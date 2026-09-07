İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü müstehcenlik soruşturması kapsamında, müstehcen içerik bulunduğu değerlendirilen 184 sosyal medya hesabı ve içeriğine erişimin engellenmesine karar verildi. İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği, söz konusu içeriklerin yayından çıkarılmasına da hükmetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosunca yürütülen 2026/156131 sayılı müstehcenlik soruşturması kapsamında, soruşturmaya konu sosyal medya hesapları ve içerikleri için erişimin engellenmesi ile içeriklerin çıkarılması talep edildi. Başsavcılığın 1 Eylül 2026 tarihli talebi, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 28 Temmuz 2026 tarihli ve 1547 sayılı kararı doğrultusunda görevli İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğince incelendi.

184 HESAP VE İÇERİĞE ERİŞİM ENGELİ Yapılan incelemenin ardından mahkeme, Başsavcılığın talebini kabul etti. Karar kapsamında müstehcen içerik bulunduğu değerlendirilen toplam 184 sosyal medya hesabı ve içeriğine erişimin engellenmesine ve söz konusu içeriklerin yayından çıkarılmasına hükmedildi. Mahkeme kararında, erişim engelinin 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un 8/A maddesi kapsamında uygulandığı belirtildi.

ENGELLENENLER ARASINDA TANINAN İSİMLER VAR Soruşturma sonucunda erişimi kısıtlanan hesaplar arasında sosyal medyada tanınan bazı isimlerin de bulunduğu belirtildi. Engellenen hesap sahipleri arasında Esra Rabia Ünal, Fidan Atalay, Elif Karaaslan, Ayşe Çelik, Gizem Bağdacık, Ebru Arman, Alya Vural, Zeynep Çağış, Berişah, Mika Slowana, Wettpolly ve Ben Zelal yer alıyor.