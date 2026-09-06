Olay, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Dürdane Mahallesi mevkisinde bulunan tarlada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mevsimlik işçi olarak Dürdane Mahallesi'ne gelen ailenin 2,5 yaşındaki oğulları Emir G., bir süre sonra gözden kayboldu.

Çocuklarının geri dönmediğini görünce endişelenen aile, durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Jandarma Özel Harekât, Jandarma Asayiş Timi, UMKE, AFAD, JAK, JASAT, ANDA ve Jandarma İz Takip Köpeği sevk edildi. Ekiplerin yaptığı aramalar sonucu minik Emir, kaybolduğu yerden yaklaşık 1 kilometre ileride bulundu.