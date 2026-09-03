Kuriş ailesine yönelik soruşturmada yeni detay: 206 kilo altın için içerik kaldırma girişimi!
Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması kapsamında örgüt yöneticisi Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik aramalarda ele geçirilen 206 kilogram altınla ilgili içeriklerin yayından kaldırılması için girişimde bulunulduğu ortaya çıktı. İrfan Yılmaz ve Yılmaz Kimya'nın, tutuklu gazeteci Cem Küçük'ün avukatı Merve Uçanok aracılığıyla bazı medya kuruluşlarında tekzip yayımlatmaya ve haberleri kaldırmaya çalıştığı belirlendi.
Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dikkat çeken bir gelişme daha ortaya çıktı.
Örgüt yöneticisi olduğu belirtilen Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik aramalar sırasında ele geçirilen 206 kilogram altın hakkında yayımlanan içeriklerin kaldırılması amacıyla girişimde bulunulduğu belirlendi.
İncelemelerde, İrfan Yılmaz ve Yılmaz Kimya'nın, tutuklu gazeteci Cem Küçük'ün avukatı Merve Uçanok ile anlaşarak bazı medya kuruluşlarına başvurduğu tespit edildi.
Söz konusu girişimlerde hem haber içeriklerine tekzip yayımlatılmasının hem de mevcut içeriklerin yayından kaldırılmasının hedeflendiği değerlendirildi.
SABAH'ın haberine göre şirket kayıtlarında ise Hilmi Tuna Kuriş'in Yılmaz Kimya'nın yönetiminde yer aldığı ifade ediliyor.
KURİŞ AİLESİNİN LÜKS YAŞAMI DA DOSYADA
Soruşturmanın bir diğer önemli başlığını ise Kuriş ailesinin sahip olduğu yüksek değerli mal varlıkları oluşturuyor.
Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre, kendisini dini cemaatin lideri ve kanaat önderi olarak konumlandırdığı belirtilen Alihan Kuriş'in, 25 yaşındayken yaklaşık üç yıl boyunca Porsche Carrera 4S marka lüks otomobil kullandığı tespit edildi.
Kuriş'in bunun yanı sıra "CADENCE D'EMM" isimli yarış atının sahibi olduğu belirlendi. Hilmi Tuna Kuriş'in de "ASCOT" isimli bir yarış atının bulunduğu öğrenildi.
MAL VARLIKLARININ KAYNAĞI İNCELENİYOR
Soruşturma kapsamında Kuriş ailesinin sahip olduğu yüksek değerli mal varlıklarının yanı sıra, bu varlıkların hangi kaynaklardan elde edildiği de araştırılıyor.
Dini hassasiyetler ve aidiyetler üzerinden oluşturulan güven ile aile üyelerinin sahip olduğu kişisel servet ve lüks yaşam arasındaki ilişkinin de soruşturma kapsamında incelendiği belirtiliyor.
TAKİPÇİLERDEN GELEN PARALAR ARAŞTIRILIYOR
Mali incelemenin önemli başlıklarından biri de söz konusu servetin edinilmesinde takipçilerden sağlanan mali kaynakların kullanılıp kullanılmadığı.
Soruşturma kapsamında, takipçilerden elde edildiği öne sürülen gelirlerle Kuriş ailesinin sahip olduğu mal varlıkları arasında herhangi bir bağlantı bulunup bulunmadığı araştırılıyor.
Yürütülen incelemelerin, soruşturmanın mali boyutunun ortaya çıkarılması açısından önem taşıdığı değerlendiriliyor. Nihai hukuki durumun ise soruşturma kapsamında elde edilecek deliller doğrultusunda netleşmesi bekleniyor.