Seferihisar yolsuzluk dosyasında "Aşkım"lı WhatsApp yazışmaları ahaber.com.tr'de! 300 bin TL iddiası, otel ve araç kayıtları gözler önünde
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının Seferihisar Belediyesine yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İsmail Yetişkin ile aynı soruşturmada para trafiği tespit edilen Sultan Acar arasındaki WhatsApp yazışmalarına ahaber.com.tr ulaştı. "Aşkım", "hayatım", "bebeğim" hitaplarının yer aldığı mesajlarda yüz binlerce liralık para talepleri, şoförler üzerinden nakit teslimatlar, otomobil alımı, ev kirası, otel ve seyahat planları ile SGK kaydına ilişkin konuşmalar dikkat çekti. Ayrıca Sultan Acar'ın ifadesinden otomobil alımına ilişkin yeni bir para hareketi de çıktı. Acar, Mart 2025'te 765 bin TL bedelle beyaz Renault Clio satın aldığını ve aracın ilk 300 bin TL'lik bölümünü İsmail Yetişkin'in verdiğini söyledi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının Seferihisar Belediyesine yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme yaşandı.
WHATSAPP YAZIŞMALARI ÇIKTI
Bu kapsamda tutuklanan İsmail Yetişkin ile aynı soruşturmada para trafiği tespit edilen Sultan Acar arasındaki WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı.
"AŞKIM", "HAYATIM", "BEBEĞİM"
Ahaber.com.tr'nin ulaştığı "Aşkım", "hayatım", "bebeğim" hitaplarının yer aldığı mesajlarda yüz binlerce liralık para talepleri, şoförler üzerinden nakit teslimatlar, otomobil alımı, ev kirası, otel ve seyahat planları ile SGK kaydına ilişkin konuşmalar gözler önüne serildi.
Dosyaya giren Sultan Acar'ın şüpheli ifadesi ise mesajlardaki ilişkinin perde arkasını ortaya koydu. Acar, İsmail Yetişkin'le sevgili olduklarını kabul ederek Yetişkin'den birçok kez para aldığını, paraların bir bölümünün Yetişkin'in şoförleri tarafından elden kendisine getirildiğini ve birlikte farklı illerde otellerde kaldıklarını anlattı.
"BİRLİKTE OLDUĞUM DÖNEMDE BİRÇOK KEZ PARA İSTEDİM"
Sultan Acar, savcılık ifadesinde para trafiğini açıkça anlattı. İsmail Yetişkin'den birliktelikleri süresince birçok kez para istediğini söyleyen Acar, Yetişkin'in paraları zaman zaman kendisinin verdiğini, zaman zaman ise şoförleri aracılığıyla gönderdiğini beyan etti.
Acar, para teslimatlarında Aykan, Deniz ve Serter isimli şoförlerin kullanıldığını, parayı en fazla Aykan'ın getirdiğini söyledi. Aykan Dalbudak'ın aynı zamanda kendi kardeşi ve İsmail Yetişkin'in şoförü olduğunu da doğruladı.
WhatsApp kayıtlarında da bu para trafiğinin izleri yer aldı. Bir konuşmada Acar'ın, "Aşkım Aykan'ı ne zaman göndereceksin?" mesajına Yetişkin, "Aşkım şimdi çıktı, yola geliyor." diye karşılık verdi. Ardından Acar'ın, "Aşkım, para için teşekkür ederim." mesajını gönderdiği görüldü.
Başka bir yazışmada Yetişkin, "Aykan sana uğrayacak." derken Acar daha sonra, "Aşkım, Aykan geldi, şimdi aldım. Teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.