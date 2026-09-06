Cemal Enginyurt, 8 Temmuz 2023 tarihinde sosyal medya hesabından Öküz Roof'tan bir fotoğraf paylaşarak "Ankara Optimum'da Murat Ertaş kardeşimin yeni işletmeye alacağı mekana hayırlı olsun ziyaretindeyiz. Ankaralı hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun inşallah." ifadelerini kullandı. Paylaşımda Muhammed Kürşat Şahin ve Erkin Delikanlı'yı da etiketleyen Enginyurt'un, daha sonra ticaret sicili kayıtlarında oğlu Alptürk Enginyurt'un da aynı işletmenin şirketine ortak olduğunun ortaya çıkması dikkat çekti.

Ortaya çıkan belgeler Alptürk Enginyurt'un ortaklığını kanıtlar nitelikte.

TİCARET SİCİLİ ORTAKLIĞI ORTAYA KOYDU

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'ne yansıyan kayıtlarda, ARN 06 Turizm Gıda Taşımacılık Sanayi Ticaret Limited Şirketinin ortaklık yapısında Murat Ertaş, Muhammed Kürşad Şahin ve Alptürk Enginyurt'un bulunduğu görülüyor. Yüklenen sicil kaydında, 4 Ağustos 2023 tarihli genel kurul kararıyla Murat Ertaş, Muhammed Kürşad Şahin ve Alptürk Enginyurt'un şirkete pay devri yoluyla ortak oldukları belirtiliyor. Alptürk Enginyurt'un İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında verdiği ifadede de ARN 06 isimli şirketle ticari bağlantısı bulunduğunu kabul ettiği görülüyor. Böylece Cemal Enginyurt'un sosyal medyada yalnızca "Murat Ertaş kardeşimin yeni işletmeye alacağı mekan" olarak tanıttığı işletmenin şirket yapısında, kısa süre sonra kendi oğlunun da ortak olarak yer aldığı resmî kayıtlara yansıdı.

Etimesgut Belediyesi tarafından düzenlenen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı da işletmenin şirket bağlantısını ortaya koyuyor. Ruhsatta işyeri sahibi ve işyeri unvanı olarak ARN 06 Turizm Gıda Taşımacılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi yer alıyor. Faaliyet konusu "lokanta", adres ise Ankara Optimum AVM'nin bulunduğu Etiler Mahallesi, Ayaş-Ankara Yolu Bulvarı No: 93/A3 olarak gösteriliyor. Ankara Emniyet Müdürlüğünün daha sonraki denetim yazısında da aynı adresteki işletme doğrudan "Öküz Roof" olarak geçiyor.