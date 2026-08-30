Cemal Enginyurt’un eski danışmanının savcılık ifadesi ortaya çıktı! Kirli para ağı deşifre oldu: Gece kulübünden akaryakıt istasyonuna...
Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un mevcut danışmanı Cem Tekinoğlu’nun Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fuhuş ve kara para aklama soruşturmasında gözaltına alınmasının ardından, Enginyurt’un yaklaşık 7 yıl danışmanlığını yapan Ali Şenyurt’un da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Enginyurt’un oğlu Alptürk Enginyurt’un mali ve ticari ilişkilerini mercek altına aldığı soruşturmada tanık sıfatıyla ifade verdiği ortaya çıktı.
Şenyurt, Alptürk Enginyurt'un kendi imkânlarıyla söz konusu ticari faaliyetleri yürütecek maddi güce sahip olmadığını söylerken, Enginyurt ailesine gönderilecek bazı paraların kendi hesabına geldiğini, kimi zaman da paraları elden aldığını ve hesabından Cemal ya da Alptürk Enginyurt'a aktardığını anlattı. Eski danışmanın, milletvekiline tahsisli olduğu belirtilen bir aracın Enginyurt'un kirvesi ve aile dostu Recep Ali Keydal tarafından kullanıldığını söylemesi de dosyanın en dikkat çeken başlıklarından biri oldu.
ENGİNYURT CEPHESİNDE İKİ AYRI SORUŞTURMA
Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un yakın çalışma çevresi iki ayrı soruşturmayla gündeme geldi. Enginyurt'un mevcut danışmanı Cem Tekinoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fuhuş ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında dün gözaltına alındı. Enginyurt'un yaklaşık 7 yıl danışmanlığını yapan Ali Şenyurt'un da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/60611 sayılı soruşturması kapsamında tanık sıfatıyla ifade verdiği ortaya çıktı.
25 Ağustos 2026 tarihli ifadede savcılık, Şenyurt'a özellikle Alptürk Enginyurt'un ticari faaliyetleri, bu faaliyetlerin finansman kaynağı, Enginyurt ailesiyle para hareketleri, milletvekili araç tahsisleri ve Cemal Enginyurt'un yakın çevresindeki bazı isimlerle ilişkileri hakkında ayrıntılı sorular yöneltti.
ENGİNYURT AİLESİNİN İŞLETTİĞİ GECE KULÜBÜNÜ VE PETROL İSTASYONUNU ANLATTI
Jeoloji mühendisi olduğunu belirten Ali Şenyurt, yaklaşık 1,5 yıl önce görevinden ayrıldığını ve bundan önce yaklaşık 7 yıl Cemal Enginyurt'un danışmanlığını yaptığını söyledi. Şenyurt, bu dönemde Cemal Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt'un Ordu'da bir akaryakıt istasyonu işlettiğini, ayrıca Ankara'da bir süre faaliyet gösteren "Öküz" isimli eğlence mekânına ortak olduğunu bildiğini anlattı. Şenyurt'a göre söz konusu eğlence mekânındaki diğer ortak Kürşad Şahin'di. Şahin'i Cemal Enginyurt'un yakın çevresinden biri olarak tanımlayan Şenyurt, "Sürekli olarak Cemal Enginyurt ile beraberdir." ifadesini kullandı.
"ALPTÜRK'ÜN BU İŞLETMELERİ KURACAK MADDİ GÜCÜ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"
Savcılığın en dikkat çekici sorularından biri, Alptürk Enginyurt'un genç yaşına rağmen sahip olduğu ticari faaliyetlerin gerçekten kendisi tarafından yürütülüp yürütülmediği ve bu faaliyetlerin finansal kaynağına ilişkin oldu. Şenyurt'un yanıtı dikkat çekti:
"Alptürk Enginyurt yaş olarak genç birisidir. Benim danışmanlık yaptığım dönemde ticari faaliyetlerde bulunmak istediğini hep söylerdi. Fakat şahsının bu işletmeciliği yapacak maddi gücü olduğunu düşünmüyorum... Ailesi tarafından desteklenmiştir."
Böylece Enginyurt ailesinin eski danışmanı, Alptürk Enginyurt'un ticari girişimlerinin kendi mali imkânlarıyla finanse edildiğine ilişkin şüphesini savcılık tutanağına geçirmiş oldu.