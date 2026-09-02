Washington Post'un haberinde, Türkiye'nin enerji ihtiyacının önemli bir bölümünü dış kaynaklardan karşıladığı ve Akkuyu'nun Türkiye'nin enerji alanındaki yeni döneminde önemli bir proje olduğu da vurgulandı.

Putin'in ise Türkiye'yi dış politika ve ekonomi alanlarında Rusya'nın "ayrıcalıklı ortaklarından biri" olarak tanımladığına dikkat çekildi.

Gazete, iki liderin Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında gerçekleştirdiği görüşmede Ankara ile Moskova arasındaki yakınlaşmanın ve Akkuyu projesinin öne çıktığını yazdı.

İsrail'in Maariv gazetesi görüşmeyi, "Erdoğan ve Putin bir sonraki hedefi işaret ediyor: Yeni bir nükleer hamle" başlığıyla duyurdu.

Maariv, Başkan Erdoğan'ın Akkuyu'daki mevcut projenin tamamlanmasının ardından Türkiye ve Rusya'nın yeni nükleer güç santrallerinin kurulması için birlikte harekete geçeceğine ilişkin açıklamalarını manşetine taşıdı.

İsrail gazetesi ayrıca Akkuyu projesini Türkiye-Rusya ilişkilerinin önemli dayanaklarından biri olarak nitelendirirken, Başkan Erdoğan'ın iki ülke arasındaki ilişkilerin geçmiş dönemlerle kıyaslandığında çok daha ileri bir seviyeye ulaştığını belirten sözlerine de yer verdi.

Putin'in Türkiye'yi Rusya'nın "tercih edilen ortaklarından biri" olarak tanımlaması da İsrail basınının öne çıkardığı başlıklar arasında yer aldı.