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Başkan Erdoğan ile Putin'in görüşmesi dünya basınında gündem oldu: Akkuyu sonrası nükleer mesaj manşetlere taşındı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kırgızistan'daki görüşmesinden çıkan Akkuyu sonrası yeni nükleer santral mesajı dünya basınında geniş yankı buldu. ABD merkezli AP ve Washington Post, Türkiye-Rusya nükleer iş birliğinin genişleme ihtimalini öne çıkarırken, İsrail ve Yunanistan basını da Ankara ile Moskova arasındaki yeni nükleer enerji adımlarını manşetlerine taşıdı.

Başkan Erdoğan ile Putin'in görüşmesi dünya basınında gündem oldu: Akkuyu sonrası nükleer mesaj manşetlere taşındı 1

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gerçekleştirdiği görüşme, dünya basınının gündemine oturdu.

Başkan Erdoğan ile Putin'in görüşmesi dünya basınında gündem oldu: Akkuyu sonrası nükleer mesaj manşetlere taşındı 2

Görüşmede Türkiye-Rusya ilişkilerinin geldiği nokta, ekonomik iş birliği, Ukrayna savaşı, Karadeniz'deki gelişmeler ve enerji projeleri ele alınırken, Başkan Erdoğan'ın Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ardından Rusya ile yeni nükleer santraller için ortak adımlar atılabileceğine ilişkin mesajı uluslararası basında öne çıktı.

ABD merkezli Associated Press ve Washington Post, Başkan Erdoğan'ın Türkiye'nin Rusya ile nükleer iş birliğini genişleterek daha fazla enerji santrali inşa etmeyi planladığı yönündeki açıklamalarına dikkat çekti.

Başkan Erdoğan ile Putin'in görüşmesi dünya basınında gündem oldu: Akkuyu sonrası nükleer mesaj manşetlere taşındı 3

ABD BASINININ MANŞETİ: TÜRKİYE'DEN YENİ NÜKLEER HAMLE SİNYALİ

Associated Press, haberini "Türkiye'nin Erdoğan'ı Rusya ile daha fazla nükleer proje sinyali verdi" başlığıyla duyurdu.

Haberde, Türkiye'nin Akdeniz kıyısında inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Rusya'nın devlet şirketi Rosatom tarafından tamamlanma aşamasına getirildiği belirtilirken, dört reaktörün devreye girmesiyle Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unun karşılanmasının beklendiği aktarıldı.

Başkan Erdoğan ile Putin'in görüşmesi dünya basınında gündem oldu: Akkuyu sonrası nükleer mesaj manşetlere taşındı 4

Başkan Erdoğan'ın, Putin ile yaptığı görüşmenin ardından Akkuyu'nun Türkiye-Rusya ilişkileri açısından taşıdığı öneme vurgu yaptığı kaydedildi.

AP, Başkan Erdoğan'ın Akkuyu'nun ardından iki ülkenin yeni enerji santralleri için birlikte adım atacağı yönündeki sözlerini de öne çıkardı.

Haberde ayrıca Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin Ukrayna savaşı devam ederken daha da yakınlaşmasının Batılı müttefiklerde endişe yaratabileceği değerlendirmesine yer verildi.

Başkan Erdoğan ile Putin'in görüşmesi dünya basınında gündem oldu: Akkuyu sonrası nükleer mesaj manşetlere taşındı 5

WASHINGTON POST DA AYNI MESAJI ÖNE ÇIKARDI

Washington Post da görüşmeyi, Türkiye'nin Rusya ile nükleer iş birliğini genişletme planı üzerinden okuyucularına duyurdu.

Gazete, Başkan Erdoğan'ın Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin bugün geçmişteki herhangi bir döneme göre çok daha ileri bir seviyede olduğunu söylediğini aktardı.

Başkan Erdoğan ile Putin'in görüşmesi dünya basınında gündem oldu: Akkuyu sonrası nükleer mesaj manşetlere taşındı 6

Putin'in ise Türkiye'yi dış politika ve ekonomi alanlarında Rusya'nın "ayrıcalıklı ortaklarından biri" olarak tanımladığına dikkat çekildi.

Washington Post'un haberinde, Türkiye'nin enerji ihtiyacının önemli bir bölümünü dış kaynaklardan karşıladığı ve Akkuyu'nun Türkiye'nin enerji alanındaki yeni döneminde önemli bir proje olduğu da vurgulandı.

Başkan Erdoğan ile Putin'in görüşmesi dünya basınında gündem oldu: Akkuyu sonrası nükleer mesaj manşetlere taşındı 7

İSRAİL BASINI: "ERDOĞAN VE PUTİN YENİ HEDEFİ BELİRLİYOR"

Başkan Erdoğan-Putin görüşmesinin nükleer enerji boyutu İsrail basınında da dikkat çekti.

İsrail'in Maariv gazetesi görüşmeyi, "Erdoğan ve Putin bir sonraki hedefi işaret ediyor: Yeni bir nükleer hamle" başlığıyla duyurdu.

Gazete, iki liderin Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında gerçekleştirdiği görüşmede Ankara ile Moskova arasındaki yakınlaşmanın ve Akkuyu projesinin öne çıktığını yazdı.

Başkan Erdoğan ile Putin'in görüşmesi dünya basınında gündem oldu: Akkuyu sonrası nükleer mesaj manşetlere taşındı 8

Maariv, Başkan Erdoğan'ın Akkuyu'daki mevcut projenin tamamlanmasının ardından Türkiye ve Rusya'nın yeni nükleer güç santrallerinin kurulması için birlikte harekete geçeceğine ilişkin açıklamalarını manşetine taşıdı.

İsrail gazetesi ayrıca Akkuyu projesini Türkiye-Rusya ilişkilerinin önemli dayanaklarından biri olarak nitelendirirken, Başkan Erdoğan'ın iki ülke arasındaki ilişkilerin geçmiş dönemlerle kıyaslandığında çok daha ileri bir seviyeye ulaştığını belirten sözlerine de yer verdi.

Putin'in Türkiye'yi Rusya'nın "tercih edilen ortaklarından biri" olarak tanımlaması da İsrail basınının öne çıkardığı başlıklar arasında yer aldı.

Başkan Erdoğan ile Putin'in görüşmesi dünya basınında gündem oldu: Akkuyu sonrası nükleer mesaj manşetlere taşındı 9

YUNAN BASINI: AKKUYU SONRASI YENİ NÜKLEER SANTRALLER

Yunanistan merkezli Banking News de Erdoğan-Putin görüşmesine geniş yer ayırarak Türkiye'nin nükleer enerji alanındaki yeni hedefini öne çıkardı.

Yunan yayın organı haberini, "Putin-Erdoğan görüşmesi: Türkiye Rusya'nın ayrıcalıklı ortağı, Akkuyu'nun ardından yeni nükleer santraller geliyor" başlığıyla yayımladı.

Haberde, görüşmenin son derece sıcak bir atmosferde gerçekleştiği belirtilirken, Türkiye-Rusya ilişkilerinin yüksek seviyesine, ekonomik iş birliğine ve nükleer enerji alanındaki gelişmelere dikkat çekildi.

Başkan Erdoğan ile Putin'in görüşmesi dünya basınında gündem oldu: Akkuyu sonrası nükleer mesaj manşetlere taşındı 10

Yunan basını, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin iki ülke arasındaki ekonomik ve enerji iş birliğinin en önemli projelerinden biri olduğunu yazarken, Başkan Erdoğan'ın projenin son aşamaya ulaştığını ifade ettiğini aktardı.

Haberde özellikle Başkan Erdoğan'ın, Akkuyu'nun devreye alınmasının ardından iki ülkenin yeni nükleer santrallerin inşası için yeniden birlikte adım atacağına yönelik açıklaması öne çıkarıldı.

Başkan Erdoğan ile Putin'in görüşmesi dünya basınında gündem oldu: Akkuyu sonrası nükleer mesaj manşetlere taşındı 11

PUTİN'DEN TÜRKİYE MESAJI: "AYRICALIKLI ORTAK"

Uluslararası basında görüşmenin dikkat çeken bir diğer başlığı ise Putin'in Türkiye'ye ilişkin sözleri oldu.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Türkiye'yi dış politika ve ekonomi alanlarında Rusya'nın "ayrıcalıklı ortaklarından biri" olarak nitelendirmesi, hem İsrail hem de Yunanistan basınında geniş yer buldu.

Başkan Erdoğan ile Putin'in görüşmesi dünya basınında gündem oldu: Akkuyu sonrası nükleer mesaj manşetlere taşındı 12

Başkan Erdoğan ise Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin bugün geçmişteki herhangi bir döneme kıyasla çok daha ileri bir seviyeye ulaştığını ifade etti.

Bişkek'teki görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ve enerji iş birliğinin yanı sıra Ukrayna'daki savaş ve Karadeniz'deki gelişmelerin de gündeme geldiği belirtildi.

Başkan Erdoğan ile Putin'in görüşmesi dünya basınında gündem oldu: Akkuyu sonrası nükleer mesaj manşetlere taşındı 13

DÜNYA BASINI AKKUYU SONRASI MESAJINA KİLİTLENDİ

Başkan Erdoğan ile Putin'in görüşmesinin ardından uluslararası basının ortaklaştığı başlıklardan biri, Türkiye'nin nükleer enerji alanında Akkuyu ile sınırlı kalmayan yeni bir dönem için verdiği mesaj oldu.

ABD basını Türkiye-Rusya nükleer iş birliğinin genişleme ihtimalini ve bunun Batı'daki yansımalarını öne çıkarırken, İsrail ve Yunanistan basını da Akkuyu'nun ardından yeni nükleer güç santrallerine yönelik ortak adımlar mesajını manşetlerine taşıdı.

Bişkek'teki Erdoğan-Putin görüşmesinden çıkan bu mesaj, Türkiye'nin nükleer enerji hedeflerinin ve Ankara-Moskova arasındaki enerji iş birliğinin dünya basınında yeniden gündemin üst sıralarına çıkmasına neden oldu.

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