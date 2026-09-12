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Polise hakaret etmişti! Sosyal medya fenomeni Semih Varol böyle gözaltına alındı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Polise hakaret etmişti! Sosyal medya fenomeni Semih Varol böyle gözaltına alındı

TikTok’ta yaptığı canlı yayında polis memurlarına yönelik sinkaflı ifadeler kullanan sosyal medya fenomeni Semih Varol, gözaltına alındı. Hakkında “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçundan işlem başlatılan Varol’un gözaltı görüntüleri de ortaya çıktı.

TİKTOK'TA POLİSE HAKARET EDEN FENOMEN SEMİH VAROL GÖZALTINDA

TikTok'ta yaptığı canlı yayında polis memurlarına yönelik sinkaflı ifadeler kullanan sosyal medya fenomeni Semih Varol, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı.

(Foto: Ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (Foto: Ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"KAMU GÖREVLİSİNE GÖREVİNDEN DOLAYI HAKARET"
Varol hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan işlem başlatıldı.

(Foto: Ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (Foto: Ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Öte yandan Varol'un 13 Eylül 2026'da savcılıkta hazır edileceği öğrenildi.

SEMİH VAROL'A TERS KELEPÇE
Öte yandan Varol'un gözaltı görüntüleri de çıktı. Görüntülerde Semih Varol'un ters kelepçeyle polis aracına bindirildiği görülüyor.

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