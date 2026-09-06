Vatandaşın adı, adresi, telefonu, ailesi, SGK'sı ve tapusu tek ekranda çıktı. İstanbul'da yürütülen soruşturmada kişisel verilerin yasa dışı paneller üzerinden sorgulandığı ve bazı avukatlık bürolarında bu sistemlerin kullanıldığı ortaya çıktı. 31 avukatlık bürosunda arama başlatılırken, 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 27'si avukat 31 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmanın önceki aşamalarında ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesiyle panel giriş kayıtları, kullanıcı bilgileri, doğrulama kodları, uzaktan bağlantı kayıtları ve kişisel veri içeren sorgu çıktıları bulundu. Bazı panellerin avukatlık bürolarındaki bilgisayarlara uzaktan bağlantı programlarıyla kurulduğuna, kullanıcı hesaplarının da bu bürolardan yönetildiğine ilişkin bulgular dosyaya girdi.

Soruşturmanın en dikkat çekici iddiası ise kişisel verilerin vatandaşlarla iletişim kurulurken kullanılması oldu. İddiaya göre bazı şüpheliler, herhangi bir hukuki ilişkileri bulunmayan kişilerin bilgilerine paneller üzerinden ulaştı. Ardından vatandaşlara borç, haciz veya uzlaşma süreçleriyle ilgili gerçeğe aykırı mesajlar gönderildi ve aramalar yapıldı. Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre Kavak'ın haberine göre savcılık, bu bilgilerin vatandaşların güvenini kazanmak ve maddi menfaat elde etmek amacıyla kullanılıp kullanılmadığını araştırıyor. Soruşturma kapsamında daha önce 10 şüpheli hakkında kamu davası açılırken yeni deliller doğrultusunda çok sayıda avukat hakkında gözaltı kararı verildi.

DİJİTAL MATERYALLER İNCELENİYOR

Soruşturmanın bir diğer önemli ayağını ise para trafiği oluşturuyor. Panellerin kurulumu, satışı veya erişimi karşılığında gerçekleştirildiği değerlendirilen para transferleri de incelemeye alındı. Savcılık, dijital materyalleri ve mali hareketleri birlikte değerlendirerek vatandaşların bilgilerinin sisteme nasıl girdiğini, kimler tarafından sorgulandığını ve bu verilerin daha sonra nasıl kullanıldığını ortaya çıkarmaya çalışıyor. Şimdi aramalarda ele geçirilen dijital materyaller inceleniyor.

Mağdurlardan biri de İstanbul'da yaşayan 35 yaşındaki Osman Y. oldu. Üniversite mezunu olan ve özel bir firmanın lojistik operasyonlarında çalışan Osman Y., hukuk büroları vasıtasıyla nasıl dolandırıldığını anlattı. Osman Y., "Bir icra takibi dosyasıyla ilgili 3 milyon lira borcum vardı. Yaklaşık 6 ay önce, ilk olarak telefonuma 'Uzlaşma sürecini kaçırdınız. Hakkınızda haciz işlemi başlatıldı.' ibareleriyle bir hukuk bürosu aracılığıyla bir mesaj geldi. 5 dakika sonra telefonla aynı hukuk bürosundan arandım."

"BENİ BENDEN DAHA İYİ TANIYORLARDI"

"Önce benim ne kadar borcum olduğunu, dava dosyamla ilgili tüm ayrıntıları ve ailemle ilgili bilgilere kadar hakkımdaki çok sayıda bilgiyi tarafıma ilettiler. Beni benden daha iyi tanıyorlardı. Bende gerçekten güvenilir bir yer olduğu intibasını bıraktı. 'Eğer 3 milyonluk borcun 1,2 milyonunu ödersen dosyanız kapanacak.' dediler. Ödemezsem hakkımda haciz işlemi başlatılabileceği söylendi ve erken ödeme imkânıyla borcumun kapatılabileceği ifade edildi. Paniğe kapıldım. Verdikleri hesap numarasına borcumu kapatabilmek için istenen miktarı attım. Ancak daha sonra şüpheye düştüm. Beni arayan numarayı aradığımda telefonlarıma cevap vermediler. Hemen emniyete gidip şikâyetçi oldum ama artık çok geçti" diye konuştu.

SİGORTA ŞİRKETİ OYUNU BOZDU

Gelen icra ve dava tehditleri karşısında ilk anlarda büyük bir panik yaşadığını dile getiren Emre S. ise para yatırmak üzereyken durumdan şüphelenerek araştırmaya başladığını ifade etti. İlgili sigorta firmasıyla iletişime geçtiğini belirten mağdur vatandaş şu ifadeleri kullandı:

"Bize iletilen dosyada kazanın sigortaya bildirildiği yazıyordu. Bunun üzerine sigorta şirketini aradım ancak sistemlerinde böyle bir tutanak ya da kayıt olmadığını öğrendim. Ortada dava riski olunca ister istemez korktum ve ilk günlerde parayı yatırmayı düşündüm. Ancak her gün basında yer alan benzer dolandırıcılık haberlerini hatırlayınca temkinli davrandım ve istenen parayı göndermedim. Şimdi sürekli UYAP sistemine girip adıma açılmış bir dosya var mı diye kontrol ediyorum."