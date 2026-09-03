Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dikkat çeken bir gelişme daha ortaya çıktı.

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İncelemelerde, İrfan Yılmaz ve Yılmaz Kimya'nın, tutuklu gazeteci Cem Küçük'ün avukatı Merve Uçanok ile anlaşarak bazı medya kuruluşlarına başvurduğu tespit edildi.

Söz konusu girişimlerde hem haber içeriklerine tekzip yayımlatılmasının hem de mevcut içeriklerin yayından kaldırılmasının hedeflendiği değerlendirildi.

SABAH'ın haberine göre şirket kayıtlarında ise Hilmi Tuna Kuriş'in Yılmaz Kimya'nın yönetiminde yer aldığı ifade ediliyor.

KURİŞ AİLESİNİN LÜKS YAŞAMI DA DOSYADA

Soruşturmanın bir diğer önemli başlığını ise Kuriş ailesinin sahip olduğu yüksek değerli mal varlıkları oluşturuyor.

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre, kendisini dini cemaatin lideri ve kanaat önderi olarak konumlandırdığı belirtilen Alihan Kuriş'in, 25 yaşındayken yaklaşık üç yıl boyunca Porsche Carrera 4S marka lüks otomobil kullandığı tespit edildi.