Ekrem İmamoğlu’nun 2014 ve 2019 seçim kampanyalarında reklam çalışmalarını yürüten isimlerden Panofect Medya’nın sahibi Eyüp Subaşı, mahkeme huzurunda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Etkin pişmanlık kapsamında daha önce verdiği ifadelerin arkasında olduğunu açıklayan Subaşı, İBB’de reklam işlerinin yürütülmesine ilişkin “Sistem” olarak adlandırdığı yapıyı ayrıntılarıyla anlattı.

Eyüp Subaşı, kendi yatırımıyla büyüttüğü dijital reklam alanlarının Murat Ongun'un yönlendirmesiyle Reklamist isimli firmaya devredilmek istendiğini, buna direndiği süreçte reklam alanlarının indirildiğini ve şirketine 47 milyon TL ecrimisil çıkarıldığını beyan etti. "YA ORTAK EDECEKSİN YA DA DEVREDECEKSİN"

Subaşı'nın mahkemede doğruladığı 28 Mayıs 2025 tarihli ifadesine göre, dijital reklam alanlarının devri için ilk olarak Fatih Keleş'in Mermerciler Sitesi'ndeki ofisinde toplantı yapıldı. İBBye yolsuzluk soruşturması! Her şeyi itiraf etti İBB'YE YOLSUZLUK SORUŞTURMASI! HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ Subaşı, söz konusu görüşmede Fatih Keleş'in kendisine dijital reklam alanlarıyla ilgili bundan sonraki süreci Murat Ongun'un yöneteceğini söylediğini, Murat Ongun'un bu işe ortak olmak istediğini ve kendisine "ya ortak edeceksin ya da devredeceksin" anlamına gelen bir yönlendirmede bulunulduğunu anlattı. Subaşı, bu görüşmenin ardından Tuncay Yılmaz'ın da sürece dahil olduğunu, yaklaşık bir hafta sonra Sütlüce'de bulunan İBB iletişim çadırında Murat Ongun, Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz'la bir araya geldiklerini ifade etti.

Bu toplantıda Murat Ongun'un kendisine dijital reklam alanlarını Reklamist şirketine devretmesini veya şirketle ortaklık kurarak süreci yürütmesini teklif ettiğini söyledi. "EKREM BAŞKANIN BİLGİSİ VAR MI?" DİYE SORDU

Mahkeme Başkanı, Subaşı'nın önceki ifadesinde yer alan kritik bölümü duruşmada yeniden gündeme getirdi. Buna göre Subaşı, Reklamist'e devir süreci görüşülürken Tuncay Yılmaz'a, "Bu konudan Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi var mı?" diye sorduğunu; Yılmaz'ın da toplantının "Ekrem Başkan'ın bilgisi dahilinde" yapıldığını söylediğini beyan etmişti. Mahkeme Başkanı'nın, "Buradaki ifadeler doğru mudur?" sorusuna Subaşı, "Doğrudur Sayın Başkan" yanıtını verdi. Subaşı ayrıca Tuncay Yılmaz'ın söz konusu görüşmelere "başkan adına" katıldığını söylediğini mahkeme huzurunda ifade etti. 3 AYLIK DEVİR BASKISI

Subaşı'nın anlatımına göre süreç tek bir toplantıyla sınırlı kalmadı. Önce Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz'la Mermerciler'de, ardından Murat Ongun'un da katıldığı İBB iletişim çadırındaki toplantıda devir konusu görüşüldü. Daha sonra Tuncay Yılmaz ve Nihat Sütlaş'ın Subaşı'nın ofisine gittiği, sonrasında Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Uğurhan Atma ve Nihat Sütlaş'la Neş Plaza'da yeniden bir araya gelindiği anlatıldı. İTİRAFÇI EYÜP SUBAŞI İFADESİNDE NE ANLATTI? Subaşı, yaklaşık üç ay boyunca devam eden görüşmelerde önüne konulan şartları kabul etmediğini ve görüşmelerden sonuç alınamamasının ardından şirketinin işlettiği bazı reklam alanlarının indirildiğini beyan etti. Yaşanan süreci "sistematik yıldırma ve anlaşmaya zorlama" olarak anlattı.

75 MİLYONDAN 46 MİLYONA DÜŞÜRÜLDÜ

Subaşı'nın mahkemedeki beyanına göre dijital reklam alanlarının devri için başlangıçta şifahen 75 milyon TL üzerinde anlaşma sağlandı. Ancak Subaşı, bu rakamın Murat Ongun'un yönlendirmesiyle 46 milyon TL'ye düşürüldüğünü, devir bedelinin de Kültür AŞ'ye olan borçlarına mahsup edildiğini söyledi. Yıllarca yatırım yaptığı ve önemli bir reklam mecrasına dönüştürdüğü alanları istemediği halde devretmek zorunda kaldığını anlatan Subaşı, söz konusu alanların daha sonra başka bir şirkete devredildiğini belirterek, "Madem sonunda başkasına devredilecekti, neden bizden alındı?" diye sordu.

DİRENİNCE 47 MİLYON TL ECRİMİSİL

Subaşı'nın mahkeme huzurundaki anlatımının en dikkat çekici bölümlerinden biri de 47 milyon TL'lik ecrimisil oldu. Subaşı, dijital reklam alanlarının devri sürecinde kendisinin sıkıştırılması amacıyla şirketine yaklaşık 47 milyon TL ecrimisil çıkarıldığını daha önce verdiği ifadesinde anlattı.

Duruşma savcısının, "Murat Ongun, Kağan Sürmegöz'e talimat verebilir miydi?" sorusu üzerine Subaşı, buna birebir şahit olmadığını belirterek, "Kağan Sürmegöz'ün Murat Bey'den onay almadan o ecrimisili keseceğini tahmin etmiyorum" dedi. Subaşı, Murat Ongun'un reklam alanları konusundaki tutumunun belediye bürokrasisinde karşılık bulduğunu ifade ederek, reklamların indirilmesi dahil yaşadığı süreçleri buna örnek gösterdi. "SİSTEM MÜSAADE ETMEDİĞİNDE İŞ YAPAMIYORSUNUZ" Mahkeme Başkanı'nın üzerinde özellikle durduğu bir başka konu ise Subaşı'nın etkin pişmanlık ifadelerinde defalarca kullandığı "Sistem" sözcüğü oldu. Mahkeme Başkanı, Subaşı'nın 16 Mayıs 2025 tarihli ifadesinde "Murat Ongun sisteme düzenli gelir sağlayan bir mekanizmayı kurmuş oldu" ve "Ekrem İmamoğlu'nun danışmanları ile bu usulsüz işler içerisinde yer alan belediye bürokratları ve çalışanları 'Sistem' diye tabir edilen bir oluşumun içerisindedirler" şeklindeki beyanlarını hatırlatarak, "Nedir bu sistem, bu kelimeyi kim kullanıyordu?" diye sordu. Subaşı, "Sistem" ifadesini danışmanlardan duyduğunu açıkça söyledi. İmamoğlu'nun danışmanları arasında bu ifadenin sürekli kullanıldığını belirten Subaşı, "Sistem ifadesi özellikle danışmanlar tarafından sürekli dillendiriliyor. Bir iş yapmak istediğinizde eğer Fatih Keleş bir talepte bulunabiliyorsa, Ertan Yıldız bir talepte bulunabiliyorsa ya da sistematik olarak benim kurmuş olduğum ekranların bir yönlendirmesi varsa ben gayet tabii bunu bir sistematik olgu olarak algılıyorum. Günün sonunda da sistem müsaade etmediği müddetçe iş yapamaz hale geliyorsunuz" dedi. Mahkeme Başkanı'nın, "Bu ifade verirken sizin kullandığınız bir tabir mi yoksa savcılık eliyle mi soruldu?" sorusuna Subaşı "Danışmandan duyduğum. Sistem deniliyor" yanıtını vererek "Sistem" tabirinin kendi ürettiği bir ifade olmadığını, danışmanlardan duyduğunu mahkeme huzurunda beyan etti.