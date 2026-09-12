Polise hakaret etmişti! Sosyal medya fenomeni Semih Varol böyle gözaltına alındı

TikTok’ta yaptığı canlı yayında polis memurlarına yönelik sinkaflı ifadeler kullanan sosyal medya fenomeni Semih Varol, gözaltına alındı. Hakkında “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçundan işlem başlatılan Varol’un gözaltı görüntüleri de ortaya çıktı.