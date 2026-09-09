Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre, ağabeyi ile birlikte Şenol Karataş'ın Kasımpaşa Hacıahmet Mahallesi'ndeki evine gitme nedenlerini ve yaşanan dehşet anlarını anlatan Sinan Topay, şüpheliyi yıllardır tanıdıklarını belirterek şunları söyledi:

İstanbul Beyoğlu'nda sırt ve boyun ağrısı şikâyetiyle gittiği sahte terapistin evinde yapılan hacamat ve boyun kütletme işlemi sonrası fenalaşarak hayatını kaybeden Berat Topay'ın (42) ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada çok sıcak bir gelişme yaşandı. Sahte terapist Şenol Karataş'ın tutuklanarak cezaevine gönderildiği olayın ardından, ağabeyinin gözleri önünde can verişine tanıklık eden kardeşi Sinan Topay'ın emniyetteki detaylı ifadesi ortaya çıktı.

Uzmanlar bu tür uygulamaların eğitim almamış kişiler tarafından kesinlikle yapılmaması gerektiğini belirtiyor.

"21.05.2026 günü saat 21.00 sıralarında abim Berat Topay ile birlikte Şenol Karataş isimli şahsın evine gittik. Bahse konu adrese gitme amacımız, abimin yaklaşık bir iki haftadır sırtında ve boynunda ağrılar olmasıydı. Şenol isimli şahsın yanına gitme sebebimiz ise Şenol'un hacamat, kütletme, kupa terapisi ve masaj işi yapmasıdır. Şenol isimli şahsı yaklaşık 4-5 yıldır tanırız ve bu süreçte yaklaşık 10 defa tedavi amaçlı Şenol'un yanına gitmişliğimiz vardır."

"KÜTLETMEDEN SONRA FENALAŞTI"

Eve gittikten sonra sahte terapistin ağabeyine müdahale etmeye başladığını aktaran talihsiz kardeş, ölümcül dokunuş anını şu sözlerle ifade etti:

"Abimle bahse konu adrese gittikten sonra Şenol, abime masaj yapmaya başladı. Masajın devamında Şenol, tedavi amacıyla abimin boyun kısmını kütletti. Bunun üzerine abim kendini kötü hissettiğini söyledi. Kendini kötü hissedince ben ve Şenol, abimi düz bir yere alarak sırtüstü yatırdık. Yaklaşık 5 dakika sonra abim kendini daha kötü hissettiğini söyleyerek yavaş yavaş bilincini kaybetmeye başladı."

"KALBİ DURDU"

Ağabeyinin bilincini kaybetmesi üzerine hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradıklarını beyan eden Sinan Topay, hastane sürecini ise şöyle ifade etti:

"Abimin kötü olmasından dolayı hemen sağlık ekiplerini aradım ve bu süre zarfında abim kendisine gelsin diye yardım ettim fakat abimin durumunda bir değişiklik olmadı. Sağlık ekipleri geldiğinde ise abimin bilinci kapalıydı. Daha sonra abimi ambulansla hastaneye kaldırdılar. Ben de Şenol ile birlikte hastaneye gittim. Hastanede ise doktorlar abimin kalbinin durduğunu ve müdahale ettiklerini, şu an ise entübe olduğunu söylediler."

"DAHA ÖNCEKİ TEDAVİLERİN AYNISINI YAPTI"

İfadesinin sonunda yaşanan faciada kasıtlı bir durum olmadığını düşündüğünü dile getiren Sinan Topay, "Biz abimle tedavi amacıyla gittik ve Şenol ise daha öncesinden de yaptığı tedavilerin ve masajların aynısını yaptı. Ayrıca Şenol'un yapılan bu tedavi ve masajlarla alakalı sertifikası olduğunu biliyorum. Konuyla alakalı bildiklerim bunlardan ibarettir." dedi.

Olayın ardından Kasımpaşa Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Şenol Karataş, çıkarıldığı adli makamlarca 1219 sayılı Kanun'a muhalefet ve "taksirle ölüme neden olma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Kardeş Sinan Topay'ın ortaya çıkan bu ifadesi soruşturma dosyasına girdi.