğer çarpıcı bölüm, Altaş'ın eski işverenine anlattığı WhatsApp videosuyla ilgiliydi. Sorgu tutanağına göre Altaş daha önce Mustafa Türkay Sonel'in kendisine yalnızca bir kez izlenebilen bir video gönderdiğini söylemişti. Videoda parçalanmış bir ceset gördüğünü anlatmıştı. FBI sorgusunda videoyu aldığını ve gönderen kişinin Sonel olduğunu doğruladı. Görüntünün birkaç saniye sürdüğünü ve bir kişinin ceset parçası tuttuğunu söyledi. Videodaki cesedin Gülistan Doku'ya ait olup olmadığını kesin biçimde anlayamadığını savundu. Görevliler, eski işverenine videodaki kişinin Gülistan olduğunu söylediği yönündeki önceki beyanını hatırlattı. Altaş bu sözlerin de kendisine ait olduğunu kabul etti ancak görüntüyü net göremediğini ileri sürdü.

İki günlük sorgunun kritik anlarından biri 91'inci soruda yaşandı. Altaş'a eski patronuyla yaptığı konuşmada cinayet sırasında Mustafa Türkay Sonel ile birlikte olduğunu ima eden sözleri hatırlatıldı. FBI görevlileri açıkça "Gülistan Doku öldürüldüğü sırada Mustafa Türkay Sonel ve Gülistan Doku ile birlikte miydiniz? Olaya bizzat tanık oldunuz mu?" diye sordu. Altaş'ın cevabı tutanağa "Hepsine evet." şeklinde geçti. Görevliler, sorgu boyunca verdiği çelişkili beyanlara rağmen cinayet sırasında olay yerinde bulunduğu yönündeki açıklamasının geçerli olup olmadığını yeniden sordu. Altaş olay yerinde olduğunu doğruladı.

Dosyadaki bir başka delil, Umut Altaş'ın babası Celal Altaş'ın telefonunda bulunan WhatsApp mesajı oldu. Telefon incelemesinde Umut Altaş'ın babasına "Rol yapmayı bırak. Beni susturan sendin." mesajını gönderdiği görüldü. FBI görevlileri bu mesajı Altaş'a sordu. Altaş mesajı kendisinin gönderdiğini kabul etti ancak neden böyle yazdığını hatırlamadığını söyledi. Görevliler, mesajın Altaş'ın Gülistan Doku olayı nedeniyle susturulduğu ve ABD'ye gönderilmesinde babasının rolü bulunduğu anlamına gelebileceğini dile getirdi. Altaş önce ABD'ye gitme kararının kendisine ait olduğunu savundu. Sorular derinleşince "Hepimizin fikriydi." cevabını verdi.

Altaş, Türkiye'den 25 Mayıs 2022'de İstanbul'dan Meksika'ya uçtuğunu anlattı. Daha sonra ABD sınırına geçtiğini söyledi. Sınırı yasa dışı şekilde geçebilmek için bir Meksika vatandaşına yaklaşık 10 bin dolar ödendiğini ifade etti. Altaş'a göre bu para, Tunceli'de babası tarafından doğrudan ilgili kişiye verildi. Gülistan Doku'nun kaybolmasından önce yaşandığı öne sürülen 27 Aralık buluşması da FBI sorgusunda ele alındı. Türk makamlarının daraltılmış baz çalışmasına göre Umut Altaş ile Gülistan Doku, 27 Aralık 2019'da saat 15.31 ile 16.22 arasında Gençlik Merkezi çevresinde aynı konumda bulunuyordu. Altaş, kendisinin, Mustafa Türkay Sonel'in ve muhtemelen Gülistan Doku'nun orada bulunmuş olabileceğini söyledi.