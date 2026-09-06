-°C
CANLI YAYIN

Müstehcen videolarla tanıtılan gece kulübündeki 'gizli ortaklık' ortaya çıktı! Cemal Enginyurt "hayırlı olsun" demişti

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Müstehcen videolarla tanıtılan gece kulübündeki 'gizli ortaklık' ortaya çıktı! Cemal Enginyurt "hayırlı olsun" demişti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Cemal Enginyurt’un oğlu Alptürk Enginyurt’un ticari faaliyetlerine ilişkin yeni belge ve ifadeler ortaya çıktı. Soruşturma dosyasındaki anlatımlar ile ticaret sicili, işyeri ruhsatı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü kayıtları birlikte değerlendirildiğinde, Ankara Optimum AVM’de faaliyet gösteren “Öküz Roof” isimli eğlence mekanının, Alptürk Enginyurt’un ortakları arasında bulunduğu ARN 06 Turizm Gıda Taşımacılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından işletildiği belirlendi. Daha dikkat çekici olan ise Cemal Enginyurt’un, oğlunun ortaklık bağlantısı bulunan bu mekana ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım oldu.

Cemal Enginyurt, 8 Temmuz 2023 tarihinde sosyal medya hesabından Öküz Roof'tan bir fotoğraf paylaşarak "Ankara Optimum'da Murat Ertaş kardeşimin yeni işletmeye alacağı mekana hayırlı olsun ziyaretindeyiz. Ankaralı hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun inşallah." ifadelerini kullandı. Paylaşımda Muhammed Kürşat Şahin ve Erkin Delikanlı'yı da etiketleyen Enginyurt'un, daha sonra ticaret sicili kayıtlarında oğlu Alptürk Enginyurt'un da aynı işletmenin şirketine ortak olduğunun ortaya çıkması dikkat çekti.

Ortaya çıkan belgeler Alptürk Enginyurt'un ortaklığını kanıtlar nitelikte.Ortaya çıkan belgeler Alptürk Enginyurt'un ortaklığını kanıtlar nitelikte.

TİCARET SİCİLİ ORTAKLIĞI ORTAYA KOYDU

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'ne yansıyan kayıtlarda, ARN 06 Turizm Gıda Taşımacılık Sanayi Ticaret Limited Şirketinin ortaklık yapısında Murat Ertaş, Muhammed Kürşad Şahin ve Alptürk Enginyurt'un bulunduğu görülüyor. Yüklenen sicil kaydında, 4 Ağustos 2023 tarihli genel kurul kararıyla Murat Ertaş, Muhammed Kürşad Şahin ve Alptürk Enginyurt'un şirkete pay devri yoluyla ortak oldukları belirtiliyor. Alptürk Enginyurt'un İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında verdiği ifadede de ARN 06 isimli şirketle ticari bağlantısı bulunduğunu kabul ettiği görülüyor. Böylece Cemal Enginyurt'un sosyal medyada yalnızca "Murat Ertaş kardeşimin yeni işletmeye alacağı mekan" olarak tanıttığı işletmenin şirket yapısında, kısa süre sonra kendi oğlunun da ortak olarak yer aldığı resmî kayıtlara yansıdı.

CEMAL ENGİNYURT'UN REKLAMINI YAPTIĞI GECE KULÜBÜNE AİLESİNİN ORTAKLIĞI BELGELERLE ORTAYA ÇIKTI

Etimesgut Belediyesi tarafından düzenlenen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı da işletmenin şirket bağlantısını ortaya koyuyor. Ruhsatta işyeri sahibi ve işyeri unvanı olarak ARN 06 Turizm Gıda Taşımacılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi yer alıyor. Faaliyet konusu "lokanta", adres ise Ankara Optimum AVM'nin bulunduğu Etiler Mahallesi, Ayaş-Ankara Yolu Bulvarı No: 93/A3 olarak gösteriliyor. Ankara Emniyet Müdürlüğünün daha sonraki denetim yazısında da aynı adresteki işletme doğrudan "Öküz Roof" olarak geçiyor.

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı ile imza sirküleri de ortaklığı belgeliyor.İşyeri açma ve çalışma ruhsatı ile imza sirküleri de ortaklığı belgeliyor.

ESKİ DANIŞMAN ŞENYURT: ALPTÜRK İLE KÜRŞAD ŞAHİN ORTAKTI

Cemal Enginyurt'un yaklaşık 7 yıl danışmanlığını yapan Ali Şenyurt, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadesinde Öküz isimli eğlence mekanının ortaklık yapısını açık biçimde anlattı. Şenyurt, Alptürk Enginyurt'un Ankara'da faaliyet gösteren Öküz isimli eğlence mekânının işletmeciliğini yaptığını belirterek "Hatta o Öküz isimli işletmede ortaktı. Ortağının ismi de Kürşad Şahin idi. Milletvekili olan Cemal Enginyurt'un yakın tanıdığı kişidir." dedi. Şenyurt, Kürşad Şahin'in Cemal Enginyurt'un yakını olduğunu, inşaat işleriyle uğraştığını ve "sürekli olarak Cemal Enginyurt ile beraber" bulunduğunu da ifade etti.

Demokrat Parti eski Ankara İl Başkanı Erkin Delikanlı da savcılıktaki tanık ifadesinde aynı ortaklık yapısını anlattı. Delikanlı, "Öküz isimli eğlence mekânında Muhammed Kürşad Şahin ile Alptürk Enginyurt ortaklardı. Hatta bir ortakları daha vardı, ismini Murat diye hatırlıyorum." dedi.

Enginyurt’un yaklaşık 7 yıl danışmanlığını yapan Ali Şenyurt soruşturmada tanık sıfatıyla ifade verdi.Enginyurt’un yaklaşık 7 yıl danışmanlığını yapan Ali Şenyurt soruşturmada tanık sıfatıyla ifade verdi.

Delikanlı ayrıca işletmenin ARN 06 Turizm Gıda Taşımacılık isimli şirket altında yönetildiğini, Alptürk Enginyurt ile Kürşad Şahin'in şirkete resmî olarak ortak olduklarını söyledi. Bu beyanlar, ticaret sicili kayıtlarındaki Alptürk Enginyurt-Muhammed Kürşad Şahin-Murat Ertaş ortaklığıyla örtüşüyor.

POLİS KONTROLÜ İFADELERE DE GİRDİ

Dosyada en dikkat çekici bölümlerden biri ise Öküz Roof'a yönelik polis kontrolü. Şüpheli Sedat Erge, savcılık ifadesinde mekana kolluk görevlilerinin geldiği sırada Alptürk Enginyurt'un babası Cemal Enginyurt'u aradığını ileri sürdü. Erge, "Alptürk'ün babası Cemal Enginyurt'u aradığı, Cemal Enginyurt'un da telaşlı bir şekilde polis baskınının olduğu yere gidip gelen görevli kolluk personelleri ile görüştüğünü biliyorum fakat görüşme içeriğini bilmiyorum." şeklinde beyanda bulundu. Erkin Delikanlı ise aynı olayın rutin kontrol niteliğinde olduğunu, işletmenin o dönem Ayhan Bora Kaplan ismiyle anılan Öküz mekanlarıyla bağlantılı olabileceği düşüncesiyle kontrol edildiğini söyledi.

Kayıtlara göre polis kontrolü 13 Eylül 2023 günü saat 23.00 sıralarında gerçekleştirildi.Kayıtlara göre polis kontrolü 13 Eylül 2023 günü saat 23.00 sıralarında gerçekleştirildi.

EMNİYET BELGESİ: 13 EYLÜL'DE ÖKÜZ ROOF KONTROL EDİLDİ

İfadelerde anlatılan kolluk kontrolüne ilişkin resmî kayıt da ortaya çıktı. Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünün 15 Eylül 2023 tarihli yazısına göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri 13 Eylül 2023 saat 23.00 sıralarında Öküz Roof isimli işyerinde kontrol gerçekleştirdi. Emniyet yazısında iki önemli tespit yer aldı. Birincisi, işyerinde çalışan 6 personelin SGK kayıtlarının kontrol sırasında ibraz edilemediği belirtildi. İkincisi, işyerinin TAPDK belgesinin ibraz edilemediği, bu nedenle işyeri yetkilisi hakkında 4733 sayılı Kanun kapsamında idari yaptırım tutanağı düzenlendiği ve sunuma hazır alkollü içeceklerin polis merkezine teslim edildiği kayda geçirildi.

6 ÇALIŞANIN SGK KAYDI İBRAZ EDİLEMEDİ

Resmî emniyet evrakındaki en dikkat çekici tespitlerden biri, işletmede çalışan 6 kişinin SGK kaydının denetim sırasında ibraz edilememesi oldu. Belge, çalışanların kesin olarak "sigortasız" olduğunu kayda geçirmezken, 6 çalışana ilişkin SGK kaydının kontrol sırasında gösterilemediğini resmî olarak ortaya koydu. Çalışan hakları konusunda kamuoyunda sık sık açıklamalar yapan Cemal Enginyurt'un, oğlunun ortaklık bağlantısı bulunan ve kendisinin de "hayırlı olsun" ziyaretinde bulunduğu işletmede böyle bir tespitin yapılması dikkat çekti.

Murat Ertaş bir kısım hissesini Muhammed Kürşad Şahin’e devrederken, bir kısım hissesini de Alptürk Enginyurt’a veriyor.Murat Ertaş bir kısım hissesini Muhammed Kürşad Şahin’e devrederken, bir kısım hissesini de Alptürk Enginyurt’a veriyor.

ALKOL SATIŞ RUHSAT BELGESİ DE YOK

Emniyet tutanağındaki ikinci kritik bulgu ise alkollü içeceklerle ilgiliydi. Belgede TAPDK belgesinin ibraz edilemediği, bu nedenle işyeri yetkilisine idari yaptırım tutanağı düzenlendiği ve işletmedeki sunuma hazır alkollü içeceklerin polis merkezine teslim edildiği belirtildi. Dolayısıyla mevcut resmî kayıtlar, Enginyurt ailesinin ortağı olduğu işletmenin denetim sırasında gerekli TAPDK belgesini ibraz edemediğini ve bunun üzerine idari işlem uygulandığını ortaya koydu.

CEMAL ENGİNYURT'UN YAKIN ÇEVRESİ AYNI MEKANDA

Öküz Roof dosyasında isimleri geçen kişilerin Cemal Enginyurt'la bağlantıları da dikkat çekici. Muhammed Kürşad Şahin, Ali Şenyurt ve Erkin Delikanlı tarafından Cemal Enginyurt'un yakınındaki isimlerden biri olarak anlatılıyor. Cemal Enginyurt'un çok sayıda sosyal medya paylaşımında da Kürşad Şahin ile Erkin Delikanlı'yı etiketlediği görülüyor. Alptürk Enginyurt'un ortak olduğu şirketin diğer ortağı Murat Ertaş için ise Cemal Enginyurt paylaşımında "kardeşim" ifadesini kullanıyor. Böylece işletmenin ortaklık yapısındaki isimler ile Cemal Enginyurt'un siyasi ve sosyal çevresi arasında dikkat çeken bir yakınlık ortaya çıkıyor.

Alptürk Enginyurt ticari faaliyetlerinin yasal olduğunu iddia ediyor.Alptürk Enginyurt ticari faaliyetlerinin yasal olduğunu iddia ediyor.

OĞLU AKLAMA SORUŞTURMASINDA ŞÜPHELİ

Öküz Roof'un şirket ortaklarından biri olduğu belgelenen Alptürk Enginyurt, bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü aklama soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifade vermiş durumda. Savcılık, Alptürk Enginyurt'un mali hareketlerini, şirketlerini ve babası Cemal Enginyurt'la arasındaki para transferlerini ayrıntılı olarak sorguluyor. Alptürk Enginyurt ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek ticari faaliyetlerinin yasal olduğunu savundu.

CEMAL ENGİNYURT "GİZLİ ORTAK" VE "GERÇEK FAYDALANICI"

Ortaya çıkan belgeler, Alptürk Enginyurt'un Öküz Roof'u işleten şirketin ortağı olduğunu kesin biçimde ortaya koyuyor. Cemal Enginyurt'un ise işletmeye "hayırlı olsun" ziyaretinde bulunduğu, işletmenin ortaklarıyla yakın ilişkisinin olduğu, oğlu Alptürk Enginyurt'un şirket ortağı olduğu, polis kontrolü sırasında oğlunun telefonunun ardından olay yerine giderek kolluk görevlileriyle görüştüğü dosyadaki belge ve ifadelerde yer alıyor. Elbette mevcut ticaret sicili ve ruhsat belgelerinde Cemal Enginyurt adına doğrudan bir şirket ortaklığı görünmüyor. Ancak belgelerin ortaya koyduğu tablo, Cemal Enginyurt'un Öküz Roof çevresindeki kişi ve işletmeyle güçlü ilişkisinin araştırılması gereken yeni soru işaretleri doğurduğunu ve "gizli ortaklık" söyleminin iddia olmanın çok ötesinde, somut mali ve ticari delillerle ortaya çıktığını gösteriyor.

Cemal Enginyurt dikkat çeken mesajı 2023 yılında paylaştı.Cemal Enginyurt dikkat çeken mesajı 2023 yılında paylaştı.

2023 yılında Cemal Enginyurt'un sosyal medyadan "hayırlı olsun" dediği Öküz Roof, bugün oğlunun mali ilişkilerinin incelendiği aklama soruşturmasında yeniden gündeme geldi. Ticaret sicili oğlunun ortaklığını, belediye ruhsatı işletmeci şirketi, emniyet kaydı polis kontrolünü, savcılık ifadeleri ise Enginyurt ailesi ile işletme arasındaki ilişkileri ortaya koyuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının aklama soruşturmasında bu ticari ve mali ilişkilerin hangi boyuta ulaşacağı, yapılacak incelemeler sonucunda netleşecek.

Fuhuş suçlusu kişilere para transferiFuhuş suçlusu kişilere para transferi FUHUŞ SUÇLUSU KİŞİLERE PARA TRANSFERİ
Cemal Enginyurt’un eski danışmanının savcılık ifadesi ortaya çıktı!Cemal Enginyurt’un eski danışmanının savcılık ifadesi ortaya çıktı! CEMAL ENGİNYURT'UN ESKİ DANIŞMANININ SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI!
Alptürk Enginyurt hakkında adli kontrol kararıAlptürk Enginyurt hakkında adli kontrol kararı ALPTÜRK ENGİNYURT HAKKINDA ADLİ KONTROL KARARI

Akkuyu NGS'de ilk reaktör için geri sayım! Tam kapasitede İstanbul'a yetecek kadar elektrik üretecek
Sonraki Haber
Akkuyu NGS'de ilk reaktör için geri sayım! Tam kapasitede İstanbul'a yetecek kadar elektrik üretecek
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın