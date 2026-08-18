Soruşturma dosyasına yansıyan bilgi ve ihbarlarda Ankara'da faaliyet gösteren "Red GYM" isimli spor merkezi üzerinden protein tozu, performans artırıcı ürünler ile çeşitli yasaklı maddelerin ilgili kamu kurumlarının kayıt ve denetim sistemleri dışında, kayıt dışı şekilde satışının yapıldığına ilişkin iddialar yer aldı. Bu kapsamda, Alptürk Enginyurt'un söz konusu ürünlerin satış ve dağıtım organizasyonunda aktif rol aldığı, Mehmet Sedat Erge'nin ise İstanbul-Ankara arasındaki sevkiyatlar ile para transferlerinin organizasyonunda görev aldığı yönündeki bilgiler soruşturma dosyasına yansıdı.

Dosyaya intikal eden ihbarlarda ayrıca, Cemal Enginyurt adına TBMM kayıtlarında bulunan ve koruma tahsisli olduğu belirtilen araçların bazı sevkiyatlarda kullanıldığı ileri sürüldü. Söz konusu iddiaların doğruluğunun ve sevkiyatların kapsamının tespitine yönelik incelemeler sürdürülüyor.