Dört reaktörün tamamının devreye girmesiyle Akkuyu’da yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretilecek. (AA)

İLK ÜNİTE TEST AŞAMASINDA

Akkuyu'da en çok merak edilen konu ise santralin ne zaman elektrik üretmeye başlayacağı... Sahadaki arazi düzenleme çalışmalarının yanı sıra "Doğu", "Kuzey" ve "Güney" drenaj kanallarının yapımı tamamlandı. Dört güç ünitesinde de çalışmalar eş zamanlı olarak sürdürülüyor.

İlk ünitede süreç artık test aşamasına ulaşırken, reaktörün yıl sonuna kadar devreye alınması hedefleniyor. Çalışmalar yalnızca ilk üniteyle sınırlı değil. İkinci reaktörde inşaatın yaklaşık yüzde 60-70'i tamamlanırken mekanik çalışmalar da başlamış durumda.

Üçüncü ve dördüncü reaktörlerde de inşaat ilerliyor. Sahadaki çalışmalar büyüdükçe bu iki ünitenin yapıları da giderek daha belirgin hale geliyor. Böylece Akkuyu'da bir yandan ilk reaktörün devreye alınması için son aşamalar yürütülürken diğer üç ünitenin inşası da eş zamanlı olarak devam ediyor.