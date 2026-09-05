Milas'ta 5 milyonluk 'sahte gelin' vurgunu!

Muğla'nın Milas ilçesinde 3 gün 3 gece süren, Kırkpınar başpehlivanlarının katıldığı 500 yıllık geleneksel gece yağlı güreşleriyle adından söz ettiren görkemli düğün, büyük bir dolandırıcılık vakasıyla bitti. Özbek asıllı gelin Mamura Burkhanova, düğünden kısa süre sonra yaklaşık 5 milyon liralık takıyla ortadan kayboldu.

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Çomakdağ Kızılağaç Mahallesinde yaşayan Mehmet Ateşoğlu, oğlu Mustafa Ateşoğlu'nu, aracılar vasıtasıyla bulduğu, Özbek asıllı 28 yaşındaki Mamura Burkhanova ile evlendirmek istedi.

Tarafların tanışması ve yapılan nişanın ardından, düğün tarihi olarak da 19 Ağustos belirlendi. Yörük kültürünün yoğun olarak yaşatıldığı bölgede yaşayan Ateşoğlu ailesi, 3 gün 3 gece sürecek dillere destan bir düğün yapmaya karar verdi.

GECE GÜREŞİ DÜZENLEDİ Bununla da yetinmeyen Mehmet Ateşoğlu, düğün organizasyonuna Türkiye'de nadir görülen ve 500 yıllık bir gelenek olan gece yağlı güreşlerini de ekledi. Güreşe Kırkpınar'ın ünlü başpehlivanları Recep Kara, Abdullah Güngör, Feyzullah Aktürk, Yalçın Üncül, Bekir Can Özturgut, Cenk İldem, Okan Yavaş ve Salih Erinç katıldı.

Başpehlivan ise finalde Üncül'ü yenen, minderde Avrupa Şampiyonlukları da bulunan ve son 2 yılın Kırkpınar finalisti Feyzullah Aktürk oldu. Aktürk'ün başpehlivanlık madalyasını da gelin Mamura Burkhanova verdi.