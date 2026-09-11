İstanbul merkezli FETÖ operasyonu
İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ'nün "Emniyet Mahrem Yapılanması"na yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gizli tanık "Garson"dan ele geçirilen dijital materyaller ve ankesörlü telefon trafiği üzerinden deşifre edilen, aralarında aktif kamu görevlilerinin de bulunduğu 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin Emniyet mahrem yapılanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.
GARSON KOD ADLI GİZLİ TANIK SD KARTINDAN ÇIKTILAR
Soruşturma kapsamında, Garson (K) mahlaslı gizli tanıktan elde edilen SD kart içerisinde yer alan Emniyet Mahrem Analiz Raporu veri kayıtları ile örgütün mahrem yapılanması içerisinde bulunan şahıslarla irtibatları olduğu değerlendirilen kişiler tespit edildi.
BANK ASYA VE ARDIŞIK ARAMA TESPİT EDİLDİ
Yapılan çalışmalarda ayrıca şüpheliler hakkında Bank Asya hesap artışı veya hesap kaydı, ardışık aranma ve örgütün Emniyet mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüklerine ilişkin tespitler bulunduğu belirtildi.
20 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Bu kapsamda 5'i aktif kamu görevlisi, 3'ü ihraç kamu görevlisi ve 12'si özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 20 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. İstanbul merkezli 6 ilde toplam 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 20 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin işlemlerine devam edildiği öğrenildi.