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Başsavcılık 'bySerez' soruşturmasında 9 hisseyi inceledi! Eş zamanlı operasyon: 4 şüpheli gözaltında

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başsavcılık 'bySerez' soruşturmasında 9 hisseyi inceledi! Eş zamanlı operasyon: 4 şüpheli gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı soruşturması kapsamında, “bySerez” isimli X hesabından 9 hisse senedine yönelik yapılan paylaşımlarla ilgili eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Soruşturmanın, "bySerez" isimli X hesabı üzerinden bazı hisse senetlerine yönelik yapılan paylaşımlarla ilgili olduğu belirtildi.

Başsavcılığın talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında, 1 Mart 2023 ile 1 Ağustos 2023 tarihleri arasında EYGYO, AHGAZ, TERA, BVSAN, A1CAP, SNICA, KAYSE, OBASE ve SOKE paylarına yönelik yapılan paylaşımlar mercek altına alındı.

Söz konusu paylaşımlar nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında ekipler, 9 Eylül 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

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