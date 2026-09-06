Akkuyu NGS'de ilk reaktör için geri sayım! Tam kapasitede İstanbul'a yetecek kadar elektrik üretecek
Türkiye'nin enerji tarihinde yeni bir dönem için geri sayım başladı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ilk elektrik üretiminin yıl sonundan önce gerçekleştirilmesi hedeflenirken, Türkiye de nükleer enerjiyi elektrik üretim portföyüne dahil etmeye hazırlanıyor. İlk ünitenin yıl bitmeden devreye alınması planlanan Akkuyu'da 23 bin kişi ve 2 bin araçla çalışmalar gece gündüz sürüyor. Tüm üniteler faaliyete geçtiğinde santralin, İstanbul'un elektrik tüketimine denk büyüklükte üretim kapasitesine ulaşması öngörülüyor.
Küresel ölçekte enerji arz güvenliğinin önem kazandığı bir dönemde Türkiye, nükleer enerji hedefinde kritik bir eşiğe yaklaşıyor. Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu'da dört reaktörden ilkinin devreye alınması için çalışmalar son aşamaya geldi.
Her biri 1.200 megavat kurulu güce sahip dört üniteden oluşan santralin ilk reaktöründe, yıl sonuna kadar elektrik üretimine başlanması hedefleniyor.
İSTANBUL'UN ELEKTRİK İHTİYACINI KARŞILAYACAK
İlk ünitenin faaliyete geçmesiyle Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 2-2,5'inin nükleer enerjiden karşılanması öngörülüyor. Dört ünitenin tamamının devreye alınmasıyla ise Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin üretim kapasitesi, İstanbul'un elektrik ihtiyacını tek başına karşılayabilecek seviyeye ulaşacak.
İNŞAAT GECE BOYU SÜRÜYOR
Özel koruma bölgesi statüsündeki santralde güvenlik önlemleri en üst seviyede tutuluyor. Gerekli izinler olmadan sahaya giriş yapılamıyor. Yaklaşık 10 kilometrekarelik dev alanda çalışmalar günün 24 saati kesintisiz sürdürülüyor. Teknik ve mekanik işlemler ağırlıklı olarak gündüz saatlerinde yürütülürken, inşaat faaliyetleri gece boyunca da devam ediyor.
Akkuyu'daki dev enerji üssünde yalnızca nükleer reaktörler yükselmiyor. Santral sahasında farklı işlevlere sahip yaklaşık 560 yapı bulunuyor. Nükleer yakıtın muhafaza edildiği tesislerden atık merkezlerine, simülatör merkezlerinden teknik yapılara kadar çok sayıda bina dev kompleksin parçaları arasında yer alıyor.
DEV VİNÇ DE BURADA
İnşaat çalışmalarında kullanılan beton da doğrudan sahadaki beton santralinde üretiliyor. Yaklaşık 2 bin iş makinesi ve aracın aralıksız çalıştığı bölgede dikkat çeken ekipman ise dünyanın en büyük vinçlerinden biri. 236 metre kaldırma yüksekliğine sahip dev vinç, ilk reaktördeki görevini tamamlamasının ardından bakıma alındı. Bakım sürecinin ardından vincin eylül ayının ortasında yeniden kurulması ve bu kez ikinci ünitedeki çalışmalarda kullanılmaya başlanması planlanıyor.