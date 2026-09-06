Müstehcen videolarla tanıtılan gece kulübündeki 'gizli ortaklık' ortaya çıktı! Cemal Enginyurt "hayırlı olsun" demişti
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Cemal Enginyurt’un oğlu Alptürk Enginyurt’un ticari faaliyetlerine ilişkin yeni belge ve ifadeler ortaya çıktı. Soruşturma dosyasındaki anlatımlar ile ticaret sicili, işyeri ruhsatı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü kayıtları birlikte değerlendirildiğinde, Ankara Optimum AVM’de faaliyet gösteren “Öküz Roof” isimli eğlence mekanının, Alptürk Enginyurt’un ortakları arasında bulunduğu ARN 06 Turizm Gıda Taşımacılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından işletildiği belirlendi. Daha dikkat çekici olan ise Cemal Enginyurt’un, oğlunun ortaklık bağlantısı bulunan bu mekana ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım oldu.
Cemal Enginyurt, 8 Temmuz 2023 tarihinde sosyal medya hesabından Öküz Roof'tan bir fotoğraf paylaşarak "Ankara Optimum'da Murat Ertaş kardeşimin yeni işletmeye alacağı mekana hayırlı olsun ziyaretindeyiz. Ankaralı hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun inşallah." ifadelerini kullandı. Paylaşımda Muhammed Kürşat Şahin ve Erkin Delikanlı'yı da etiketleyen Enginyurt'un, daha sonra ticaret sicili kayıtlarında oğlu Alptürk Enginyurt'un da aynı işletmenin şirketine ortak olduğunun ortaya çıkması dikkat çekti.
TİCARET SİCİLİ ORTAKLIĞI ORTAYA KOYDU
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'ne yansıyan kayıtlarda, ARN 06 Turizm Gıda Taşımacılık Sanayi Ticaret Limited Şirketinin ortaklık yapısında Murat Ertaş, Muhammed Kürşad Şahin ve Alptürk Enginyurt'un bulunduğu görülüyor. Yüklenen sicil kaydında, 4 Ağustos 2023 tarihli genel kurul kararıyla Murat Ertaş, Muhammed Kürşad Şahin ve Alptürk Enginyurt'un şirkete pay devri yoluyla ortak oldukları belirtiliyor. Alptürk Enginyurt'un İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında verdiği ifadede de ARN 06 isimli şirketle ticari bağlantısı bulunduğunu kabul ettiği görülüyor. Böylece Cemal Enginyurt'un sosyal medyada yalnızca "Murat Ertaş kardeşimin yeni işletmeye alacağı mekan" olarak tanıttığı işletmenin şirket yapısında, kısa süre sonra kendi oğlunun da ortak olarak yer aldığı resmî kayıtlara yansıdı.
Etimesgut Belediyesi tarafından düzenlenen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı da işletmenin şirket bağlantısını ortaya koyuyor. Ruhsatta işyeri sahibi ve işyeri unvanı olarak ARN 06 Turizm Gıda Taşımacılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi yer alıyor. Faaliyet konusu "lokanta", adres ise Ankara Optimum AVM'nin bulunduğu Etiler Mahallesi, Ayaş-Ankara Yolu Bulvarı No: 93/A3 olarak gösteriliyor. Ankara Emniyet Müdürlüğünün daha sonraki denetim yazısında da aynı adresteki işletme doğrudan "Öküz Roof" olarak geçiyor.
ESKİ DANIŞMAN ŞENYURT: ALPTÜRK İLE KÜRŞAD ŞAHİN ORTAKTI
Cemal Enginyurt'un yaklaşık 7 yıl danışmanlığını yapan Ali Şenyurt, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadesinde Öküz isimli eğlence mekanının ortaklık yapısını açık biçimde anlattı. Şenyurt, Alptürk Enginyurt'un Ankara'da faaliyet gösteren Öküz isimli eğlence mekânının işletmeciliğini yaptığını belirterek "Hatta o Öküz isimli işletmede ortaktı. Ortağının ismi de Kürşad Şahin idi. Milletvekili olan Cemal Enginyurt'un yakın tanıdığı kişidir." dedi. Şenyurt, Kürşad Şahin'in Cemal Enginyurt'un yakını olduğunu, inşaat işleriyle uğraştığını ve "sürekli olarak Cemal Enginyurt ile beraber" bulunduğunu da ifade etti.
Demokrat Parti eski Ankara İl Başkanı Erkin Delikanlı da savcılıktaki tanık ifadesinde aynı ortaklık yapısını anlattı. Delikanlı, "Öküz isimli eğlence mekânında Muhammed Kürşad Şahin ile Alptürk Enginyurt ortaklardı. Hatta bir ortakları daha vardı, ismini Murat diye hatırlıyorum." dedi.