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DEM Parti 5. Olağan Büyük Kongresi'nde eş genel başkanlar belli oldu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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DEM Parti 5. Olağan Büyük Kongresi'nde eş genel başkanlar belli oldu

DEM Parti 5. Olağan Büyük Kongresi'nde eş genel başkanlığa Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları yeniden seçildi.

Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede kayıtlı delegeler oy kullandı. Seçimlerde yeniden aday gösterilen Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, geçerli 535 oyun tamamını alarak eş genel başkanlığa seçildi. Kongrede, Parti Meclisi (PM), Merkez Disiplin Kurulu ve Uzlaşma Kurulunun asil ve yedek üyeleri de belirlendi.

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