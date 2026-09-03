İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi, İmamoğlu hakkında kritik kararını açıkladı. 161 milyar liralık vurgun ve 143 ayrı yolsuzluk eylemi iddiasıyla yargılanan Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 48 tutuklu sanığın tahliye talepleri reddedildi. Mahkeme, “kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut deliller” bulunduğuna dikkat çekerek tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası istenen İmamoğlu’nun ise mahkeme salonundaki savunmaları ve açıklamalarıyla yargılamayı yine siyasi şova dönüştürdü.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada kritik ara karar açıklandı. Mahkeme, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu çok sayıda sanığın tahliye taleplerini değerlendirdi. Mahkeme heyeti, 3 Eylül 2026 tarihli oturumda Cumhuriyet Savcısının tutukluluk durumlarına ilişkin mütalaasını aldı. Yapılan değerlendirme sonucunda bazı sanıklar için tahliye kararı çıkarken, diğer tutuklu sanıklar bakımından tutukluluğun devamına hükmedildi.

Fotoğraf: AA İKİ SANIK İÇİN TAHLİYE KARARI Mahkeme, sanıklar Serkan Öztürk ve Ali Rıza Akyüz yönünden farklı bir değerlendirme yaptı. Serkan Öztürk'ün tutuklulukta geçirdiği süre, suçun vasıf ve mahiyeti ile mevcut delil durumunu değerlendiren mahkeme, bu aşamada tutukluluktan beklenen amacın adli kontrol tedbiriyle sağlanabileceğine karar verdi. Ali Rıza Akyüz hakkında ise özellikle yaşı ve yaşına bağlı sağlık durumu dikkate alındı. Her iki sanığın da başka bir suçtan tutuklu veya hükümlü olmamaları halinde TAHLİYE EDİLMELERİNE karar verildi. Ancak tahliyeler koşulsuz olmadı. Mahkeme, iki sanık hakkında da yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti. MAHKEMEDEN DİKKAT ÇEKEN GEREKÇE Mahkeme, diğer tutuklu sanıklar bakımından ise oldukça dikkat çekici değerlendirmelere yer verdi. Kararda, sanıklar yönünden "kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğu" ifade edildi. Bu kapsamda deliller tek tek sıralandı: Tanık beyanları, etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen sanıkların beyanları, tape kayıtları, bilirkişi raporu, MASAK raporu ve HTS kayıtları... Mahkeme, bu delillerin yanı sıra dosyadaki diğer delillerin de birlikte değerlendirildiğini bildirdi.