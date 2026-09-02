Başkan Erdoğan ile Putin'in görüşmesi dünya basınında gündem oldu: Akkuyu sonrası nükleer mesaj manşetlere taşındı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kırgızistan'daki görüşmesinden çıkan Akkuyu sonrası yeni nükleer santral mesajı dünya basınında geniş yankı buldu. ABD merkezli AP ve Washington Post, Türkiye-Rusya nükleer iş birliğinin genişleme ihtimalini öne çıkarırken, İsrail ve Yunanistan basını da Ankara ile Moskova arasındaki yeni nükleer enerji adımlarını manşetlerine taşıdı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gerçekleştirdiği görüşme, dünya basınının gündemine oturdu.
Görüşmede Türkiye-Rusya ilişkilerinin geldiği nokta, ekonomik iş birliği, Ukrayna savaşı, Karadeniz'deki gelişmeler ve enerji projeleri ele alınırken, Başkan Erdoğan'ın Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ardından Rusya ile yeni nükleer santraller için ortak adımlar atılabileceğine ilişkin mesajı uluslararası basında öne çıktı.
ABD merkezli Associated Press ve Washington Post, Başkan Erdoğan'ın Türkiye'nin Rusya ile nükleer iş birliğini genişleterek daha fazla enerji santrali inşa etmeyi planladığı yönündeki açıklamalarına dikkat çekti.
ABD BASINININ MANŞETİ: TÜRKİYE'DEN YENİ NÜKLEER HAMLE SİNYALİ
Associated Press, haberini "Türkiye'nin Erdoğan'ı Rusya ile daha fazla nükleer proje sinyali verdi" başlığıyla duyurdu.
Haberde, Türkiye'nin Akdeniz kıyısında inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Rusya'nın devlet şirketi Rosatom tarafından tamamlanma aşamasına getirildiği belirtilirken, dört reaktörün devreye girmesiyle Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unun karşılanmasının beklendiği aktarıldı.
Başkan Erdoğan'ın, Putin ile yaptığı görüşmenin ardından Akkuyu'nun Türkiye-Rusya ilişkileri açısından taşıdığı öneme vurgu yaptığı kaydedildi.
AP, Başkan Erdoğan'ın Akkuyu'nun ardından iki ülkenin yeni enerji santralleri için birlikte adım atacağı yönündeki sözlerini de öne çıkardı.
Haberde ayrıca Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin Ukrayna savaşı devam ederken daha da yakınlaşmasının Batılı müttefiklerde endişe yaratabileceği değerlendirmesine yer verildi.
WASHINGTON POST DA AYNI MESAJI ÖNE ÇIKARDI
Washington Post da görüşmeyi, Türkiye'nin Rusya ile nükleer iş birliğini genişletme planı üzerinden okuyucularına duyurdu.
Gazete, Başkan Erdoğan'ın Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin bugün geçmişteki herhangi bir döneme göre çok daha ileri bir seviyede olduğunu söylediğini aktardı.