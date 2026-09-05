-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Milas'ta 5 milyonluk 'sahte gelin' vurgunu!

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Muğla'nın Milas ilçesinde 3 gün 3 gece süren, Kırkpınar başpehlivanlarının katıldığı 500 yıllık geleneksel gece yağlı güreşleriyle adından söz ettiren görkemli düğün, büyük bir dolandırıcılık vakasıyla bitti. Özbek asıllı gelin Mamura Burkhanova, düğünden kısa süre sonra yaklaşık 5 milyon liralık takıyla ortadan kayboldu.

Milas'ta 5 milyonluk 'sahte gelin' vurgunu! 1

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Çomakdağ Kızılağaç Mahallesinde yaşayan Mehmet Ateşoğlu, oğlu Mustafa Ateşoğlu'nu, aracılar vasıtasıyla bulduğu, Özbek asıllı 28 yaşındaki Mamura Burkhanova ile evlendirmek istedi.

Milas'ta 5 milyonluk 'sahte gelin' vurgunu! 2

Tarafların tanışması ve yapılan nişanın ardından, düğün tarihi olarak da 19 Ağustos belirlendi. Yörük kültürünün yoğun olarak yaşatıldığı bölgede yaşayan Ateşoğlu ailesi, 3 gün 3 gece sürecek dillere destan bir düğün yapmaya karar verdi.

Milas'ta 5 milyonluk 'sahte gelin' vurgunu! 3

GECE GÜREŞİ DÜZENLEDİ

Bununla da yetinmeyen Mehmet Ateşoğlu, düğün organizasyonuna Türkiye'de nadir görülen ve 500 yıllık bir gelenek olan gece yağlı güreşlerini de ekledi. Güreşe Kırkpınar'ın ünlü başpehlivanları Recep Kara, Abdullah Güngör, Feyzullah Aktürk, Yalçın Üncül, Bekir Can Özturgut, Cenk İldem, Okan Yavaş ve Salih Erinç katıldı.

Milas'ta 5 milyonluk 'sahte gelin' vurgunu! 4

Başpehlivan ise finalde Üncül'ü yenen, minderde Avrupa Şampiyonlukları da bulunan ve son 2 yılın Kırkpınar finalisti Feyzullah Aktürk oldu. Aktürk'ün başpehlivanlık madalyasını da gelin Mamura Burkhanova verdi.

Milas'ta 5 milyonluk 'sahte gelin' vurgunu! 5

MİLYONLAR UÇUP GİTTİ

Ancak, düğünden bir süre sonra gelin Mamura Burkhanova, aniden ortadan kayboldu. Gelinlerine bir türlü ulaşamayan aile, evi kontrol edince, düğünde takılan yaklaşık 5 milyon liralık altının da yerinde olmadığını gördü.

Milas'ta 5 milyonluk 'sahte gelin' vurgunu! 6

Gelinin altınlarla kaçtığını anlayan aile, Milas Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak şikayetçi oldu.

Milas'ta 5 milyonluk 'sahte gelin' vurgunu! 7

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Milas Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, kaçak gelin ve altınların peşine düştü. Düğünün toplam masrafının yaklaşık 10 milyon lira olduğu öne sürüldü.

Milas'ta 5 milyonluk 'sahte gelin' vurgunu! 8

Baba Mustafa Ateşoğlu, "Sadece güreşlerin düzenlenmesi için bir milyon 500 bin lira harcadım. Savcılığa şikayetimizi yaptık. Giden paranın peşinde değilim. Onurumun gururumun peşindeyim" dedi.

Sudaki görünmez plastiğe manyetik tuzak: Bir gramı 10 gram atık temizliyor
Sonraki Galeri
Sudaki görünmez plastiğe manyetik tuzak: Bir gramı 10 gram atık temizliyor
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin