Polise hakaret etmişti! Sosyal medya fenomeni Semih Varol böyle gözaltına alındı
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
TikTok’ta yaptığı canlı yayında polis memurlarına yönelik sinkaflı ifadeler kullanan sosyal medya fenomeni Semih Varol, gözaltına alındı. Hakkında “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçundan işlem başlatılan Varol’un gözaltı görüntüleri de ortaya çıktı.
TikTok'ta yaptığı canlı yayında polis memurlarına yönelik sinkaflı ifadeler kullanan sosyal medya fenomeni Semih Varol, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı.
"KAMU GÖREVLİSİNE GÖREVİNDEN DOLAYI HAKARET"
Varol hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan işlem başlatıldı.
Öte yandan Varol'un 13 Eylül 2026'da savcılıkta hazır edileceği öğrenildi.
SEMİH VAROL'A TERS KELEPÇE
Öte yandan Varol'un gözaltı görüntüleri de çıktı. Görüntülerde Semih Varol'un ters kelepçeyle polis aracına bindirildiği görülüyor.