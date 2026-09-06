Gülistan Doku soruşturmasında 34 sayfalık şok FBI tutanağı: Cinayet, ceset ve örtbas iddiaları dosyada
Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından yürütülen Gülistan Doku soruşturmasında, hakkında yakalama kararı bulunan ve ABD’den iadesi talep edilen firari Umut Altaş’ın FBI tarafından iki gün boyunca sorgulandığı ortaya çıktı. Türkiye’ye gönderilen 34 sayfalık kritik tutanakta Altaş, Gülistan Doku’nun Mustafa Türkay Sonel tarafından araç içerisinde vurularak öldürüldüğünü gördüğünü ve cesedi birlikte bagaja taşıdıklarını iddia etti.
Gülistan Doku soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan ve ABD'den iadesi istenen Umut Altaş'ın FBI tarafından iki gün boyunca sorgulandığı ortaya çıktı. Adli yardımlaşma kapsamında Türkiye'ye gönderilen 34 sayfalık tutanakta Altaş, Doku'nun Mustafa Türkay Sonel tarafından araç içinde vurularak öldürüldüğünü gördüğünü öne sürdü. Cesedin aracın bagajına taşındığını iddia eden Altaş, olayın ardından dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in koruma görevlisi Şükrü Eroğlu'nun devreye girdiğini savundu. Altaş, kendisine "babam bu işi halledecek" denildiğini, cesedin Pertek yolu çevresine gömülmüş olabileceğini ve daha sonra aynı araçla olay yerine döndüklerini ileri sürdü. Köprü çevresindeki kameraların kontrol edildiğini anlatan Altaş, cinayet sırasında olay yerinde bulunduğunu FBI görevlilerine doğruladı. Tutanaktaki anlatımların henüz kesinleşmiş yargı kararı niteliği taşımadığı ve soruşturma kapsamında incelendiği kayda geçti.
İKİ GÜNLÜK FBI SORGUSUNDA CİNAYET VE CESET İDDİALARI
Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet başsavcılıklarının yürüttüğü soruşturmada, Umut Altaş'ın ABD'de olduğu belirlendi ve Türkiye'ye iadesi istendi. Türk makamlarının hazırladığı kapsamlı soru seti, adli yardımlaşma sürecinde Amerikan makamlarına gönderildi. FBI ile ABD İç Güvenlik Soruşturmaları birimi görevlileri Altaş'ı 19 ve 20 Ağustos 2026'da sorguladı. Görüşmeler, Pennsylvania'daki Moshannon Valley İşleme Merkezi'nde iki gün boyunca sürdü. FBI'ın 26 Ağustos 2026 tarihli resmi yazısında, sorguyu belgeleyen FD-302 soruşturma raporunun Türkiye'nin talebine yanıt olarak hazırlandığı kaydedildi. Dosya, Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü aracılığıyla Türk adli mercilerine ulaştırıldı. Tutanakta Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının kasten öldürme, nitelikli cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme suçları yönünden soruşturma yürüttüğü bilgisi yer aldı. Türk makamlarının Altaş'a yöneltilmesi için hazırladığı adli yardımlaşma talebinde 109 soru bulunduğu da kayda geçirildi.
Sorgunun en çarpıcı bölümlerinden biri, Altaş'a Mustafa Türkay Sonel ile ilişkisinin sorulmasıyla başladı. Altaş, Sonel için önce "Beni kullandı" dedi. FBI görevlilerinin nasıl kullanıldığını sorması üzerine, Sonel'in kendisini "Gülistan Doku'yu öldürmek ve suçu üzerine atmak" amacıyla kullanmış olabileceğini öne sürdü. Görevliler daha sonra "Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan Doku'yu öldürdüğüne inanıyor musun?" sorusunu yöneltti. Altaş başını sallayarak "Evet" cevabını verdi. "Neden buna inanıyorsun?" sorusuna ise olayı gördüğünü söyleyerek karşılık verdi.