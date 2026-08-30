Gözaltına alınan Cemal Enginyurt’un oğlu adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

MİLLETVEKİLİYKEN GAYRİMENKUL ALIM SATIMI İŞİ YAPIYORDU

Savcılık, Şenyurt'a Alptürk Enginyurt'un MASAK raporuna yansıyan çok sayıdaki para transferini ve şirketlerin finansal kaynağını da sordu. Şenyurt, Cemal Enginyurt'un milletvekilliği öncesinde ticaretle uğraştığını, milletvekilliği döneminde de gayrimenkul alım satımı yaptığını söyledi. Ancak finansmanın gerçek kaynağına ilişkin bilgisinin olmadığını belirterek şu dikkat çekici açıklamayı yaptı:

"Cemal Enginyurt ve Alptürk Enginyurt'un bende vekâletleri bulunmaktaydı. Bazen onlara gönderilecek olan para şahsıma gönderilirdi. Ben de onların hesabına gönderirdim."

Ardından para trafiğine ilişkin daha da dikkat çekici bir ayrıntı verdi.

"BAZEN PARALARI ELDEN ALIRDIK, KENDİ HESABIMDAN GÖNDERİRDİM"

Şenyurt, sadece banka üzerinden gelen paraların değil, elden alınan paraların da kendi hesabı üzerinden Enginyurt ailesine aktarılabildiğini söyledi. Eski danışmanın ifadesi şöyle oldu:

"Hatta bazen elden aldığımız paralar da oluyordu. Bu paraları da ben şahsıma alıp hesabımda bulunan paradan miktarı onlara transfer ediyordum."

Şenyurt, MASAK raporunda kendisinin de Enginyurt ailesiyle bir para transferinin görülebileceğini belirterek bunun muhtemelen Alptürk Enginyurt'un araç satışından kaynaklanan bir işlem olduğunu düşündüğünü söyledi.

AKARYAKIT, PRODÜKSİYON VE EĞLENCE MEKÂNI

Şenyurt ifadesinde Alptürk Enginyurt'la bağlantılı bildiği şirketleri de anlattı. Bunlardan birinin Astürk Akaryakıt, diğerinin ise Elite Prodüksiyon olduğunu söyledi. Elite Prodüksiyon'un Alptürk Enginyurt'un üniversitede radyo ve sinema eğitimi alması nedeniyle kurulduğunu belirten Şenyurt, şirketin ortağının Önder Asru olduğunu ifade etti.

Aynı ismin Astürk Petrol'de de ortak olduğunu söyleyen Şenyurt, buna karşılık Elite Prodüksiyon'un bildiği kadarıyla herhangi bir ticari faaliyet göstermediğini anlattı.