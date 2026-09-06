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Bakan Gürlek açıkladı! Orman yangını soruşturmalarında 16 şüpheli tutuklandı

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bakan Gürlek açıkladı! Orman yangını soruşturmalarında 16 şüpheli tutuklandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran'dan bugüne kadarki orman yangınlarına ilişkin soruşturmalarda 16 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ormanlarımızı yakanlar adaletten kaçamayacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Yeşil Vatanımızı korumak, orman yangınlarına kasıt veya ihmalle sebebiyet verenleri tespit ederek adalet önüne çıkarmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından 30 Ağustos-6 Eylül haftasında meydana gelen 9 yeni orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda ise 2 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 1'i tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 1 Haziran 2026'dan bugüne kadar ise 27 ilimizde meydana gelen 103 orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 70 şüpheli tespit edildi. Bu şüphelilerden 16'sı tutuklandı, 32'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı ve 2'si hakkında yakalama kararı çıkarıldı" diye konuştu.

"HİÇ KİMSENİN YAPTIĞI YANINA KÂR KALMAYACAK"

Bakan Gürlek, "Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, emniyet ve jandarma teşkilatlarımızla koordinasyon içerisinde yangınların nedenlerini, ihmali veya kastı bulunan kişileri ve olayların tüm boyutlarını titizlikle araştırmaya devam ediyor. Yeşil Vatanımıza kasteden veya ihmaliyle ormanlarımızın yanmasına sebep olan hiç kimsenin yaptığı yanına kâr kalmayacak orman yangınlarına karşı adli mücadelemizi tavizsiz sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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