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PEŞ PEŞE TAZİYE MESAJLARI

Başkan Erdoğan taziye mesajında "AK Parti Şanlıurfa Milletvekilimiz Abdulkadir Emin Önen'in değerli kızı Fatma Zehra evladımızın vefat haberini teessürle öğrendim.Fatma Zehra kızımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabrıcemil niyaz ediyorum. Rabb'im mekanını cennet eylesin." ifadelerine yer verdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Fatma Zehra Önen için sanal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Kurtulmuş, "AK Parti Şanlıurfa Milletvekili değerli kardeşim Abdülkadir Emin Önen'in kıymetli kızı Fatma Zehra Önen'in vefatını teessürle öğrendim. Merhumeye Cenab-ı Allah'tan rahmet, başta Abdülkadir Emin Önen olmak üzere ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Şanlıurfa milletvekilimiz Abdülkadir Emin Önen'in sevgili kızı Fatma Zehra Önen'in vefatından çok büyük üzüntü duyduk. Fatma Zehra Önen kızımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Abdülkadir Emin Önen kardeşimiz ve kıymetli eşi başta olmak üzere tüm ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz" ifadelerini kullandı.